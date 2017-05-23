Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:То що ж це таке, і що тим л...хам з цим робити?
Що робити? Класичне питання. В принципі, відповідь очевидна - потрібно піднімати рівень доходу.
Що для цього потрібно? Тут вже складніше. Спробую припустити: - любити свою роботу - любити людей, для яких ви цю роботу робите (в сфері послуг це назвали би бути клієнтоорієнтованим)
Мені також довелося трішки подорожувати, хоча в мене пробілів на мапі більше ніж в akurt’а. Одна з речей, яку за кордоном бачиш найчастіше - це сфера обслуговування. Офіціанти - це, як правило, рівень доходу нижче середнього, але… в нас це дохід нижче середнього часто читається на обличчі офіціанта. За кордоном, складається враження, що офіціанти люблять свою роботу, я спостерігав за офіціантом в Австрії, ми присіли на відкритій терасі випити чаю, глінтвейну та гарячого шоколаду. -5С, небо затягнуло хмарами, піднявся вітер - він літає між тими столиками, в традиційних тірольских шкіряних шортах, посміхається, жартує з клієнтами - він отримує задоволення від своєї роботи. Хто не бував за кордоном, для підняття настрою подивіться чудовий фільм з Андріано Челентано і Орнеллою Мутті “Шалено закоханий”, і порівняйте Барнабу Чіккіні з типовим водієм маршрутки у Львов, і ви зрозумієте про що я говорю.
Тому правила прості: - завжди, за будь яких умов, як би не було важко робіть свою роботу якісно, з любов’ю до людей, для яких ви це робите. Встановіть собі планку якості вище, ніж та що ви бачите навколо. Постійно самовдосконалюйтесь і піднімайте цю планку. Вкладайте душу в те, що ви робите. - не скочуйтесь до підходу “як мені платять, так я і працюю”, це прямий шлях до продукування лайна, ви просто збільшуєте кількість лайна навколо (неважливо чи матераільного, чи в сфері послуг). Якщо ви погодились працювати за певну ЗП, то дивіться п 1, роботу потрібно робити якісно завжди - якщо ЗП не влаштовує, шукайте іншу роботу, якщо ніхто не готовий заплатити вам достойну ціну, відкривайте власну справу (це не так складно, є спрощені форми підприємництва) - пам’ятайте, що є такий принцип “pay it forward”, який можна перекласти як “утром стулья - вечером деньги”. Спочатку вам потрібно показати чого ви варті, і лише потім це повернеться грошима. Дуже часто зустрічається підхід “за такі гроші я працювати не буду”, рідний брат підходу “як мені платять так я і працюю”. Якщо ви не готові працювати за такі гроші, то ви не готові працювати за будь-які гроші. Теорія менеджменту говорить, що ефект від підняття ЗП триває 2-3 місяці. Тобто навіть, якщо працедавець запропонує вам “гроші, за які ви будете працювати”, то через 2-3 місяці ви перейдете в режим “як мені платять, так я і працюю”. - гроші впливають на якість виконаної роботи (наданого сервісу) набагато менше ніж внутрішнє бажання робити роботу добре. Гроші - це гігієнічний фактор, тобто їх має бути достатньо (щоб людина не фокусувалась на тому, як вижити, а могла присвятити себе роботі).
