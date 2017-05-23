Додано: Нед 22 кві, 2018 15:47

change_pm написав: менторським тоном менторським тоном

Моє повідомлення саме про це. Ви шукаєте такого відношення - ви його знаходите. Спробуйте пошукати щось кращого, може і його знайдете. З Ваших повідомлень виглядає так, що ви не вірите, що можете це знайти, тому й не пробуєте.Я вже казав, akurt'у - всі і так в курсі, що в нас в країні не все ідеально, чим менше Ви будете тягнути сюди різне лайно з життя, чим менше Ви будете його тиражувати, тим чистіше буде навколо.От у вас тут під 14К повідомлень, ще 8.5К на ДОУ (якщо це Ви). Цей нік з таким стилем дописів, вже на моїй пам'яті років 15, там були і інші форуми (Domik, можливо ще якісь), там тоже повідомлення йдуть тисячами. І дуже часто лиється негатив і невдоволеність. Чи не варто бодай частину того часу витратити, на забруднення інфопростору, а на щось, що підніме рівень задоволення в житті?(зараз я різко впаду в очах akurt'а, хоча, насправді, мене особливо ніколи не бентежила думка, а що про мене подумають інші, точніше про мій статус. Сервіс і професійна репутація - то зовсім інша справа)Останні 10 років нас троє на одну кімнату, тобто щільність на кімнату в нас трішки вища ніж у Вас. Нас троє на одну ванну спарену з туалетом, тобто щільність трішки нижча ніж у Вас. І лише в кухні, в нас набагато вільніше, хоча фраза "Залиш, тато ще не їв"інколи лунає, особливо, коли там щось солодке. "И кто такие фиксики" для мене зовсім не "большой-большой секрет". І все це знаходиться, на 10 хвилин далі від центру ніж Ваш Авалон. Я не буду розповідати про причини такого становища, вони суттєво відрізняються від Ваших, це, можна сказати, свідомий вибір. Якщо Ви хотіли цим сказати, що "ситий голодного не розуміє", то це трішки мимо, я може й не голодний, але в мене свідомий піст.Я це до чого. Як вірно підмітив flyman, то принципи та цінності (хоча не хотілося б відносити хамовитість і зневагу до таких категорій) не залежать від рівня доходу. Я лише додам, що якщо Ви переживете складні часі не зрадивши своїм хорошим принципам (та сама чесність), то надалі буде набагато легше. Це з власного досвіду.Я розумію, про що Ви. На жаль, фраза "менторський тон" має в нашій культурі негативний підтекст. За радянських часів, в ходу була інша фраза "Больно умный нашелся". Тобто цей совок вкорінився в нас дуже глибоко. На жаль. Подивімося на це з іншого боку. В західній бізнес-культурі, в теорії саморозвитку, одна з перших порад - це знайдіть собі хорошого ментора.Отже, ніби в нас більшість захоплюються життям, порядком, людьми на Заході, з іншого боку, більшість не хоче розуміти та/або приймати цінності і принципи життя в Західних країнах. Там ментор - це людина, яка дійшла до якихось цінних висновків своїм розумом і працею, і може допомогти уникнути граблів, по яким пройшлась сама. В нас же рівень толерантності до чужих думок, відкритості до чужих порад, та критичного мислення дуже низький. Через це інститут менторства - нерозвинений. Ментор часто буде говорити неприємні речі, які виштовхуватимуть вас із зони комфорту. В нашому суспільстві (а цей форум є його зрізом) це викликатиме спектр реакцій від неприйняття до агресії.Зате в нас дуже розвинутий інститут популізму, коли говорять лише приємні речі, але загалом нічого не міняється. Люди клянуть всіх навколо, але самі змінюватись не бажають, тому що це ще більш некомфортно.