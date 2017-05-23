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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 21:07

akurt Про машмалу. Это когда она вызревает у вас там - на фото зрелая - даже перезрелая ? Ботинки и туфли Кампер не все удачные. Но те которые мягкие и легкие как перчатки :D - суперкомфортные. Только у них такие видел. А есть у них и обычные и даже грубые.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 00:24

Camper я брал в Сан Франциско; в них и хожу.
Вообще в Турции три градации цен на обувь:
- первая невероятно дешевая, турецкого производства и носят ее ОДИН сезон и выбрасывают - стоит 5 лир или 30 гривен - вот моя жена сейчас ходит в таких, стильные и красивые. По нашим меркам хватит на 10 лет, но тут так не носят. Поносили и выбросили - по цене двух трамвайных билетов.
- вторая стоит примерно 40 лир или примерно 250 гривен - это не обязательно кожа или скорее всего не кожа, и как бы нормально приличная. Большой ассортимент. Все, что угодно. Очень стильно и красиво.
- третья - это что-то очень приличное и стоит от 130 лир или примерно 800 гривен.
Как вы знаете, в Украине что-то приличное стоит от 3 000 гривен.
Моя племянница работала продавцом у хозяина обувного магазина в Запорожье - видела, что хозяин продажную цену определял так: закупочную цену умножал на 5 (пять). (!!!).
Это украинский бизнес, однако... На 5 (пять)!

Вообще одежда очень дешевая.
Обычная цена футболки или юбки - 10 лир или 65 гривен.
Это хлопок.
Обычно возле отелей те же футболки выставляют по той же цене только рядом с цифрой "10" пишут не tl (turkish lira), a $ или euro. То есть наивный турист переплатит примерно а 5 раз и выше.
Обычная цена приличной курточки демисезонной - 120 лир или 750 гривен.
Сейчас распродажи всего зимнего асортимента - очень приличный мужской джемпер стоит примерно 25-30 лир (скидка в 3 раза) это примерно 180 гривен.
На зимние вязанные шапки или на шапки из флиса - например, для спорта, сейчас реальная скидка - в 4 (четыре) раза дешевле - по 5 лир или по 30 гривен, мне и не надо, но 2 купил. Очень дешевые сейчас приличные шарфы. Кожаные брючные ремни хорошего производителя что то по 14 лир или 80 гривен.
Цены на джинсы не смотрел, так как ношу только Levis, купленный в США за 25-39 долларов (обычная цена в США), у нас в Украине цены просто для лохов.
Вы уж извините.
Кажется, здесь джинсы стоят примерно 40 лир - или 250 гривен. Посмотрю как-нибудь...
Заметил, что здесь мужчины чаще всего носят джинсы не голубые или синие, как в Европе, а в основном черные.

Машмала сейчас - самый сезон - продается на рынке - ее продают в пластиковых коробках, там примерно 0,5 кг - стоит коробка - точно не помню, наверное, 3 или 5 лир, или 18-25 гривен.
Необычный вкус, мои приятели из Днепра в шоке были и накупили ее очень много.
Долго не лежит.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 08:35

Літак Pegasus рейсів Запоріжжя-Стамбул-Анталія прибув в Анталію вчасно, я стояв на тому місці, де виходять пасажири, із невеличким прапором Укриїни - а всі стояли із табличками - та зустрічав гостей з України.

Несподівано до мене підійшов хлопець, та на російській мові спитав:
- Ви говорітє на руськом язікє?
- Говорю.
- У нас тут проблєма: 5 чєловек отсталі от групі, не моглі бі ві нам помочь?
- А как именно?
- Нам надо позврніть куда-то і как-то.
- Ну, если ви знаєте турецкий номер телефона, то я дам "для позвонить" свой телефон с турецким номером!
- Отлічно, а можно ми к вам подойдем - нас 5 человєк.
- Подходите.

Пройшло хвилин 5 - я бачів, що вони між собою про щось сперечаються - і не підійшли. Злякалися українського прапора!
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=PRVBY3Bgcg4/youtube]

Вже хвилин через 40, рухаючись через всю - у спалахах вогнів ілюмінації Анталію - ми буди в готелі.
Готель прємно здивував: дуже чисто, тапочки, гаряча вода, безкоштовний інтернет в номері, сніданок з 7- до 10 години... Вид з вікна на море... Море - поруч!

Жінка архітектора на прощання сказала:
- Вперше зустрічаю такого оптиміста!
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:17

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Camper я брал в Сан Франциско; в них и хожу.


Неужели их носят в Сан-Франциско даже ? И сколько там стоят ? Испанская фирма однако. Качество за последние 2-3 года сильно похужело. Может не все модели, а именно то, что мне нравится. А обувь по цене трамвайного билета - ну 2 билетов ? Если это вьетнамки - на жару - то конечно самое мило дело и могут быть очень дешевыми, а вот ботинки - дешевые, они же не дышат ?
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:03

Kripo Nekretnine Realitica или Rivijera Nekretnine
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:24

У Польщі запустили проект з безкоштовного працевлаштування мігрантів з України

Мета проекту - протидія випадкам шахрайства у сфері міжнародного працевлаштування
https://ua.112.ua/suspilstvo/u-polshchi ... 42809.html
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:24

Я вже влаштувався...
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Востаннє редагувалось akurt в Пон 23 кві, 2018 16:03, всього редагувалось 2 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:34

  akurt написав:Я вже влаштувався...
Фото сьогодні десь о 15-00.

В каком качестве?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 16:06

  slavek написав:
  akurt написав:Я вже влаштувався...
Фото сьогодні десь о 15-00.

В каком качестве?

штатного балабола, що рекламує турецьку нерухомість)))
Востаннє редагувалось Frant в Пон 23 кві, 2018 16:26, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 16:19

Господин Франт, сильно не нервничайте, я по понедельникам милостыню не подаю...
Корма сегодня не будет...

Тем более, сегодня - 23 апреля - в Турции отмечается государственный праздник - День защиты детей (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı).

По завещанию первого президента Турецкой Республики Кемаля Ататюрка, который полагал, что будущее нации закладывается в детстве, в этот день взрослые должны были на время поступиться своим авторитетом.
Ну, тост за детей Франта - даст Бог, голодать не будут...
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