Ви можете мені заперечити, що в Україні не так багато сфер, в яких можна заробити гроші, які закриють гігієнічні проблеми. Я не погоджуюсь. Протягом останніх років мені довелося трішки зтикнутися з ремонтами - знайти хорошого електрика, сантехніка, плиточника, штукатура, маляра - це надзадача. Ще, в ідеалі, хочется людину, яка б координувала всі ці роботи. Звичайно, хочеться, щоб ця людина робила, як для себе, і планка цього “для себе”, була вищою ніж в мене. Мені поталанило, я таку людину знайшов. В рекрутингу є таке правило “хороші люди, знають інших хороших людей”. Ця людина привела хороших майстрів. На сусідній гілці озвучували суми на ремонт квартири під оренду, в мене ремонт вийшов дорожчим в рази. І це не через матеріали, чи якусь круту техніку і електроніку (там все скромно, за виключенням “розумної” системи опалення). Ви мені можете сказати, що мене “розвели” і це можна зробити дешевше, але знову не погоджуюсь, тому що: 1. я дуже задоволений результатом 2. я був в стані заплатити ту ціну (не в останню чергу через те, що міг максимально фокусуватися на роботі, а не витрачати час на координацію і контроль майстрів) 3. майстри отримують гідну платню в Україні, вони не виїхали за кордон по безвізу, і зараз ремонтують нам другу квартиру (першу я робив для мами). Мені не потрібно проходити той ад пошуку ще раз 4. я готовий їх рекомендувати своїм друзям (вони ж закінчили квартиру мого співробітника, і зараз закінчують будинок іншого спвіробітника, і ще один стоїть в черзі) І ремонт квартир це не єдина ніша, в якій в нас брак хороших (клієнтоорієнтованих) спеціалістів, просто ця тема близка місцевим дописувачам. Аналізуйте потреби, постійно вчиться/самовдосконалюйтесь, змінюйте ставлення до роботи, і, головне, до людей, для яких ви її робите.
Люди будуть вас віддзеркалювати (до речі, якщо ви не відчули, то в спілкуванні на цьому форумі, це дуже сильно проявляється).
Якщо ви в майстрі, який робить вам ремонт шукаєте шахрая, який хоче вас намахати, перевіряєте кожен його крок, торгуєтеся за кожну дрібницю - ви і знайдете шахрая. Я шукав кваліфікованого спеціаліста, який зробить класну роботу, з мінімумом мого втручання. Я його знайшов. З певних причин, в мене ремонт квартири розтягнувся на 1.5 року. Я в процес не заглиблювався - приходив майстер, приносив чеки, і оголошував суми за роботи, я йому віддавав гроші, не пробував “віджимати його” по грошах. В свою чергу він постійно шукав можливості зекономити наші гроші (“Ой, там не купуйте, там дорого, я знаю де дешевше, я сам вам куплю”, навіть в дрібницях - “Я зараз в Стрию, я тут знайшов магазин, тут мішки для сміття по 2.50, у Львові найдешевші по 3, скільки вам взяти?“), він контролював роботу зовнішних підрядників (газовщики, “розумне” опалення, меблі), коли потрібно їх завертав (наприклад, фірмою, що монтувала розумне опалення, він залишився задоволений лише після, того як вони прислали третього майстра, перших двох він завернув). Я підозрюю, що є багато хороших речей, про які я навіть не знаю. Але в мене склалося враження, що він робив це як для себе, що він щиро хотів щоб ми залишились задоволені. І я не впевнений, що в мене в самого вийшло би зробити це настільки класно.
Це проблема нашого сервісу/бізнесу в цілому. Більшість робить свою роботу за гроші, а не заради гарного результату. Коли гроші є основний критерієм, тут починається бажання зекономити, “віджати”, “нажити”. Коли вам подобається робота, ви зконцентровані на хорошому результаті, ви це і отримаєте, а гроші самі за тим прийдуть. Сучасна теорія бізнесу говорить, що не варто створювати бізнес для того, щоб заробляти гроші - це шлях в нікуди. Створюйте бізнес для того, щоб вирішувати проблеми людей. Якщо ви вирішуєте реальні проблеми і робите це якісно, у вас будуть клієнти, а отже і гроші.
В принципі, Ви самі відповіли на своє питання
change_pm написав:Ви ж були в Польщі, бачили ж там, що люде один до одного по іншому ставляться, більша повага
Coder написав:Що робити? Класичне питання. В принципі, відповідь очевидна - потрібно піднімати рівень доходу.
