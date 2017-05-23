Додано: Пон 23 кві, 2018 00:24

Camper я брал в Сан Франциско; в них и хожу.

Вообще в Турции три градации цен на обувь:

- первая невероятно дешевая, турецкого производства и носят ее ОДИН сезон и выбрасывают - стоит 5 лир или 30 гривен - вот моя жена сейчас ходит в таких, стильные и красивые. По нашим меркам хватит на 10 лет, но тут так не носят. Поносили и выбросили - по цене двух трамвайных билетов.

- вторая стоит примерно 40 лир или примерно 250 гривен - это не обязательно кожа или скорее всего не кожа, и как бы нормально приличная. Большой ассортимент. Все, что угодно. Очень стильно и красиво.

- третья - это что-то очень приличное и стоит от 130 лир или примерно 800 гривен.

Как вы знаете, в Украине что-то приличное стоит от 3 000 гривен.

Моя племянница работала продавцом у хозяина обувного магазина в Запорожье - видела, что хозяин продажную цену определял так: закупочную цену умножал на 5 (пять). (!!!).

Это украинский бизнес, однако... На 5 (пять)!



Вообще одежда очень дешевая.

Обычная цена футболки или юбки - 10 лир или 65 гривен.

Это хлопок.

Обычно возле отелей те же футболки выставляют по той же цене только рядом с цифрой "10" пишут не tl (turkish lira), a $ или euro. То есть наивный турист переплатит примерно а 5 раз и выше.

Обычная цена приличной курточки демисезонной - 120 лир или 750 гривен.

Сейчас распродажи всего зимнего асортимента - очень приличный мужской джемпер стоит примерно 25-30 лир (скидка в 3 раза) это примерно 180 гривен.

На зимние вязанные шапки или на шапки из флиса - например, для спорта, сейчас реальная скидка - в 4 (четыре) раза дешевле - по 5 лир или по 30 гривен, мне и не надо, но 2 купил. Очень дешевые сейчас приличные шарфы. Кожаные брючные ремни хорошего производителя что то по 14 лир или 80 гривен.

Цены на джинсы не смотрел, так как ношу только Levis, купленный в США за 25-39 долларов (обычная цена в США), у нас в Украине цены просто для лохов.

Вы уж извините.

Кажется, здесь джинсы стоят примерно 40 лир - или 250 гривен. Посмотрю как-нибудь...

Заметил, что здесь мужчины чаще всего носят джинсы не голубые или синие, как в Европе, а в основном черные.



Машмала сейчас - самый сезон - продается на рынке - ее продают в пластиковых коробках, там примерно 0,5 кг - стоит коробка - точно не помню, наверное, 3 или 5 лир, или 18-25 гривен.

Необычный вкус, мои приятели из Днепра в шоке были и накупили ее очень много.

Долго не лежит.

У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.