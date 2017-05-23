Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Coder написав:Ви шукаєте такого відношення - ви його знаходите.
Ви помиляєтеся, так як живете в рожевоокулярному бункері. Або можна прикинутися та незамічати діяльність циган і бездільність поліції... Розвал України та деградацію суспільства називати перемогами...
То як там із львівським майстрами з ремонту, виїхали всі в Польщу, чи дехто лишився, але лупить краківський цінник?
Все живут в бункере-и ты тоже,ты зарабатываешь на неньке, а говоришь про неё гадости, ты маме своей,которая из последних сил пыталась тебе чем то помочь, тоже гадости говоришь? Подумай? Кстати личность характеризует то, что когда она не знает,что сказать, то сразу на оскорбления переходит! Подумай! Когда извинишься за утренний свой спич-тогда пиши.
Востаннє редагувалось sinus в Нед 22 кві, 2018 19:55, всього редагувалось 1 раз.