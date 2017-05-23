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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 37383940>
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 21:26

kalinavalera1

Чесно кажучи, я не експерт в агросекторі, але оцінювати аграрний потенціал країни ціною на буряк в супермаркеті некоректно.

Я не знаю, що Вам відповісти зі свого досвіду, окрім:
- я не так часто купую буряк (собі ніколи, лише мамі);
- я купую його на ринку, а не в супермаркетах;
- на ринку я дуже рідко питаю ціни, тому боюся збрехати за ціну, але останній раз я купував буряк наприкінці березня, і мені здається, це було чи 6, чи 8 гривень за кілограм. Оскільки картоплю в той самий день купував по 5, то ціна на буряк не здивувала (він ніби має бути дорожчим за картоплю)
- ціни на овочі мають сезонний характер, я більше 20 років закуповуюсь на ринку і так було весь цей час. Молода картопля в червні - дорога, потім починає дешевшати, найдешевшою є в версені-жовтні, потім поступово починає дорожчати. Так само яблука які в серпні купував по 10, в грудні - по 15, в лютому - по 18, сьогодні купував по 23. Не потрібно робити зраду з того, що помідори восени по 8 гривень, а під Новий Рік по 80.
- є поняття врожайності, є роки коли "щось вродило, а щось не дуже". Наприклад, 2016 року картопля "не вродила" в квітні 2017 картопля була 12-15 гривень. Минулого року з картоплею все було гаразд, тому ціна сьогодні лише 6-7.
- воно так працює в цілому світі. З останніх 2-3 років, коли в основних країнах-експортерах ставався неврожай кави чи какао, то в цілому світі дорожчала і кава, і какако, і шоколад.

Тому спробую стати "експертом в буряках". Простенький запит в Google "подорожчав буряк" видає десятки статей, в яких є багато фактів і припущень щодо причин такого подорожчання. Тут і прорахунки при створенні запасів (або споживання вище очікуваного рівня, статистики не знайшов, вона буде пізніше), і жадібність/спекуляції трейдерів та імпортерів. Не знаю, чи ви в курсі, але минулого року в Україні скасували державне регулювання цін на продукти харчування, що є добре з точки зору ринкової економіки, але суттєво підняло ціни. Тому зараз такі спекуляції проходять, але в довгостроковій перспективі ринок все вирівняє. Висока ціна - менше купують - менше попит - зниження ціни (це дуже спрощено, якщо Ви мені захочете нагадати про еластичність попиту, я про це в курсі, але як на мене, буряк не є товаром з нееластичним попитом).

Так само легко, за допомогою Google перевіряються Ваші тези:
  kalinavalera1 написав:Завжди він коштував до 1 гривні.

Коли "завжди"? Google каже, що минулої весни буряк був по 4 грн. Чи це було раніше? Якщо раніше, то коли? Коли "долар був по 8"? Чи коли "колбаса по 2.20"?

  kalinavalera1 написав:Чого-чого - а буряків в нас багато родить

Не так і багато, середня врожайність буряку минулого року в Україні склала 38т/га. Хорошим показником є 40-50т/га, найкращі показники до 90т/га, але це вимагає більш технологічного підходу до вирощування.

  kalinavalera1 написав:Навіть з аграрним напрямком в нас дуже не добре.

Я вже казав, що розвинутість аграрного сектору вимірюється не вартістю буряку, а зовсім іншими показниками. Подивіться на відносні і абсолютні цифри щодо внеску агросектору у ВВП країни, в зовнішньоторговий баланс. Там за останні роки зростання по більшості показників.

Отже, "ітогі падведьом" (С)

Причинно-наслідкові зв'язки такого плану "подорожчав буряк, отже справи в аграрному секторі йдуть погано" це або, перепрошую за слово, інфантилізм, або маніпуляція (яку, на жаль, частенько використовує і топікстартер).

Якщо це перше, то працюйте над критичним мисленням - підходьте до речей системно, аналізуйте факти, вичайте реальні причини, чому так відбувається. Маючи під рукою Інтернет це не складно, я вище навів приклад. Тоді я готовий до дискусій і конструктивного діалогу. Але я не маю бажання спростовувати очевидні речі.

