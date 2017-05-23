Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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сегодня был в магазине - все не так печально как у вас во львове: помидоры турция - 37,99 за кг тунец тушка - 76,82 грн за кг купил оливковое масло в железной банке 5 литров из испании за 480 грн, даже не верится, стояло в самом низу, а на уровне глаз - итальянское 298 грн за бутылку 0,5... ну единственно, что надо учесть, что помидоры наверняка срываются в турции желтыми, чтобы доехать в украину и полежать на складе, а тушки тунца размороженные, а не свежие. в общем зрада не в пять раз, как вы писали, а существенно меньше... но то таке... сравнение цен всегда интересно, и кстати, в метро в харькове, можно купить нормальное (не брендовое) французское и итальянское вино по цене 2-3 евро за бутылку, которое точно не хуже турецкого. помню летал через индийский океан на туркиш аэрлайнс, вино нашару разносили турецкое и французское бордо - французское заканчивалось на 10 первых рядах, приходилось просить стюардесс, принести именно бордо из загашников
akurt написав:Господин Франт, сильно не нервничайте, я по понедельникам милостыню не подаю... Корма сегодня не будет...
Тем более, сегодня - 23 апреля - в Турции отмечается государственный праздник - День защиты детей (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı).
По завещанию первого президента Турецкой Республики Кемаля Ататюрка, который полагал, что будущее нации закладывается в детстве, в этот день взрослые должны были на время поступиться своим авторитетом. Ну, тост за детей Франта - даст Бог, голодать не будут...
А сколько у вас там Чивас стоит?
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akurt написав:У НЕДІЛЮ РАНО ЗІЛЛЯ КОПАЛА (турецьки рецепт від голоду)
Епіграф:
Долярчик написав:- і салат, чи ще щось комусь треба "лишити", бо ще "хтось не їв".... - і дивишся "Фіксиків", чи "Ніндзяго", бо немає дитина окремої кімнати..... - і їздиш ЩОДНЯ маршруткою на роботу, біля години(в одну сторону), або й більше(з заторами) )...і т. д. і т. п..... - то життя, далеко не здається таким "рожевим"!
Життя можна зробити рожевим швидко та легко. Для цього достатньо одіти туфлі фірми Camper, взяти скоржаний повідок для собаки та прогулятися у найближчій магазин. Такий у мене буквально за рогом - на паралельній вулиці. Ну, метрів 200... Сьогодні рожеве життя будем роботи за допомогою - я думаю, Ви такого і не чули - морозива із козиного молока. Ось воно: Там 500 мл морозива и коштувало воно ще вчора 11,95 ліри - а сьогодні недільна акція: 8 лір або 50 гривень.
Як Ви знаєте, магазини так влаштовані, шо не хочеш - а купиш ще щось. От і я попав у халепу: - відразу купую копчені оливки - там 950 грамів - 12 лір або 75 гривень. Беру... - так, бреду далі... О! творог! Жирний! 25% жирності! 3,45 ліри або 20 гривень. Беру! - іду далі... Оце зараз не купую, але рекомендую, перевірена мною річ! Це - курясчий шніцель. Напівфабрикат. Не заморожений.
.. а що, пан Акурт заробив на таке, а Долярчик на таке)) ... "перекус" Долярчика
Молодець Долярчик, наш хлопець! не те що укратукри...
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