Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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У НЕДІЛЮ РАНО ЗІЛЛЯ КОПАЛА (турецький недільний рецепт від голоду)
Епіграф:
Долярчик написав:- і салат, чи ще щось комусь треба "лишити", бо ще "хтось не їв".... - і дивишся "Фіксиків", чи "Ніндзяго", бо немає дитина окремої кімнати..... - і їздиш ЩОДНЯ маршруткою на роботу, біля години(в одну сторону), або й більше(з заторами) )...і т. д. і т. п..... - то життя, далеко не здається таким "рожевим"!
Життя можна зробити рожевим швидко та легко. Для цього достатньо одіти туфлі фірми Camper, взяти скоржаний повідок для собаки та прогулятися у найближчій магазин. Такий у мене буквально за рогом - на паралельній вулиці. Ну, метрів 200... Сьогодні рожеве життя будем роботи за допомогою - я думаю, Ви такого і не чули - морозива із козиного молока. Ось воно: Там 500 мл морозива и коштувало воно ще вчора 11,95 ліри - а сьогодні недільна акція: 8 лір або 50 гривень.
Як Ви знаєте, магазини так влаштовані, шо не хочеш - а купиш ще щось. От і я попав у халепу: - відразу купую копчені оливки - там 950 грамів - 12 лір або 75 гривень. Беру... - так, бреду далі... О! творог! Жирний! 25% жирності! 3,45 ліри або 20 гривень. Беру! - іду далі... Оце зараз не купую, але рекомендую, перевірена мною річ! Це - курячий шніцель. Напівфабрикат. Не заморожений. Там 2 курячих шніцеля кожен вагою по 110 грамів, величенькі - ледве на велику сковорідку вміщуються, Термін придатності - 11 травня, таку річ дуже корисно мати в холодильнику: прийшов до чоловіка приятель подивтися футбол - нехай жінці голову не морочать - треба щось перекусити - рівно 5 (п"ять) хвилин і два чудових шніцеля вже чекають на варену молоду картоплю та кріп. Та можна і пивасика додати! - так, іду далі... О! Молоко! Жирне: 3,1 відсотка жирності, дуже смачне! Яка там ціна за пачку? 2,5 ліри або 14 гривень - дурня - беру! Буде до творогу! - так, іду далі... Щось із солодощів взяти хіба? О! Мед! Справжній! 16,95 ліри - там 850 грамів - це приблизно 100 гривень. Не дешево, але ж то мед - справжній! Я чому знаю: чоловік сестри тримає вулики... Я беру в нього 3-літровий бутильок за завичай - по братньому - за 180 гривень. А так він на базарі не продає - здає оптом отим, що колотять із його бідона в 36 літрів багато бідонів на 11 136 літрів. Один раз спробував торгувати на ринку - там там майже не побили - тікав - скільки меду не пробував у продавців - і все казав, "Хлопці так то ж не мед!" Хотіли бити... - так, іду далі... Ну. наершті, морозиво із козиного молока... На відміну від звичайного - воно "тягнеться". Таке тягуче... беру 2 коробки, Вас же всіх треба пригостити. Так, ложку Вам дати - чи у Вас своя? Е ні, то не ложка. То ополоник, даю свою... Боже, яке смачне? Правда ж? Бо - неділя!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 22 кві, 2018 15:04, всього редагувалось 2 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt написав:У НЕДІЛЮ РАНО ЗІЛЛЯ КОПАЛА (турецьки рецепт від голоду)
Епіграф:
Долярчик написав:- і салат, чи ще щось комусь треба "лишити", бо ще "хтось не їв".... - і дивишся "Фіксиків", чи "Ніндзяго", бо немає дитина окремої кімнати..... - і їздиш ЩОДНЯ маршруткою на роботу, біля години(в одну сторону), або й більше(з заторами) )...і т. д. і т. п..... - то життя, далеко не здається таким "рожевим"!
