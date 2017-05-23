Додано: Пон 23 кві, 2018 18:10

сегодня был в магазине - все не так печально как у вас во львове:

помидоры турция - 37,99 за кг

тунец тушка - 76,82 грн за кг

купил оливковое масло в железной банке 5 литров из испании за 480 грн, даже не верится, стояло в самом низу, а на уровне глаз - итальянское 298 грн за бутылку 0,5...

ну единственно, что надо учесть, что помидоры наверняка срываются в турции желтыми, чтобы доехать в украину и полежать на складе, а тушки тунца размороженные, а не свежие.

в общем зрада не в пять раз, как вы писали, а существенно меньше...

но то таке... сравнение цен всегда интересно,

и кстати, в метро в харькове, можно купить нормальное (не брендовое) французское и итальянское вино по цене 2-3 евро за бутылку, которое точно не хуже турецкого.

помню летал через индийский океан на туркиш аэрлайнс, вино нашару разносили турецкое и французское бордо - французское заканчивалось на 10 первых рядах, приходилось просить стюардесс, принести именно бордо из загашников