Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ждем от DmitryK рассказа о том, какую он рыбу покупает и ест. С подробным указанием, где именно была оплодотворена сперматозоидом икринка, из которой она выросла, указанием моря (реки)-океана, где она росла, ожидая попадания к нему на стол.
Мне, который обычно при пребывании в Париже, покупает устриц в Латинском квартале, а при пребывании в Хургаде обедает только в рыбном ресторане на северной части Хургады, и готовящего стейки для жены только из Тунца в Калифорнии, очень будет интересно почитать. Ждем-с! DmitryK! Рыбу - в студию!
P.S. Приятно знать, что люди имеют такие высокие познания в области гречки. Поскольку часть моих родственников живет во Франции, то скажу, что ЕДИНСТВЕННОЕ, что им не хватает - это именно гречневой крупы, которая относится к группе НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ товаров и не продается в приличных местах. Это корм для скота. Хотя и вкусный. Сам ел Гуляш с гречневой кашей не далее пятницы во Львове. DmitryK! Рыбу - в студию!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 22 кві, 2018 08:09, всього редагувалось 3 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
DmitryK написав:ох уж пан Акурт, ох и любит перебарщивать. Я думаю, прекрасно он знает, что та дорадо, как и форель, которую он, наверное, ошибочно, назвал морской, на самом деле никакая не морская, а с близлежащих рыбных ферм. Я думаю, всем понятно чем их там кормят. А вот действительно морская рыба, стоит никак не 15 и не 20 лир. Но, пан Акурт об этом упоминать не хочет почему-то Апельсины то да, но, опять таки, а почему пан Акурт не пишет, с какой такой радости турки переплачивают скажем, за гречку в 2-3 раза? автор любитель манипуляций... выбрать местный самый дешовый продукт и сравнивать с нашим импортом
LOL, ти сначала найди ту грєчку в супермаркеті в прілічном общєствє... В мене зустрічне питання, чому які б дешеві макарони, куплені в Польщі не липнуть і не розварються, а в Україні на "раз-два" (ціна та сама). Чому в магазині в Польщі не дивишся на дату на упаковці, а в нас запросто можеш купити прострочений товар?
Бідні німці, нема в них творога, білого батона і гречки. Ужас ужас. І хліб не такий. Про хліб, колись у Львові купив хліб, то ївши його надломав зуба, бо якась скотиняка запекла шматочок гравія...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
...а в Україну, ну просто таки ту дораду з фореллю "з моря до столу" подають?!!)) (за два кроки, біля Львова, в с. Кротошин, колєга мого друга розводить/вирощує форель вже нанадцять років, - каже важкувато, бо за фореллю потрібний догляд, чиста/фільтрована вода, певна температура і т. д...... - але, на хліб з маслом - хватає!)
DmitryK написав:ох уж пан Акурт, ох и любит перебарщивать. Я думаю, прекрасно он знает, что та дорадо, как и форель, которую он, наверное, ошибочно, назвал морской, на самом деле никакая не морская, а с близлежащих рыбных ферм. Я думаю, всем понятно чем их там кормят. А вот действительно морская рыба, стоит никак не 15 и не 20 лир. Но, пан Акурт об этом упоминать не хочет почему-то Апельсины то да, но, опять таки, а почему пан Акурт не пишет, с какой такой радости турки переплачивают скажем, за гречку в 2-3 раза? автор любитель манипуляций... выбрать местный самый дешовый продукт и сравнивать с нашим импортом
LOL, ти сначала найди ту грєчку в супермаркеті в прілічном общєствє... В мене зустрічне питання, чому які б дешеві макарони, куплені в Польщі не липнуть і не розварються, а в Україні на "раз-два" (ціна та сама). Чому в магазині в Польщі не дивишся на дату на упаковці, а в нас запросто можеш купити прострочений товар?
Да ну бросьте Вы ставить диагнозы. Если посмотреть, то у нас вся страна под диагнозом ходит)))) Читая опус пана Акурта о нашем пищевом ассортименте, почему-то вспомнился Булгаков с его осетриной второй свежести. Печально всё это, господа.