Що для цього потрібно? Тут вже складніше. Спробую припустити: - любити свою роботу - любити людей, для яких ви цю роботу робите (в сфері послуг це назвали би бути клієнтоорієнтованим)
нажль це не допоможе, всього ось два приклади із життя
1. електричка, коли не їдеш знайдеться б_и_дло, яке почне палити в табурі. На зауваження почне агресивно огризатися, якщо п"яне ще буде намагатися на тебе накинутися з кулаками. 2. В потязі, те саме б_и_дло, яке думає тільки про себе, заходиш, на твоій полці вже хтось дрихне, бо "воно з дитиною", десь воно вийшло, зайша, прийємної зовнішності дівчина, і туда гепнула якусь свою річ (на свому місці можна сидіти, а на чуже можна куй класти)
Я просто в акую від наших людей, які вважають себе за пуп землі, а інших не беруть до уваги. Хамовитість і не знавага до інших людей - це норма, і це не залежить від рівня доходу.
Я не кажу, що Польща ідеал, але там реакція людей зовсім інша, замість агресії попросить вибачення, що зайняла ненароком твоє місце, або що ти нагадав, що не можна палити в громадському в місці (на зупинці/платформі, не те що в потязі).
Coder написав:Люди будуть вас віддзеркалювати (до речі, якщо ви не відчули, то в спілкуванні на цьому форумі, це дуже сильно проявляється).
вна Україні будуть возити на тобі воду... а хами будуть вести ще хамовитіше, якщо не відчуватимуть, що можуть отримати по писку
Востаннє редагувалось flyman в Нед 22 кві, 2018 11:43, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Купуємо для себе, а не в оренду закордонну нерухомість
Навіщо це робити краще всього можна визначити, роздивляючись мій ранок.
1. Утрішня "Кава зі Львова" - я прокинувся о 9-30. Прокинувшись подивився у вікно, я бачу гори та голубе небо. Стійко пережив "morning wood" - ще не вечір, а жінка спить... Йду гуляти - після філіжанки кави - із собакою. До моря від моєї квартири - 2 000 метрів. Але зранку я не йду до моря, я гуляю по околицях Тут все інтересно дивитися: - ліворуч за рогом вулиці - будівництво нового 6-ти поверхового будинка (пан Долярчик, вже будуть заливати у понеділок підлогу поверха ЧОТИРИ. Інтересно подивитися, як працють бригади. Яка техніка, що роюлять сам зараз. Будівництво не огорожено парканом: тут нічого не крадуть, можна зайти навіть на вже готовий перший поверх. Звертаю увагу на новеньку - наче із прокатного цеха - арматуру. Все дуже чисто, прибрано та майже немає ніякого будівельного сміття. - ліворуч - відразу ресторація і ще - через стінку - невеличке кафе, де готують шашлики. Вже сидять люди та п"ють турецький чай у невеличких - із талією - стаканчиках. - праворуч - десь через 3 будинка - будують новий ресторан - зробили дуже красиві металеві із пластиком навіс, а а сам ресторан - буде в середині. Я не йду зараз праворуч. - прямо - невеличкий ще пустир та - очам не вірю - маже за тиждень збудували новую площадку для тенісу. Я все двився на минулому тижні і не міг зрозуміти, що будують: розчистили площадку, засипали її грунтом, ретельно трамбували машинами, по периметру зробили невисоку - в півметра - опалубку - залили бетоном - встановили мачти - і ось - очам не вірю - вже натягнули сітку зверху... Заглядаю в середину - вже завезли штучне покриття... 2. От і добре, будемо грати в теніс. Крім того - приємно, обладнають навкруги і доріжки, і парковку, і новенький асфальт... Здоровкаюся із вартовим: Mehraba! та підходжу до покинутого саду із екзотичними рослинами.... Квітнуть гранати... Поруч із деревами граната - дивне і нечуване у нас плодове дерево. Будете сміятися - це "Мачмала"... Точніше "Машмала". Дуже вкусний фрукт... Зриваю штук п"ять та із задоволенням з"їдаю... Вкус солодко-кислуватий свіжий, нічого схожого із нашого життя не нагадує на смак. Хіба що ківі... Всередині - три косточки, які мають перламутрово-коричньовий колір...
