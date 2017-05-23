Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Coder написав:Ви шукаєте такого відношення - ви його знаходите.
Ви помиляєтеся, так як живете в рожевоокулярному бункері. Або можна прикинутися та незамічати діяльність циган і бездільність поліції... Розвал України та деградацію суспільства називати перемогами...
То як там із львівським майстрами з ремонту, виїхали всі в Польщу, чи дехто лишився, але лупить краківський цінник?
Все живут в бункере-и ты тоже,ты зарабатываешь на неньке, а говоришь про неё гадости, ты маме своей,которая из последних сил пыталась тебе чем то помочь, тоже гадости говоришь? Подумай? Кстати личность характеризует то, что когда она не знает,что сказать, то сразу на оскорбления переходит! Подумай! Когда извинишься за утренний свой спич-тогда пиши.
Востаннє редагувалось sinus в Нед 22 кві, 2018 19:55, всього редагувалось 1 раз.
Coder написав:Ви шукаєте такого відношення - ви його знаходите.
Ви помиляєтеся, так як живете в рожевоокулярному бункері. Або можна прикинутися та незамічати діяльність циган і бездільність поліції... Розвал України та деградацію суспільства називати перемогами...
То як там із львівським майстрами з ремонту, виїхали всі в Польщу, чи дехто лишився, але лупить краківський цінник?
Все живут в бункере-и ты тоже,ты зарабатываешь на неньке, а говоришь про неё гадости, ты маме своей,которая из последних сил пыталась тебе чем то помочь, тоже гадости говоришь? Подумай? Кстати личность характеризует то, что когда она не знает,что сказать, то сразу на оскорбления переходит! Подумай! Когда извинишься за утренний свой спич-тогда пиши.
За що вибачатися? За поломаний зуб на гравію із хліба купленого у Львові? За би_дло, яке не розуміє, як себе вести у громадських місцях (напр. палить та бухає в електричці)? За те що тебе назвав тролем, бо ти тролиш тему? Ти що з дуба впав, чи знову бухаєш?
п.с. "На ненькє" зарабатують сунусануті кравасісі уже 26 рік, я ж заробляю "на клієнті" з ЄС і при бажанні можна перебратися в Перемишль і звідти працювати віддалено подалі від бухих сінусів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
akurt Про машмалу. Это когда она вызревает у вас там - на фото зрелая - даже перезрелая ? Ботинки и туфли Кампер не все удачные. Но те которые мягкие и легкие как перчатки - суперкомфортные. Только у них такие видел. А есть у них и обычные и даже грубые.