DmitryK написав:ох уж пан Акурт, ох и любит перебарщивать. Я думаю, прекрасно он знает, что та дорадо, как и форель, которую он, наверное, ошибочно, назвал морской, на самом деле никакая не морская, а с близлежащих рыбных ферм. Я думаю, всем понятно чем их там кормят. А вот действительно морская рыба, стоит никак не 15 и не 20 лир. Но, пан Акурт об этом упоминать не хочет почему-то Апельсины то да, но, опять таки, а почему пан Акурт не пишет, с какой такой радости турки переплачивают скажем, за гречку в 2-3 раза? автор любитель манипуляций... выбрать местный самый дешовый продукт и сравнивать с нашим импортом
LOL, ти сначала найди ту грєчку в супермаркеті в прілічном общєствє... В мене зустрічне питання, чому які б дешеві макарони, куплені в Польщі не липнуть і не розварються, а в Україні на "раз-два" (ціна та сама). Чому в магазині в Польщі не дивишся на дату на упаковці, а в нас запросто можеш купити прострочений товар?
Бідні німці, нема в них творога, білого батона і гречки. Ужас ужас. І хліб не такий. Про хліб, колись у Львові купив хліб, то ївши його надломав зуба, бо якась скотиняка запекла шматочок гравія...
Я не пойму,тебя что в Украине насильно держат? Каждый человек может выбрать,где ему лучше жить,если тебе в Польше лучше,то,что ты делаешь в Украине?
Кую бабло (пан Акурт ніби те саме пише, що бабло тре кувати вна неньці, поки є можливість, а жити на "пенсію" тре шукати інше місце, тому що тут занадто багато чорних лебедів - "пороблено").
Де я писав що мене насильно тримають вна неньці? ти хочеш потролити, чи щось по суті сказати?
Ти знаєш куди покотиться країна після виборів 2019? Який буде курс гнр. до долара США через півроку, рік, два, п"ять? Інфляція буде коли менше 3% річних, чи це фантастика? Скільки насення ще виїде до 2020... І т.д. і т.п. Троль, ти що бачиш майбутнє у своїй кришталевій сфері з мінстецьковської методички? Чи вирішив зранку з будуна овном покидатися? Тобто ти вважаєщ, що продавати хліб із піском та гравієм всередині та просрочені продукти - "свобода підприємництва" і "досягнення незалежності" та "перемога Майдану"?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Я думаю это разминка перед 2019 годом. Сейчас валят те, кто умеет думать наперед. В 2019 будут бежать «хоть тушкой, хоть чучелом». Уже очевидно, что наш «шоколадный президент» свою программу 2020 не выполнит и на 50%. Шансы переизбираться честным путем у него минимальные. Да и зачем? Уже очевидно что с такой властью Украина опять в тупике: жить по-старому мы не можем, а жить по-новому старая олигархическая «элита» не дает. Реформы буксуют, война продолжается, «окно возможностей» закрывается. На западе накапливается «усталость» от такой Украины и все больше сторонников «договорняка» с паРашей. В Украине то же накапливается усталость: люди не могут вечно терпеть «осадное положение» и затягивать пояса — жить надо сегодня, ее нельзя отложить «до победы», особенно если победа не через 5 лет — а в неопределенном будущем. В следующем году выборы — и все понимают что они станут переломным моментом, потому что «так жить нельзя». Проблема только в том, что все отложенные ожидания теперь выстрелят: победит тот, кто будет предлагать быстрые и радикальные решения. Программа «в Европу маленькими шажками» больше никого не устроит. Я вижу два варианта: 1) Зрада. Число «ватников», которые хотят что бы «все было как раньше» растет — пускай они об этом и бояться открыто говорить. Плюс олигархи совсем не против вернуть «бандитское» государство. Многих устроит следующий сценарий Зрады: — паРаша продвигает удобных ей политиков. Не обязательно старых бандюков — возможно под маской «миротворцев» вроде Жульки, которые под предлогом «восстановления мира и