Якщо це друге, то закиди формату "подорожчав буряк, отже справи в аграрному секторі йдуть погано, а Coder каже, що в аграрному секторі все добре, отже Coder - балабол" викликатимуть в мене легке роздратування, і я просто не буду Вам відповідати.

Перепрошую, якщо це звучить різкувато, але я не так багато часу можу витрачати на спілкування тут, і хочу, щоб це спілкування було якісне спілкування зрілих людей.
Востаннє редагувалось Coder в Суб 21 кві, 2018 21:37, всього редагувалось 1 раз.
Coder
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 21:31

Все нормально!
Пан Coder - молодець!
Системний підхід до питання...

Я помітив одну важливу річ у США: нічого там не коштує дешевше, ніж 1 (один) долар.
Тобто - важливо - якщо щось коштує дешевше 1 долара - то його просто не варто виробляти (вирощувати).
Це на фоні зарплат у 10 000 долярів на місяць (у різних штатах може суттєво відрізнятися).
Якщо спроектувати на Україну:
нічого на ринку не може коштувати дешевше, ніж одна гривня.
Інакше його не варто вирощувати (продукувати).
Але і некондиційні помийні сміттєві помаранчі не можуть коштувати 29 гривень та риба - тунець із надписом "100 відсотків свіжості" (ХА-хА-Ха) - 529.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 23:24

  flyman написав:
  sinus написав:Не знаю! Люди говорят-врач я хороший, многим помогаю,и Пану Акурту мог бы помочь хорошо-но без согласия его и родственников ,врядли получится помочь! Поэтому ничем не могу быть полезен для пана Акурта!Болезнь его серьезная!
Могу только одно сделать для него-приехать через неделю в Анталию и помочь,но кто оплатит счет?
Чем могу поделиться по жизни у нас и за рубежом -коротко-у нас жить лучше и намного и не слушайте никого! Сотни сел и сотни тысяч домов выстроены по всей Западной Украине-дома шикарные, двухэтажные, такие только богатым европейцам во снах снятся-только там -дед да баба ,да внуки бегают..а родители? На заработках родители и не собираются возвращаться пока на пенсию не заработают в этом доме. Дураки скажете? Конечно,дураки скажете! А я скажу,что нет! Удивитесь? Буду рад услышать ваше мнение, а потом обсудим!

Від чого лікувати?
Від того, нас наіпали із Асоціацією в ЄС?
Від того, що в Польщі/Турції їда якісніша і дешевша одночасно, а дохід пересіченого вище.
Полікуйте, а то здається тут на території бСРСР "як пороблено".

Приїзжав колега в Київ із Чехії.
На питання: - "Як тобі Київ?" відповів уклончіво (щоб не сказати що Ваш Куйов У.Г.) - "Ваші будинки вимагають реновації".

100%, що тут пороблено! Подивився сьогодні "Таємний агент" про м"ясо, мені просто цікаво, ті власники, що пересічних за дурнів мають і просто їх мають, вони де закупи роблять, на Місяці? Поясню суть, виробники еко-курятини, роблять закупи тєї курятини по всій Україні, не дивлячись на якість і тупо брешуть покупцеві, кажчи, що вона еко.
Ви ж Флаймен були в Польші, я собі такого там уювити не можу, бо там є повага один до одного. А в Україні суцільна ненавість!
Тут гарний анекдот Коля розповідав про пекло, котли, евреїв і росіян (бСССР)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 23:38

akurt
Дякую Вам пане Акурт, що ви тут народ просвіщаєте. Мені дуже приємно Вас читати.
Я людина, яка багато де побувала і буває, і не завжди, як турист, то мене від українського ціноутворення інколи просто ламає.
Купляючи свого часу в Омані тунця по 1 ріалу за кг ціла риба чи філе за 2.5 ріалу за кг, 529 грн за переморожено-розморожено вимочене невідомо в чому м"ясо, то якась жорстка неповага, але ж л...хи беруть, інакше б не везли?
Купляючи в Лідлі шваб вепшовий по 9 злотих за кг по акції чи млеко 2 відсотки за 1.90 злотих (звичайні ціна), я відчуваю, що мене хоче хтось поіметь, коли по акції такиї самиї щмат м"яса в Арсені хоче мені впарити по 124 грн за кіло. А млеко 2 відсотки за 22-30 грн не по акції.
То що ж це таке, і що тим л...хам з цим робити?
Як більшість не л..хів пакувати валізу і на Захід, Південь? В кого на що грошей вистарчить?
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 22 кві, 2018 00:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 23:58

