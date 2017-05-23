RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 18:10

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

сегодня был в магазине - все не так печально как у вас во львове:
помидоры турция - 37,99 за кг
тунец тушка - 76,82 грн за кг
купил оливковое масло в железной банке 5 литров из испании за 480 грн, даже не верится, стояло в самом низу, а на уровне глаз - итальянское 298 грн за бутылку 0,5...
ну единственно, что надо учесть, что помидоры наверняка срываются в турции желтыми, чтобы доехать в украину и полежать на складе, а тушки тунца размороженные, а не свежие.
в общем зрада не в пять раз, как вы писали, а существенно меньше...
но то таке... сравнение цен всегда интересно,
и кстати, в метро в харькове, можно купить нормальное (не брендовое) французское и итальянское вино по цене 2-3 евро за бутылку, которое точно не хуже турецкого.
помню летал через индийский океан на туркиш аэрлайнс, вино нашару разносили турецкое и французское бордо - французское заканчивалось на 10 первых рядах, приходилось просить стюардесс, принести именно бордо из загашников
Stringer
 
Повідомлень: 7486
З нами з: 23.01.13
Подякував: 206 раз.
Подякували: 1029 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 18:49

  akurt написав:Господин Франт, сильно не нервничайте, я по понедельникам милостыню не подаю...
Корма сегодня не будет...

Тем более, сегодня - 23 апреля - в Турции отмечается государственный праздник - День защиты детей (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı).

По завещанию первого президента Турецкой Республики Кемаля Ататюрка, который полагал, что будущее нации закладывается в детстве, в этот день взрослые должны были на время поступиться своим авторитетом.
Ну, тост за детей Франта - даст Бог, голодать не будут...
Зображення

А сколько у вас там Чивас стоит?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20366
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1065 раз.
Подякували: 4504 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 19:07

  Долярчик написав:
  akurt написав:У НЕДІЛЮ РАНО ЗІЛЛЯ КОПАЛА
(турецьки рецепт від голоду)

Епіграф:
  Долярчик написав:- і салат, чи ще щось комусь треба "лишити", бо ще "хтось не їв".... - і дивишся "Фіксиків", чи "Ніндзяго", бо немає дитина окремої кімнати..... - і їздиш ЩОДНЯ маршруткою на роботу, біля години(в одну сторону), або й більше(з заторами) )...і т. д. і т. п..... - то життя, далеко не здається таким "рожевим"! :roll:


Життя можна зробити рожевим швидко та легко.
Для цього достатньо одіти туфлі фірми Camper, взяти скоржаний повідок для собаки та прогулятися у найближчій магазин.
Такий у мене буквально за рогом - на паралельній вулиці. Ну, метрів 200...
Сьогодні рожеве життя будем роботи за допомогою - я думаю, Ви такого і не чули - морозива із козиного молока.
Ось воно:
Зображення
Там 500 мл морозива и коштувало воно ще вчора 11,95 ліри - а сьогодні недільна акція: 8 лір або 50 гривень.

Як Ви знаєте, магазини так влаштовані, шо не хочеш - а купиш ще щось.
От і я попав у халепу:
- відразу купую копчені оливки - там 950 грамів - 12 лір або 75 гривень. Беру...
Зображення
- так, бреду далі... О! творог! Жирний! 25% жирності! 3,45 ліри або 20 гривень. Беру!
Зображення
- іду далі... Оце зараз не купую, але рекомендую, перевірена мною річ!
Зображення
Це - курясчий шніцель. Напівфабрикат. Не заморожений.

.. а що, пан Акурт заробив на таке, а Долярчик на таке))
... "перекус" Долярчика :mrgreen:


Зображення



Молодець Долярчик, наш хлопець!
не те що укратукри...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1921
З нами з: 01.06.14
Подякував: 153 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 41424344
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 221, 222, 223
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
2223 153944
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 кві, 2018 21:18
Долярчик
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2808 391244
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 кві, 2018 19:58
Долярчик
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 16479
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.