стабильности» будут сливать Украину. — Крым признается «спорной территорией» и решение вопроса откладывается на Х лет с последующим «пересмотром» (референдум). Фактически это значит признание аннексии и отмену санкций. — Взамен паРаша возвращает Украине «хуесосию» (ее и брали только что бы обменять на Крым). «республики» отменяются и «сепары» опять могут голосовать на украинских выборах. — Запад обещает паРаше не брать Украину в НАТО, а паРаша соглашается участвовать в «восстановлении» Украины. — Возможно Запад обменяет Украину + отмену санкций на решение вопросов с Сирией и КНДР (которых поддерживает х...). Итогом реванша становится «мир», «стабильность», «восстановление» и постепенное превращение Украины в филиал паРаши. 2)Хунта. Патриоты организуются и выдвигают «сильную руку». Озлобленность в обществе высока, военные то же не в восторге быть беспомощными мишенями для испытаний оружия. Люди ненавидят власть олигархов и коррупционеров. Спрос на радикальные решения высокий — Савченко тому примером. Кандидат, который пообещает «навести порядок» может понравиться не только патриотическим гражданам, но и «совкам» — пенсионерам и части «ватников». К сожалению в этом случае паРаша то же выиграет: Европа против войны и «диктатуры» — она не поддержит ввод военного положения и не признает «нацистов». Украине придется воевать с паРашей без поддержки Запада. Главная проблема 2019 года — это что в отличии от Майдана люди уже не верят в «мирные революции». Идет война и новый Майдан уже будет с оружием (а может и с минометами). Не верю что в 2019 году (и после) нас здесь ждет что-то хорошее. Выбора между «средненько жить в нормальной стране» или «шиковать на килобаксы в Украине» уже не будет. А значит — лучше валить уже сейчас, пока не побежали все.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
change_pm написав:Долярчик, а це що тільки зараз стало зрозуміло? Що брата най..., а ви самі нікого в торгівлі не най...?
этот честный. такой же честный, как и местный писатель, земельку в лесу за взятки дерибанящий.
ладно, пусть не в штатах, он бы там испугался так жить, но хоть в той же Турции: сколько лет тюремного заключения получил бы писатель, за взятку оформивший себе бесплатную землю, продавший её в черную за $50к без уплаты налогов в казну и отмывший путём покупки недвижимости? "Так что по десятке с вас, граждане. По десятке на душу населения" (с)
но ветка эта нужная. хоть и писать в ней по теме некому. пока. а поддерживать всем миром вяловато-упавшее либидо одного полу-гражданина - извольте...
Yuri_T, слушайте, но они же этим не в Турции или в Штатах занимаются. А в Украине, где у нас соц.договор с "олигархами" был до последнего времени, они миллиарды тырят, мы копейки, и все довольны, кроме "рыжих", работающих реально за минималку. Мой ник, знающим людям, может подсказать сферу моей деятельности. Так вот, никакие инициативы никогда практически, не продвигаются снизу и не приживаются. Всегда должна быть модель поведения сверху. А у нас сверху тоже, что и снизу. Так что, с волками жить, по волчью выть...
flyman Так вполне возможные сценарии. Поэтому многие и двигают подальше на Запад: кто раньше встал, того и тапки Я пока занял выжидательную позицию. Больше в Украине деньги на недвигу не трачу. Доделаю ремонт в квартирах во Львове, пока виртуально в цене они уже выросли (продавать не пробовал, знаю, что цена уже выше от застройщика и инвесторов). Если и упадет цена, надеюсь не ниже, чем инвестиционная цена была. Присматриваюсь к квартире в Кракове. Возможно куплю в Анталии. Была уже у меня попытка захода на недвижимость в Турции, к сожалению, неудачная. Но все деньги были в целости, вот квартиру только не получил. Короче говоря, на низком старте