Життя можна зробити рожевим швидко та легко. Для цього достатньо одіти туфлі фірми Camper, взяти скоржаний повідок для собаки та прогулятися у найближчій магазин. Такий у мене буквально за рогом - на паралельній вулиці. Ну, метрів 200... Сьогодні рожеве життя будем роботи за допомогою - я думаю, Ви такого і не чули - морозива із козиного молока. Ось воно: Там 500 мл морозива и коштувало воно ще вчора 11,95 ліри - а сьогодні недільна акція: 8 лір або 50 гривень.
Як Ви знаєте, магазини так влаштовані, шо не хочеш - а купиш ще щось. От і я попав у халепу: - відразу купую копчені оливки - там 950 грамів - 12 лір або 75 гривень. Беру... - так, бреду далі... О! творог! Жирний! 25% жирності! 3,45 ліри або 20 гривень. Беру! - іду далі... Оце зараз не купую, але рекомендую, перевірена мною річ! Це - курясчий шніцель. Напівфабрикат. Не заморожений.
.. а що, пан Акурт заробив на таке, а Долярчик на таке)) ... "перекус" Долярчика
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Ну, гулять, пан Долярчик, так гулять! Я ще узяв пакуночок сиру із пліснявою... Там же Хеннесі чимось треба бути закусювати... Ну то хоч чимось... 3,95 ліри - там 100 грамів - це 24 гривні... За такою ціною, правда, і у Львові на Шуварі можна купити... Польский... Я завжди купую... дуже він мені смакує... За те Вам - по-дружньому - морозива із козиного молока із чоколадою... Смачне, аж страшно! Морозиво "Мараш" виробляють із козиного молока та орхідей ))) Упаковка - 50 гривень... Розплачуюся карткою А-банку... картка в гривнях... дуже вигідно... Отака неділя...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Моє повідомлення саме про це. Ви шукаєте такого відношення - ви його знаходите. Спробуйте пошукати щось кращого, може і його знайдете. З Ваших повідомлень виглядає так, що ви не вірите, що можете це знайти, тому й не пробуєте.
Я вже казав, akurt'у - всі і так в курсі, що в нас в країні не все ідеально, чим менше Ви будете тягнути сюди різне лайно з життя, чим менше Ви будете його тиражувати, тим чистіше буде навколо.
От у вас тут під 14К повідомлень, ще 8.5К на ДОУ (якщо це Ви). Цей нік з таким стилем дописів, вже на моїй пам'яті років 15, там були і інші форуми (Domik, можливо ще якісь), там тоже повідомлення йдуть тисячами. І дуже часто лиється негатив і невдоволеність. Чи не варто бодай частину того часу витратити, на забруднення інфопростору, а на щось, що підніме рівень задоволення в житті?
Долярчик (зараз я різко впаду в очах akurt'а , хоча, насправді, мене особливо ніколи не бентежила думка, а що про мене подумають інші, точніше про мій статус. Сервіс і професійна репутація - то зовсім інша справа)
Останні 10 років нас троє на одну кімнату, тобто щільність на кімнату в нас трішки вища ніж у Вас. Нас троє на одну ванну спарену з туалетом, тобто щільність трішки нижча ніж у Вас. І лише в кухні, в нас набагато вільніше, хоча фраза "Залиш, тато ще не їв" інколи лунає, особливо, коли там щось солодке. "И кто такие фиксики" для мене зовсім не "большой-большой секрет". І все це знаходиться, на 10 хвилин далі від центру ніж Ваш Авалон. Я не буду розповідати про причини такого становища, вони суттєво відрізняються від Ваших, це, можна сказати, свідомий вибір. Якщо Ви хотіли цим сказати, що "ситий голодного не розуміє", то це трішки мимо, я може й не голодний, але в мене свідомий піст.
