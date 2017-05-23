Додано: Нед 22 кві, 2018 07:43

Ждем от DmitryK рассказа о том, какую он рыбу покупает и ест.

С подробным указанием, где именно была оплодотворена сперматозоидом икринка, из которой она выросла, указанием моря (реки)-океана, где она росла, ожидая попадания к нему на стол.



Мне, который обычно при пребывании в Париже, покупает устриц в Латинском квартале, а при пребывании в Хургаде обедает только в рыбном ресторане на северной части Хургады, и готовящего стейки для жены только из Тунца в Калифорнии, очень будет интересно почитать.

Ждем-с!

DmitryK! Рыбу - в студию!



P.S. Приятно знать, что люди имеют такие высокие познания в области гречки.

Поскольку часть моих родственников живет во Франции, то скажу, что ЕДИНСТВЕННОЕ, что им не хватает - это именно гречневой крупы, которая относится к группе НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ товаров и не продается в приличных местах.

Это корм для скота. Хотя и вкусный. Сам ел Гуляш с гречневой кашей не далее пятницы во Львове.

DmitryK! Рыбу - в студию!

Востаннє редагувалось akurt в Нед 22 кві, 2018 08:09, всього редагувалось 3 разів.

У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.