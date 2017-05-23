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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 14:32

У НЕДІЛЮ РАНО ЗІЛЛЯ КОПАЛА
(турецьки рецепт від голоду)

Епіграф:
  Долярчик написав:- і салат, чи ще щось комусь треба "лишити", бо ще "хтось не їв".... - і дивишся "Фіксиків", чи "Ніндзяго", бо немає дитина окремої кімнати..... - і їздиш ЩОДНЯ маршруткою на роботу, біля години(в одну сторону), або й більше(з заторами) )...і т. д. і т. п..... - то життя, далеко не здається таким "рожевим"! :roll:


Життя можна зробити рожевим швидко та легко.
Для цього достатньо одіти туфлі фірми Camper, взяти скоржаний повідок для собаки та прогулятися у найближчій магазин.
Такий у мене буквально за рогом - на паралельній вулиці. Ну, метрів 200...
Сьогодні рожеве життя будем роботи за допомогою - я думаю, Ви такого і не чули - морозива із козиного молока.
Ось воно:
Зображення
Там 500 мл морозива и коштувало воно ще вчора 11,95 ліри - а сьогодні недільна акція: 8 лір або 50 гривень.

Як Ви знаєте, магазини так влаштовані, шо не хочеш - а купиш ще щось.
От і я попав у халепу:
- відразу купую копчені оливки - там 950 грамів - 12 лір або 75 гривень. Беру...
Зображення
- так, бреду далі... О! творог! Жирний! 25% жирності! 3,45 ліри або 20 гривень. Беру!
Зображення
- іду далі... Оце зараз не купую, але рекомендую, перевірена мною річ!
Зображення
Це - курясчий шніцель. Напівфабрикат. Не заморожений.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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  #<1 ... 39404142
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