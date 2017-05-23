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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 19:18

  flyman написав:
  Coder написав:Ви шукаєте такого відношення - ви його знаходите.

Ви помиляєтеся, так як живете в рожевоокулярному бункері.
Або можна прикинутися та незамічати діяльність циган і бездільність поліції...
Розвал України та деградацію суспільства називати перемогами...

То як там із львівським майстрами з ремонту, виїхали всі в Польщу, чи дехто лишився, але лупить краківський цінник?

Все живут в бункере-и ты тоже,ты зарабатываешь на неньке, а говоришь про неё гадости, ты маме своей,которая из последних сил пыталась тебе чем то помочь, тоже гадости говоришь? Подумай? Кстати личность характеризует то, что когда она не знает,что сказать, то сразу на оскорбления переходит! Подумай! Когда извинишься за утренний свой спич-тогда пиши.
Востаннє редагувалось sinus в Нед 22 кві, 2018 19:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 19:21

Акурту -не тревожь мошенник струны, все-равно их не пойму-лет так 10 иль 12 я на 3 страны живу)))) Турцию люблю, но,только издалека!Поэтому пиши уже,что продать там хочешь-посмеяться хочется))
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 20:04

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

....тут, як не як, зачіпаємо наш менталітет,......ставлення одне до одного.....
....а якщо "копнути" глибше?
Дуже б хотів, що б Ви всі цей діалог прослухали/подивились до кінця
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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