3. Повертаюся додому, собака вже бреде... нагулялася... Вдома вже жінка, яка прокинулася, відразу питає: "Що будеш їсти?" - Як зазвичай, йогурт. Вже на столі - миска для йогурта, ложка велика та ложка мала. Відерце із натуральним йогуртом. Ось це відерце в 1500 грамів я купив за 6 лір або 36 гривень. Я знаю, що декого із форумчан моя пристрасть до натурального йогурта зранку, а не до шмата сала або купленого під час зупинки поїзда у Знам"янці копченого лящя, який воняє на весь вагон, дуже дратує... Дуже... Ну, я трохи підслащую "пілюлю"... До нього - до йогурта - зверху додаю Помаранчове варення та Мед із сосни - вічавлюю із спеціальної баночки буквально декілька крапель - він дуже густий та поживний...
Поки їв йогурт - вже жінка вичавила для мене стакан фрешу - мікс із помарнчів та грейпфрутів. Оці помаранчі я сам купив у вівторок на ринку за 1.5 ліри кіло - це 9-10 гривень, а оці грейпфрути - по 2 ліри кіло, це 12-13 гривен. Жінка сказала, що із грепфрутів сок дуже класно вичавлюється... І його - багато...
4. Ну що ж - гарний початок дня... Сьогодні ввечері я зустрічаю дуже відомого в Україні дизайнера та архітектора - літак повинен прибути о 22-30. Я майже готовий - позавчора у Duty free в Стамбулі мені трохе повезло - попав на приємну акцію...
Тут дуже хвилюються, чи я отримує пенсію... В мене - "дистанційна робота". Головне, щоби був інтернет і вільний час після 16-30.
До 16-30 - сьогодні і це обмеження мене не хвилює - неділя все-ж таки - маю час та наснагу зробити дещо по квартирі: - відремонтувати кожаний повідок для собаки (купував у Польщі колись, дуже класний). - обробити їй рану на колінах передніх ніг (у великих собак на "локтях" з"являються проблеми). - почистити порохотяг. - головне - це завжди моя робота - ретельно вимити душову кабіну, умивальник та унітаз. Я - будете сміятися - люблю це роботи, новенька мочалка - окрема для умивальника та окрема для унітаза. Засоби для миття фаянсу. Бавовняне спеціальне полотенце для протирання хромованих деталей...
Ну ось - відвезу вночі архітектора до готеля (попросив купити йому пляшку води та дві баночки натурального йогурта), а завтра - з понеділка - план такий: - о 10-00 забираю його із готелю та зроблю на початок екскурсію у віддалений житловий спальний район Kepez - нехай спочатку подивится, де живуть звичайні турки, та як іде хід будівництва для звичайних турків нового парка, де був пустир, і де зазвичай перед мешканцями мікрорайону виступає особисто президент - готують здачу нового парка на початок червня. - о 12-00 - екскурсия в мій мікрорайон та в мою квартиру. Жінка приготує смачний обід: Мусаку та Пиріг із овочами за турецьким рецептом. Відвідаємо будівництво нового будинка... Буде інтересно почути думку фахівця... - потім запланована екскурсія в старовинну частину Анталії - старовинне місто за фортецевими мурами під назвою "Калечії". Десь там повечеряємо - автентична турецька їжа... Під турецьку музику...
У вівторок - "Восточний базар". Ну а там далі подивимося: з вівторка до роботи із архітектором та дизайцнером я підключаю місцевих турків. Корінні із Анталії. Вони не знають ні російську, ні українську, але знають англійську. Я буду в якості перекладача та радника... У нас буде дуже багато роботи, архітектор прийхав на 2 тижні... У планах - крім бізнесу - каньони та водоспади... пляжі та пальми... Походи у гори та екскурсія на гірськолижний курорт Saklikent - в горах досі лежить сніг - я бачу його, коли гуляю із собакою... На дворі сонячно та дуже тепло...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Coder написав:Що робити? Класичне питання. В принципі, відповідь очевидна - потрібно піднімати рівень доходу.
