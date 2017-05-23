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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 07:32

ох уж пан Акурт, ох и любит перебарщивать. Я думаю, прекрасно он знает, что та дорадо, как и форель, которую он, наверное, ошибочно, назвал морской, на самом деле никакая не морская, а с близлежащих рыбных ферм. Я думаю, всем понятно чем их там кормят. А вот действительно морская рыба, стоит никак не 15 и не 20 лир.
Но, пан Акурт об этом упоминать не хочет почему-то
Апельсины то да, но, опять таки, а почему пан Акурт не пишет, с какой такой радости турки переплачивают скажем, за гречку в 2-3 раза? автор любитель манипуляций... выбрать местный самый дешовый продукт и сравнивать с нашим импортом
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 07:43

Ждем от DmitryK рассказа о том, какую он рыбу покупает и ест.
С подробным указанием, где именно была оплодотворена сперматозоидом икринка, из которой она выросла, указанием моря (реки)-океана, где она росла, ожидая попадания к нему на стол.

Мне, который обычно при пребывании в Париже, покупает устриц в Латинском квартале, а при пребывании в Хургаде обедает только в рыбном ресторане на северной части Хургады, и готовящего стейки для жены только из Тунца в Калифорнии, очень будет интересно почитать.
Ждем-с!
DmitryK! Рыбу - в студию!

P.S. Приятно знать, что люди имеют такие высокие познания в области гречки.
Поскольку часть моих родственников живет во Франции, то скажу, что ЕДИНСТВЕННОЕ, что им не хватает - это именно гречневой крупы, которая относится к группе НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ товаров и не продается в приличных местах.
Это корм для скота. Хотя и вкусный. Сам ел Гуляш с гречневой кашей не далее пятницы во Львове.
DmitryK! Рыбу - в студию!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 22 кві, 2018 08:09, всього редагувалось 3 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 08:05

  DmitryK написав:ох уж пан Акурт, ох и любит перебарщивать. Я думаю, прекрасно он знает, что та дорадо, как и форель, которую он, наверное, ошибочно, назвал морской, на самом деле никакая не морская, а с близлежащих рыбных ферм. Я думаю, всем понятно чем их там кормят. А вот действительно морская рыба, стоит никак не 15 и не 20 лир.
Но, пан Акурт об этом упоминать не хочет почему-то
Апельсины то да, но, опять таки, а почему пан Акурт не пишет, с какой такой радости турки переплачивают скажем, за гречку в 2-3 раза? автор любитель манипуляций... выбрать местный самый дешовый продукт и сравнивать с нашим импортом

LOL, ти сначала найди ту грєчку в супермаркеті в прілічном общєствє...
В мене зустрічне питання, чому які б дешеві макарони, куплені в Польщі не липнуть і не розварються, а в Україні на "раз-два" (ціна та сама).
Чому в магазині в Польщі не дивишся на дату на упаковці, а в нас запросто можеш купити прострочений товар?

https://cosmetiqua.com/index.php/2017/09/01/exotic-food-germany/

Бідні німці, нема в них творога, білого батона і гречки.
Ужас ужас. І хліб не такий.
Про хліб,
колись у Львові купив хліб, то ївши його надломав зуба, бо якась скотиняка запекла шматочок гравія...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 08:23

на рахунок рибки))

...а в Україну, ну просто таки ту дораду з фореллю "з моря до столу" подають?!!))
(за два кроки, біля Львова, в с. Кротошин, колєга мого друга розводить/вирощує форель вже нанадцять років, - каже важкувато, бо за фореллю потрібний догляд, чиста/фільтрована вода, певна температура і т. д...... - але, на хліб з маслом - хватає!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 08:25

  flyman написав:
  DmitryK написав:ох уж пан Акурт, ох и любит перебарщивать. Я думаю, прекрасно он знает, что та дорадо, как и форель, которую он, наверное, ошибочно, назвал морской, на самом деле никакая не морская, а с близлежащих рыбных ферм. Я думаю, всем понятно чем их там кормят. А вот действительно морская рыба, стоит никак не 15 и не 20 лир.
Но, пан Акурт об этом упоминать не хочет почему-то
Апельсины то да, но, опять таки, а почему пан Акурт не пишет, с какой такой радости турки переплачивают скажем, за гречку в 2-3 раза? автор любитель манипуляций... выбрать местный самый дешовый продукт и сравнивать с нашим импортом

LOL, ти сначала найди ту грєчку в супермаркеті в прілічном общєствє...
В мене зустрічне питання, чому які б дешеві макарони, куплені в Польщі не липнуть і не розварються, а в Україні на "раз-два" (ціна та сама).
Чому в магазині в Польщі не дивишся на дату на упаковці, а в нас запросто можеш купити прострочений товар?

https://cosmetiqua.com/index.php/2017/09/01/exotic-food-germany/

Бідні німці, нема в них творога, білого батона і гречки.
Ужас ужас. І хліб не такий.
Про хліб,
колись у Львові купив хліб, то ївши його надломав зуба, бо якась скотиняка запекла шматочок гравія...

Я не пойму,тебя что в Украине насильно держат? Каждый человек может выбрать,где ему лучше жить,если тебе в Польше лучше,то,что ты делаешь в Украине?
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 08:29

Пан Акурт,молодец! Очень четко демонстрирует всю симптоматику своего заболевания,поздно ложится-рано встаёт, гиперрактивность на лицо.
sinus
 
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