сегодня был в магазине - все не так печально как у вас во львове:
помидоры турция - 37,99 за кг
тунец тушка - 76,82 грн за кг
купил оливковое масло в железной банке 5 литров из испании за 480 грн, даже не верится, стояло в самом низу, а на уровне глаз - итальянское 298 грн за бутылку 0,5...
ну единственно, что надо учесть, что помидоры наверняка срываются в турции желтыми, чтобы доехать в украину и полежать на складе, а тушки тунца размороженные, а не свежие.
в общем зрада не в пять раз, как вы писали, а существенно меньше...
но то таке... сравнение цен всегда интересно,
и кстати, в метро в харькове, можно купить нормальное (не брендовое) французское и итальянское вино по цене 2-3 евро за бутылку, которое точно не хуже турецкого.
помню летал через индийский океан на туркиш аэрлайнс, вино нашару разносили турецкое и французское бордо - французское заканчивалось на 10 первых рядах, приходилось просить стюардесс, принести именно бордо из загашников