Що для цього потрібно? Тут вже складніше. Спробую припустити: - любити свою роботу - любити людей, для яких ви цю роботу робите (в сфері послуг це назвали би бути клієнтоорієнтованим)
нажль це не допоможе, всього ось два приклади із життя
1. електричка, коли не їдеш знайдеться б_и_дло, яке почне палити в табурі. На зауваження почне агресивно огризатися, якщо п"яне ще буде намагатися на тебе накинутися з кулаками. 2. В потязі, те саме б_и_дло, яке думає тільки про себе, заходиш, на твоій полці вже хтось дрихне, бо "воно з дитиною", десь воно вийшло, зайша, прийємної зовнішності дівчина, і туда гепнула якусь свою річ (на свому місці можна сидіти, а на чуже можна куй класти)
Я просто в акую від наших людей, які вважають себе за пуп землі, а інших не беруть до уваги. Хамовитість і не знавага до інших людей - це норма, і це не залежить від рівня доходу.
Я не кажу, що Польща ідеал, але там реакція людей зовсім інша, замість агресії попросить вибачення, що зайняла ненароком твоє місце, або що ти нагадав, що не можна палити в громадському в місці (на зупинці/платформі, не те що в потязі).
Coder написав:Люди будуть вас віддзеркалювати (до речі, якщо ви не відчули, то в спілкуванні на цьому форумі, це дуже сильно проявляється).
вна Україні будуть возити на тобі воду... а хами будуть вести ще хамовитіше, якщо не відчуватимуть, що можуть отримати по писку
От тут я флаймена відзеркалюю і повністю погоджуюсь. Справа в тому, що пан Кодер директор чи може й власник айті компаніії, то в електичках він не їздить, і може менторським тоном народ повчати, як йому жити і як покращувати тому народу життя. Можливо пан Кодер якось вважає себе Богом, тим що дає студентам і співробітникам шанс на краще життя. Перепрошую, якщо Вас тим образив, не те хотів насправді сказати. Коли ти скрізь на машині, і в гарній квартирі і в офісі, то і життя здається кращим і думаєш, що і змінити можеш щось. В нашій країні, я вважаю, то самообман. Маю право на таки думки, я вважаю.
change_pm написав:flyman Так вполне возможные сценарии. Поэтому многие и двигают подальше на Запад: кто раньше встал, того и тапки Я пока занял выжидательную позицию. Больше в Украине деньги на недвигу не трачу. Доделаю ремонт в квартирах во Львове, пока виртуально в цене они уже выросли (продавать не пробовал, знаю, что цена уже выше от застройщика и инвесторов). Если и упадет цена, надеюсь не ниже, чем инвестиционная цена была. Присматриваюсь к квартире в Кракове. Возможно куплю в Анталии. Была уже у меня попытка захода на недвижимость в Турции, к сожалению, неудачная. Но все деньги были в целости, вот квартиру только не получил. Короче говоря, на низком старте
Мені знайома каже, що краще все ж Вроцлав чим Краків. А мені персонально сподобалася Ченстохова. Місто величиною з Тернопіль, зручний міський транспорт. До великих міст (крім Труймяста і Щеціна) макс. 2 години потягом/електричкою. Ціна житла досить помірна. Якщо здавати в оренду, то буде 5..7% річних, у Кра/Вро це до 5% а Ваві близько 3% доходності. Єдиний мінус для нерезидентів ЄС, що житло не дає права на перебування на території і тре дозвіл, якщо до житла (пелна властность) додається властність на землю. На квартиру у кооперативі (спулдєльча власность) дозволу не тре.
Та я ж не під аренду, а для себе. Я сам взагалі в Катовіцах, але там з роботою не дуже по моєму профілю. В Кракові краще буде. До того ж ми з вами на різні цінові категорії дивимось, те що мені в Кракові подобається, коштує 10К злотих за метр і якось воно забагато коштує, мені здається.
change_pm написав:То що ж це таке, і що тим л...хам з цим робити?
Що робити? Класичне питання. В принципі, відповідь очевидна - потрібно піднімати рівень доходу.