Я це до чого. Як вірно підмітив flyman, то принципи та цінності (хоча не хотілося б відносити хамовитість і зневагу до таких категорій) не залежать від рівня доходу. Я лише додам, що якщо Ви переживете складні часі не зрадивши своїм хорошим принципам (та сама чесність), то надалі буде набагато легше. Це з власного досвіду.
change_pm написав:менторським тоном
Я розумію, про що Ви. На жаль, фраза "менторський тон" має в нашій культурі негативний підтекст. За радянських часів, в ходу була інша фраза "Больно умный нашелся". Тобто цей совок вкорінився в нас дуже глибоко. На жаль. Подивімося на це з іншого боку. В західній бізнес-культурі, в теорії саморозвитку, одна з перших порад - це знайдіть собі хорошого ментора.
Отже, ніби в нас більшість захоплюються життям, порядком, людьми на Заході, з іншого боку, більшість не хоче розуміти та/або приймати цінності і принципи життя в Західних країнах. Там ментор - це людина, яка дійшла до якихось цінних висновків своїм розумом і працею, і може допомогти уникнути граблів, по яким пройшлась сама. В нас же рівень толерантності до чужих думок, відкритості до чужих порад, та критичного мислення дуже низький. Через це інститут менторства - нерозвинений. Ментор часто буде говорити неприємні речі, які виштовхуватимуть вас із зони комфорту. В нашому суспільстві (а цей форум є його зрізом) це викликатиме спектр реакцій від неприйняття до агресії.
Зате в нас дуже розвинутий інститут популізму, коли говорять лише приємні речі, але загалом нічого не міняється. Люди клянуть всіх навколо, але самі змінюватись не бажають, тому що це ще більш некомфортно.
Coder написав:Долярчик (зараз я різко впаду в очах akurt'а , хоча, насправді, мене особливо ніколи не бентежила думка, а що про мене подумають інші, точніше про мій статус. Сервіс і професійна репутація - то зовсім інша справа)
Останні 10 років нас троє на одну кімнату, тобто щільність на кімнату в нас трішки вища ніж у Вас. Нас троє на одну ванну спарену з туалетом, тобто щільність трішки нижча ніж у Вас. І лише в кухні, в нас набагато вільніше, хоча фраза "Залиш, тато ще не їв" інколи лунає, особливо, коли там щось солодке. "И кто такие фиксики" для мене зовсім не "большой-большой секрет". І все це знаходиться, на 10 хвилин далі від центру ніж Ваш Авалон. Я не буду розповідати про причини такого становища, вони суттєво відрізняються від Ваших, це, можна сказати, свідомий вибір. Якщо Ви хотіли цим сказати, що "ситий голодного не розуміє", то це трішки мимо, я може й не голодний, але в мене свідомий піст.
Я це до чого. Як вірно підмітив flyman, то принципи та цінності (хоча не хотілося б відносити хамовитість і зневагу до таких категорій) не залежать від рівня доходу. Я лише додам, що якщо Ви переживете складні часі не зрадивши своїм хорошим принципам (та сама чесність), то надалі буде набагато легше. Це з власного досвіду.
Хороша відповідь, +! ..тільки хотів уточнити, що особисто МОЯ сім'я(я+жінка+дитина) проживаємо в кімнаті 12м2, а три роки жили в ще меншій 9м2(троє!).... - але, то нічого, може, Я, як той "листоноша Пєчкін", стану ще добрішшим, коли переселюсь в Авалон
п. с. ...так, що Я не знаю, хто тут ще з форумчан, проживає "краще" за Долярчика! (але, не впав духом, а заробив на квартиру в НОВОБУДОВІ!)
Coder написав:Ви шукаєте такого відношення - ви його знаходите.
Ви помиляєтеся, так як живете в рожевоокулярному бункері. Або можна прикинутися та незамічати діяльність циган і бездільність поліції... Розвал України та деградацію суспільства називати перемогами...
То як там із львівським майстрами з ремонту, виїхали всі в Польщу, чи дехто лишився, але лупить краківський цінник?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Мені тринадцятий минало. Я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, Чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, Неначе в Бога......
Панове, вже 19-та минула, літак із Запоріжжя щойно приземлився у Стамбулі, мені зустрічати людей в Анталії о 22-25... Я навіть трохи подрімав... таке соромливе приснилося... Хай йому грець! Може, пройдемося до моря? Та ходімо, я вже зібрався...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.