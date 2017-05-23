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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 19:07

  Долярчик написав:
  akurt написав:У НЕДІЛЮ РАНО ЗІЛЛЯ КОПАЛА
(турецьки рецепт від голоду)

Епіграф:
  Долярчик написав:- і салат, чи ще щось комусь треба "лишити", бо ще "хтось не їв".... - і дивишся "Фіксиків", чи "Ніндзяго", бо немає дитина окремої кімнати..... - і їздиш ЩОДНЯ маршруткою на роботу, біля години(в одну сторону), або й більше(з заторами) )...і т. д. і т. п..... - то життя, далеко не здається таким "рожевим"! :roll:


Життя можна зробити рожевим швидко та легко.
Для цього достатньо одіти туфлі фірми Camper, взяти скоржаний повідок для собаки та прогулятися у найближчій магазин.
Такий у мене буквально за рогом - на паралельній вулиці. Ну, метрів 200...
Сьогодні рожеве життя будем роботи за допомогою - я думаю, Ви такого і не чули - морозива із козиного молока.
Ось воно:
Зображення
Там 500 мл морозива и коштувало воно ще вчора 11,95 ліри - а сьогодні недільна акція: 8 лір або 50 гривень.

Як Ви знаєте, магазини так влаштовані, шо не хочеш - а купиш ще щось.
От і я попав у халепу:
- відразу купую копчені оливки - там 950 грамів - 12 лір або 75 гривень. Беру...
Зображення
- так, бреду далі... О! творог! Жирний! 25% жирності! 3,45 ліри або 20 гривень. Беру!
Зображення
- іду далі... Оце зараз не купую, але рекомендую, перевірена мною річ!
Зображення
Це - курясчий шніцель. Напівфабрикат. Не заморожений.

.. а що, пан Акурт заробив на таке, а Долярчик на таке))
... "перекус" Долярчика :mrgreen:


Зображення



Молодець Долярчик, наш хлопець!
не те що укратукри...
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:11

  Faceless написав:А сколько у вас там Чивас стоит?


Привезено мені в подарунок прямо із Великої Британії.
Подарували сьогодні об 11-00.
Так що ціну не знаю.

Розказали інтересну річ: англійці п"ють і п"ють добряче.
ПАБ"ів на кожному куті - багато. Народ напивається до чортиків та ледве ходить по тому ПАБу.
Але вийшов на вулицю - іде, наче солдат-зеленка (дух): рівно та струнко.
Бо на вулиці штраф від поліції 500 фунтів.
Як платити 500 фунтів, то викликає таксі та тихенько, соромлячись, їде додому.
Житло дають у кредит на 20 років під 4 відсотка річних.
Сильно не "шикують" - то не українці - речі купляти намагаються у англійських аналогах Outlet.
Брендові нові речі, звезені із різних магазинів та такі, що є у нявності в одному - двох екземплярах.
Ще розказували, що один типу англієць українського походження у зв"язку із закінченням терміну дії українського закордонного паспорта прилетів терміново но Батківщину - заплатив вумним людям 3 500 гривень за "термінове" виготовлення паспорта за 2 доби та був здовавний грубістью та зухвалим відношенням до того, хто забезпечив їм місячну заробітну платню.
Паспорт за хабар зробили, але у типа англійця осад залишився самий неприємний від спілкування із нинішніми жителями України.
"Нормальні люде так не живуть".
Ну, ми це й по форуму бачимо... Грубість, зухвалість та менторский тон від людей, що майже на самому дні - то наше все!
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 06:27

Вчора по завданню декого із наших форумчан зустрівся із справжніми сірійськими біженцями.
Їх було декілька. Всі - чоловіки.
Знайомтеся: Мухаммад!

Зображення
Дуже класний хлопець! "Високий та стрункий". Я думаю, на зріст 190... Я - 174 або 175...
Оголеним я його, звісно, не бачив, але думаю, що під одягом ховаються і "кубики" на животі, і красиве треноване тіло...
Зараз працює на будівництві одного із нових - для нас трохи екзотичних - спортивних об"єктів.
Я вас здивую:

- працює не "принеси-подай"...
- майже вільно говорить англійською...
- ходив у море, як він мені сказав: "I am a seaman!"
- був у декількох країнах світу, з особливою гордістю сказав про Південну Америку.

Я Вас дуже-дуже здивую: він спитав мене, звідки ми, з якої країни. Відбувся такий діалог:

- I'm from Ukraine, this is Eastern Europe.
- I know about Ukraine. I will not go to Ukraine.
- And where do you want to go?
- I want to go to Romania. I want to live in Romania!

В мене відвисла щелепа. Була пауза. Після паузи я сказав, що Румунія - класна країна, я там був декілька разів.
Сірієць запросив випити разом із ним кави, або чаю - у них був обладнаний стіл для обіду серед квітучих дерев гранатів.
Ми відмовилися, посилаючися на те, що у нас багато справ.
Дуже дякували за привітність.
Справді дуже привітний хлопець.
Успіхів йому...

P.S. Можна не хвилюватися про долю України: сірійці до нас не поїдуть...
Тут дехто авторитетно розповідав про те, що країна, назва якої відноситься до назви Риму, геть вся населена ромами - теж можуть не хвилюватися. Я, по-перше, ромів майже не зустрічав під час двох подорожей Румунією, по-друге, злі язики кажуть, що ромам більше подобається Київ, по-третьє, ось такий носій генів зовсім не ромівських зайде скоро у Румунію.
Прямо чую, як румунські дівчата, лягаючи із таким носієм генів, співають:

"А ти не можеш знати, як я тебе люблю.
Ти лягаєш спати і я не дихаю до ранку,
До ранку; і аж до світанку сама я, -
Як без місяця зоря..."
. . . . . . . . . . (Vivienne Mort - Пташечка. Березень, 2016.)

У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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