Що для цього потрібно? Тут вже складніше. Спробую припустити: - любити свою роботу - любити людей, для яких ви цю роботу робите (в сфері послуг це назвали би бути клієнтоорієнтованим) ... Ви можете мені заперечити, що в Україні не так багато сфер, в яких можна заробити гроші, які закриють гігієнічні проблеми. Я не погоджуюсь. Протягом останніх років мені довелося трішки зтикнутися з ремонтами - знайти хорошого електрика, сантехніка, плиточника, штукатура, маляра - це надзадача. Ще, в ідеалі, хочется людину, яка б координувала всі ці роботи. Звичайно, хочеться, щоб ця людина робила, як для себе, і планка цього “для себе”, була вищою ніж в мене. Мені поталанило, я таку людину знайшов. В рекрутингу є таке правило “хороші люди, знають інших хороших людей”. Ця людина привела хороших майстрів. На сусідній гілці озвучували суми на ремонт квартири під оренду, в мене ремонт вийшов дорожчим в рази. І це не через матеріали, чи якусь круту техніку і електроніку (там все скромно, за виключенням “розумної” системи опалення). Ви мені можете сказати, що мене “розвели” і це можна зробити дешевше, але знову не погоджуюсь, тому що: 1. я дуже задоволений результатом 2. я був в стані заплатити ту ціну (не в останню чергу через те, що міг максимально фокусуватися на роботі, а не витрачати час на координацію і контроль майстрів) 3. майстри отримують гідну платню в Україні, вони не виїхали за кордон по безвізу, і зараз ремонтують нам другу квартиру (першу я робив для мами). Мені не потрібно проходити той ад пошуку ще раз 4. я готовий їх рекомендувати своїм друзям (вони ж закінчили квартиру мого співробітника, і зараз закінчують будинок іншого спвіробітника, і ще один стоїть в черзі) І ремонт квартир це не єдина ніша, в якій в нас брак хороших (клієнтоорієнтованих) спеціалістів, просто ця тема близка місцевим дописувачам. Аналізуйте потреби, постійно вчиться/самовдосконалюйтесь, змінюйте ставлення до роботи, і, головне, до людей, для яких ви її робите.
Люди будуть вас віддзеркалювати (до речі, якщо ви не відчули, то в спілкуванні на цьому форумі, це дуже сильно проявляється).
Якщо ви в майстрі, який робить вам ремонт шукаєте шахрая, який хоче вас намахати, перевіряєте кожен його крок, торгуєтеся за кожну дрібницю - ви і знайдете шахрая. Я шукав кваліфікованого спеціаліста, який зробить класну роботу, з мінімумом мого втручання. Я його знайшов. З певних причин, в мене ремонт квартири розтягнувся на 1.5 року. Я в процес не заглиблювався - приходив майстер, приносив чеки, і оголошував суми за роботи, я йому віддавав гроші, не пробував “віджимати його” по грошах. В свою чергу він постійно шукав можливості зекономити наші гроші (“Ой, там не купуйте, там дорого, я знаю де дешевше, я сам вам куплю”, навіть в дрібницях - “Я зараз в Стрию, я тут знайшов магазин, тут мішки для сміття по 2.50, у Львові найдешевші по 3, скільки вам взяти?“), він контролював роботу зовнішних підрядників (газовщики, “розумне” опалення, меблі), коли потрібно їх завертав (наприклад, фірмою, що монтувала розумне опалення, він залишився задоволений лише після, того як вони прислали третього майстра, перших двох він завернув). Я підозрюю, що є багато хороших речей, про які я навіть не знаю. Але в мене склалося враження, що він робив це як для себе, що він щиро хотів щоб ми залишились задоволені. І я не впевнений, що в мене в самого вийшло би зробити це настільки класно.
Це проблема нашого сервісу/бізнесу в цілому. Більшість робить свою роботу за гроші, а не заради гарного результату. Коли гроші є основний критерієм, тут починається бажання зекономити, “віджати”, “нажити”. Коли вам подобається робота, ви зконцентровані на хорошому результаті, ви це і отримаєте, а гроші самі за тим прийдуть. Сучасна теорія бізнесу говорить, що не варто створювати бізнес для того, щоб заробляти гроші - це шлях в нікуди. Створюйте бізнес для того, щоб вирішувати проблеми людей. Якщо ви вирішуєте реальні проблеми і робите це якісно, у вас будуть клієнти, а отже і гроші.
