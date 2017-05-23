Додано: Нед 22 кві, 2018 11:01

change_pm написав: То що ж це таке, і що тим л...хам з цим робити? То що ж це таке, і що тим л...хам з цим робити?

change_pm написав: Ви ж були в Польщі, бачили ж там, що люде один до одного по іншому ставляться, більша повага Ви ж були в Польщі, бачили ж там, що люде один до одного по іншому ставляться, більша повага

Що робити? Класичне питання. В принципі, відповідь очевидна - потрібно піднімати рівень доходу.Що для цього потрібно? Тут вже складніше. Спробую припустити:- любити свою роботу- любити людей, для яких ви цю роботу робите (в сфері послуг це назвали би бути клієнтоорієнтованим)Мені також довелося трішки подорожувати, хоча в мене пробілів на мапі більше ніж в akurt’а. Одна з речей, яку за кордоном бачиш найчастіше - це сфера обслуговування. Офіціанти - це, як правило, рівень доходу нижче середнього, але… в нас це дохід нижче середнього часто читається на обличчі офіціанта. За кордоном, складається враження, що офіціанти люблять свою роботу, я спостерігав за офіціантом в Австрії, ми присіли на відкритій терасі випити чаю, глінтвейну та гарячого шоколаду. -5С, небо затягнуло хмарами, піднявся вітер - він літає між тими столиками, в традиційних тірольских шкіряних шортах, посміхається, жартує з клієнтами - він отримує задоволення від своєї роботи. Хто не бував за кордоном, для підняття настрою подивіться чудовий фільм з Андріано Челентано і Орнеллою Мутті “Шалено закоханий”, і порівняйте Барнабу Чіккіні з типовим водієм маршрутки у Львов, і ви зрозумієте про що я говорю.Тому правила прості:- завжди, за будь яких умов, як би не було важко робіть свою роботу якісно, з любов’ю до людей, для яких ви це робите. Встановіть собі планку якості вище, ніж та що ви бачите навколо. Постійно самовдосконалюйтесь і піднімайте цю планку. Вкладайте душу в те, що ви робите.- не скочуйтесь до підходу “як мені платять, так я і працюю”, це прямий шлях до продукування лайна, ви просто збільшуєте кількість лайна навколо (неважливо чи матераільного, чи в сфері послуг). Якщо ви погодились працювати за певну ЗП, то дивіться п 1, роботу потрібно робити якісно завжди- якщо ЗП не влаштовує, шукайте іншу роботу, якщо ніхто не готовий заплатити вам достойну ціну, відкривайте власну справу (це не так складно, є спрощені форми підприємництва)- пам’ятайте, що є такий принцип “pay it forward”, який можна перекласти як “утром стулья - вечером деньги”. Спочатку вам потрібно показати чого ви варті, і лише потім це повернеться грошима. Дуже часто зустрічається підхід “за такі гроші я працювати не буду”, рідний брат підходу “як мені платять так я і працюю”. Якщо ви не готові працювати за такі гроші, то ви не готові працювати за будь-які гроші. Теорія менеджменту говорить, що ефект від підняття ЗП триває 2-3 місяці. Тобто навіть, якщо працедавець запропонує вам “гроші, за які ви будете працювати”, то через 2-3 місяці ви перейдете в режим “як мені платять, так я і працюю”.- гроші впливають на якість виконаної роботи (наданого сервісу) набагато менше ніж внутрішнє бажання робити роботу добре. Гроші - це гігієнічний фактор, тобто їх має бути достатньо (щоб людина не фокусувалась на тому, як вижити, а могла присвятити себе роботі).