  Долярчик написав:...хоч бери, і ганяй фурами продукти з Туреччини :roll:
....прикро, що в небагатій країні, такі продукти дорогі :roll: .....так легко нашого брата беруть і найо..... :roll:

Долярчик, а це що тільки зараз стало зрозуміло? Що брата най..., а ви самі нікого в торгівлі не най...?
Просто цікаво, я бачу тотальну неповагу в нас в країні один до одного, ви як втримались від цього, чи такі так, брали гріх на дішу?
Я там вище написав, як нас великиї бізнес дурить, то скрізь таке. То що ж ви хочете? Хочете жити, як люде, то це не такай, це деїде, а не в Україні.
Ви ж були в Польщі, бачили ж там, що люде один до одного по іншому ставляться, більша повага, набожність.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 00:36

  akurt написав:Збоченці тому і топають ногами. Брудними та не митими від безгрошів"я.
Ви ж всі бачите: збіглися на цю гілку і невдахи-торговці золотими зливками, і невдахи-торговці акціями українських неіснуючих підприємств, і невдахи-лікарі - які розказують, як би вони мене особисто лікували, якщо мали б гроші хоча б на буханець хліба для жінки... та й жінки немає... хто ж таке "чудо" буде тримати, та ще й після нього спітнілі панчохіи прати...

всё никак не уймётесь?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 00:44

  change_pm написав:Долярчик, а це що тільки зараз стало зрозуміло? Що брата най..., а ви самі нікого в торгівлі не най...?

этот честный.
такой же честный, как и местный писатель, земельку в лесу за взятки дерибанящий.

ладно, пусть не в штатах, он бы там испугался так жить, но хоть в той же Турции: сколько лет тюремного заключения получил бы писатель, за взятку оформивший себе бесплатную землю, продавший её в черную за $50к без уплаты налогов в казну и отмывший путём покупки недвижимости?
"Так что по десятке с вас, граждане. По десятке на душу населения" (с)

но ветка эта нужная. хоть и писать в ней по теме некому. пока.
а поддерживать всем миром вяловато-упавшее либидо одного полу-гражданина - извольте...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 07:16

еееехххххх, "люблю Я (не)наших українців"!))

  Yuri_T написав:
  change_pm написав:Долярчик, а це що тільки зараз стало зрозуміло? Що брата най..., а ви самі нікого в торгівлі не най...?

этот честный.
такой же честный, как и местный писатель, земельку в лесу за взятки дерибанящий.

ладно, пусть не в штатах, он бы там испугался так жить, но хоть в той же Турции: сколько лет тюремного заключения получил бы писатель, за взятку оформивший себе бесплатную землю, продавший её в черную за $50к без уплаты налогов в казну и отмывший путём покупки недвижимости?
"Так что по десятке с вас, граждане. По десятке на душу населения" (с)

но ветка эта нужная. хоть и писать в ней по теме некому. пока.
а поддерживать всем миром вяловато-упавшее либидо одного полу-гражданина - извольте...

"Штірліц, ще ніколи не був так близько до.... " :mrgreen:
...те, що в тебе гнила середина, мені давно було зрозуміло....... - а тепер і п. Акурт побачить, як ти скотився у вигрібну яму до" озлоблених п'явок"! :mrgreen:
(а пару сторінок назад, п. Акурт думав, що ти "колєга", а тепер побачить, що ти - мурло!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 07:26

напів-гнила риба, апельсини і т. п. - смакотааааааааа!))

  change_pm написав:а ви самі нікого в торгівлі не най...?

...в мене - не продукти! І Я мав наувазі, що найо...ть, саме ЯКІСТЮ! - як ставите ціну високу - це ПІВбіди, а от, коли якість - нижче плінтуса(гниль/пофарбованість/хімічно-незрозуміло чим оброблено) - то це таки, повна БІДА!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 07:30

Ну , я б в Долячика теж би не став ровера купляти.Як мала захотіла ровера поїхали до Жешова.Купив там їй Krossa+всякі пляшечки для води, підставка, крила .Не кажучи, що і так дешевше так ще VAT повернув, 263 злотувки. Як кажуть :Свій до свого, по своє. ;)
Bolt
 
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