В принципі, Ви самі відповіли на своє питання
change_pm написав:Ви ж були в Польщі, бачили ж там, що люде один до одного по іншому ставляться, більша повага
Я то 15 років назад почав в життя втіляти, так що я зараз не скаржусь. Що мені якийсь час назад не подобалось, те що в Україні для мене роботи ніби немає, тобто вона є, але не оплачується, як то повинно бути. Т.к. час - гроші, то я свій вибір зробив, працюю і покращюю ВВП не в Україні. Стосовно вашого ремонта, мені здається, що ви людина неконфліктна, все у вас, мабудь, в житті гарно починалось, і все і зараз добре, то й Слава Богу. То я до чого, ви самі вирішили не заморочуватись, я певен, що якщо б ви займались ремонтом, то відсотків 20% витратили б менше, а може і більше. Це було ваше принципове рішення, щоб уникніти конфлікту і не виходити за межі комфорту. В мене бекграунд другий, я і за "5 копійок", кого завгодно закусаю. Підводячи підсумок, работяги і прораби, таких вважають "лохами" і ви точно не знаєте, скільки на вас заробили і чи все добре насправді зробили. ІМХО.
Coder Плюсую! - але, це приблизно тесаме, що закликати: "Люди, схаменіться, давайте жити за Заповідями Божими!" - що, дуже послухають?(он скільки Свідків Єгови, на кожнім кроці до цього закликають і що?) Чи депутатам це сказати і вони послухають, і стануть жити чесно?
...а так, то кожен з нас знає, що правильно робити, а що ні.... - просто, далеко не всі стараються ЧЕСНО жити!
Coder написав: Більшість робить свою роботу за гроші, а не заради гарного результату.
Більшість робить так, аби не бути уатсайдером (білою вороною чи чорною вівцею) в колективі (в ту чи іншу сторону), з одного боку, за більше зробленої роботи не заплатять (але почнуть колеги шкодити, бо їм прийдеться теж вкалувати), з іншого все ж тре щось таки робити, аби щоб не вигнали з роботи.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Долярчик написав:Coder Плюсую! - але, це приблизно тесаме, що закликати: "Люди, схаменіться, давайте жити за Заповідями Божими!" - що, дуже послухають?(он скільки Свідків Єгови, на кожнім кроці до цього закликають і що?) Чи депутатам це сказати і вони послухають, і стануть жити чесно?
...а так, то кожен з нас знає, що правильно робити, а що ні.... - просто, далеко не всі стараються ЧЕСНО жити!
для цього має бути незалежно працююча система державного примусу (поліція, прокуратура, суди...), а не кишиньково-телефонна, щоб ти хто не старається змушувати, але тут зразу починаються волання про втручання у внутрішні справи незалежної країни (олігархо еліта хоче 3.14ти по старому, тримати людей за холопів, і щоб за це нічого не було - "зато свобода, а не як у ваших Гейропах, що плюнути на асфальт не можна - оштрафують").
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
change_pm написав:Коли ти скрізь на машині, і в гарній квартирі і в офісі, то і життя здається кращим і думаєш, що і змінити можеш щось.
...тут і я - плюсанув! .....і в продовження виділеної цитати, хочу добавити: - а от, коли ти живеш в тещі, і на три кімнати - вас СЕМЕРО чол., і на ОДНУ кухню - вас СЕМЕРО! - і на ванну - вас СЕМЕРО! - і на ОДИН туалет - вас СЕМЕРО! - і салат, чи ще щось комусь треба "лишити", бо ще "хтось не їв".... - і дивишся "Фіксиків", чи "Ніндзяго", бо немає дитина окремої кімнати..... - і їздиш ЩОДНЯ маршруткою на роботу, біля години(в одну сторону), або й більше(з заторами) )...і т. д. і т. п..... - то життя, далеко не здається таким "рожевим"!