Я думаю это разминка перед 2019 годом. Сейчас валят те, кто умеет думать наперед. В 2019 будут бежать «хоть тушкой, хоть чучелом».

Уже очевидно, что наш «шоколадный президент» свою программу 2020 не выполнит и на 50%. Шансы переизбираться честным путем у него минимальные. Да и зачем? Уже очевидно что с такой властью Украина опять в тупике: жить по-старому мы не можем, а жить по-новому старая олигархическая «элита» не дает. Реформы буксуют, война продолжается, «окно возможностей» закрывается. На западе накапливается «усталость» от такой Украины и все больше сторонников «договорняка» с паРашей. В Украине то же накапливается усталость: люди не могут вечно терпеть «осадное положение» и затягивать пояса — жить надо сегодня, ее нельзя отложить «до победы», особенно если победа не через 5 лет — а в неопределенном будущем.

В следующем году выборы — и все понимают что они станут переломным моментом, потому что «так жить нельзя». Проблема только в том, что все отложенные ожидания теперь выстрелят: победит тот, кто будет предлагать быстрые и радикальные решения. Программа «в Европу маленькими шажками» больше никого не устроит.

Я вижу два варианта:

1) Зрада. Число «ватников», которые хотят что бы «все было как раньше» растет — пускай они об этом и бояться открыто говорить. Плюс олигархи совсем не против вернуть «бандитское» государство. Многих устроит следующий сценарий Зрады:

— паРаша продвигает удобных ей политиков. Не обязательно старых бандюков — возможно под маской «миротворцев» вроде Жульки, которые под предлогом «восстановления мира и стабильности» будут сливать Украину.

— Крым признается «спорной территорией» и решение вопроса откладывается на Х лет с последующим «пересмотром» (референдум). Фактически это значит признание аннексии и отмену санкций.

— Взамен паРаша возвращает Украине «хуесосию» (ее и брали только что бы обменять на Крым). «республики» отменяются и «сепары» опять могут голосовать на украинских выборах.

— Запад обещает паРаше не брать Украину в НАТО, а паРаша соглашается участвовать в «восстановлении» Украины.

— Возможно Запад обменяет Украину + отмену санкций на решение вопросов с Сирией и КНДР (которых поддерживает х...).

Итогом реванша становится «мир», «стабильность», «восстановление» и постепенное превращение Украины в филиал паРаши.

2)Хунта. Патриоты организуются и выдвигают «сильную руку». Озлобленность в обществе высока, военные то же не в восторге быть беспомощными мишенями для испытаний оружия. Люди ненавидят власть олигархов и коррупционеров. Спрос на радикальные решения высокий — Савченко тому примером. Кандидат, который пообещает «навести порядок» может понравиться не только патриотическим гражданам, но и «совкам» — пенсионерам и части «ватников».

К сожалению в этом случае паРаша то же выиграет: Европа против войны и «диктатуры» — она не поддержит ввод военного положения и не признает «нацистов». Украине придется воевать с паРашей без поддержки Запада.

Главная проблема 2019 года — это что в отличии от Майдана люди уже не верят в «мирные революции». Идет война и новый Майдан уже будет с оружием (а может и с минометами). Не верю что в 2019 году (и после) нас здесь ждет что-то хорошее. Выбора между «средненько жить в нормальной стране» или «шиковать на килобаксы в Украине» уже не будет. А значит — лучше валить уже сейчас, пока не побежали все.