Ви можете мені заперечити, що в Україні не так багато сфер, в яких можна заробити гроші, які закриють гігієнічні проблеми. Я не погоджуюсь. Протягом останніх років мені довелося трішки зтикнутися з ремонтами - знайти хорошого електрика, сантехніка, плиточника, штукатура, маляра - це надзадача. Ще, в ідеалі, хочется людину, яка б координувала всі ці роботи. Звичайно, хочеться, щоб ця людина робила, як для себе, і планка цього “для себе”, була вищою ніж в мене. Мені поталанило, я таку людину знайшов. В рекрутингу є таке правило “хороші люди, знають інших хороших людей”. Ця людина привела хороших майстрів. На сусідній гілці озвучували суми на ремонт квартири під оренду, в мене ремонт вийшов дорожчим в рази. І це не через матеріали, чи якусь круту техніку і електроніку (там все скромно, за виключенням “розумної” системи опалення). Ви мені можете сказати, що мене “розвели” і це можна зробити дешевше, але знову не погоджуюсь, тому що:1. я дуже задоволений результатом2. я був в стані заплатити ту ціну (не в останню чергу через те, що міг максимально фокусуватися на роботі, а не витрачати час на координацію і контроль майстрів)3. майстри отримують гідну платню в Україні, вони не виїхали за кордон по безвізу, і зараз ремонтують нам другу квартиру (першу я робив для мами). Мені не потрібно проходити той ад пошуку ще раз4. я готовий їх рекомендувати своїм друзям (вони ж закінчили квартиру мого співробітника, і зараз закінчують будинок іншого спвіробітника, і ще один стоїть в черзі)І ремонт квартир це не єдина ніша, в якій в нас брак хороших (клієнтоорієнтованих) спеціалістів, просто ця тема близка місцевим дописувачам. Аналізуйте потреби, постійно вчиться/самовдосконалюйтесь, змінюйте ставлення до роботи, і, головне, до людей, для яких ви її робите.(до речі, якщо ви не відчули, то в спілкуванні на цьому форумі, це дуже сильно проявляється).Якщо ви в майстрі, який робить вам ремонт шукаєте шахрая, який хоче вас намахати, перевіряєте кожен його крок, торгуєтеся за кожну дрібницю - ви і знайдете шахрая. Я шукав кваліфікованого спеціаліста, який зробить класну роботу, з мінімумом мого втручання. Я його знайшов. З певних причин, в мене ремонт квартири розтягнувся на 1.5 року. Я в процес не заглиблювався - приходив майстер, приносив чеки, і оголошував суми за роботи, я йому віддавав гроші, не пробував “віджимати його” по грошах. В свою чергу він постійно шукав можливості зекономити наші гроші (“Ой, там не купуйте, там дорого, я знаю де дешевше, я сам вам куплю”, навіть в дрібницях - “Я зараз в Стрию, я тут знайшов магазин, тут мішки для сміття по 2.50, у Львові найдешевші по 3, скільки вам взяти?“), він контролював роботу зовнішних підрядників (газовщики, “розумне” опалення, меблі), коли потрібно їх завертав (наприклад, фірмою, що монтувала розумне опалення, він залишився задоволений лише після, того як вони прислали третього майстра, перших двох він завернув). Я підозрюю, що є багато хороших речей, про які я навіть не знаю. Але в мене склалося враження, що він робив це як для себе, що він щиро хотів щоб ми залишились задоволені. І я не впевнений, що в мене в самого вийшло би зробити це настільки класно.Це проблема нашого сервісу/бізнесу в цілому. Більшість робить свою роботу за гроші, а не заради гарного результату. Коли гроші є основний критерієм, тут починається бажання зекономити, “віджати”, “нажити”. Коли вам подобається робота, ви зконцентровані на хорошому результаті, ви це і отримаєте, а гроші самі за тим прийдуть. Сучасна теорія бізнесу говорить, що не варто створювати бізнес для того, щоб заробляти гроші - це шлях в нікуди. Створюйте бізнес для того, щоб вирішувати проблеми людей. Якщо ви вирішуєте реальні проблеми і робите це якісно, у вас будуть клієнти, а отже і гроші.В принципі, Ви самі відповіли на своє питання