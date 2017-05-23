Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:У НЕДІЛЮ РАНО ЗІЛЛЯ КОПАЛА (турецьки рецепт від голоду)
Епіграф:
Долярчик написав:- і салат, чи ще щось комусь треба "лишити", бо ще "хтось не їв".... - і дивишся "Фіксиків", чи "Ніндзяго", бо немає дитина окремої кімнати..... - і їздиш ЩОДНЯ маршруткою на роботу, біля години(в одну сторону), або й більше(з заторами) )...і т. д. і т. п..... - то життя, далеко не здається таким "рожевим"!
Життя можна зробити рожевим швидко та легко. Для цього достатньо одіти туфлі фірми Camper, взяти скоржаний повідок для собаки та прогулятися у найближчій магазин. Такий у мене буквально за рогом - на паралельній вулиці. Ну, метрів 200... Сьогодні рожеве життя будем роботи за допомогою - я думаю, Ви такого і не чули - морозива із козиного молока. Ось воно: Там 500 мл морозива и коштувало воно ще вчора 11,95 ліри - а сьогодні недільна акція: 8 лір або 50 гривень.
Як Ви знаєте, магазини так влаштовані, шо не хочеш - а купиш ще щось. От і я попав у халепу: - відразу купую копчені оливки - там 950 грамів - 12 лір або 75 гривень. Беру... - так, бреду далі... О! творог! Жирний! 25% жирності! 3,45 ліри або 20 гривень. Беру! - іду далі... Оце зараз не купую, але рекомендую, перевірена мною річ! Це - курясчий шніцель. Напівфабрикат. Не заморожений.
.. а що, пан Акурт заробив на таке, а Долярчик на таке)) ... "перекус" Долярчика
Молодець Долярчик, наш хлопець! не те що укратукри...
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Привезено мені в подарунок прямо із Великої Британії. Подарували сьогодні об 11-00. Так що ціну не знаю.
Розказали інтересну річ: англійці п"ють і п"ють добряче. ПАБ"ів на кожному куті - багато. Народ напивається до чортиків та ледве ходить по тому ПАБу. Але вийшов на вулицю - іде, наче солдат-зеленка (дух): рівно та струнко. Бо на вулиці штраф від поліції 500 фунтів. Як платити 500 фунтів, то викликає таксі та тихенько, соромлячись, їде додому. Житло дають у кредит на 20 років під 4 відсотка річних. Сильно не "шикують" - то не українці - речі купляти намагаються у англійських аналогах Outlet. Брендові нові речі, звезені із різних магазинів та такі, що є у нявності в одному - двох екземплярах. Ще розказували, що один типу англієць українського походження у зв"язку із закінченням терміну дії українського закордонного паспорта прилетів терміново но Батківщину - заплатив вумним людям 3 500 гривень за "термінове" виготовлення паспорта за 2 доби та був здовавний грубістью та зухвалим відношенням до того, хто забезпечив їм місячну заробітну платню. Паспорт за хабар зробили, але у типа англійця осад залишився самий неприємний від спілкування із нинішніми жителями України. "Нормальні люде так не живуть". Ну, ми це й по форуму бачимо... Грубість, зухвалість та менторский тон від людей, що майже на самому дні - то наше все!
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Вчора по завданню декого із наших форумчан зустрівся із справжніми сірійськими біженцями. Їх було декілька. Всі - чоловіки. Знайомтеся: Мухаммад!
Дуже класний хлопець! "Високий та стрункий". Я думаю, на зріст 190... Я - 174 або 175... Оголеним я його, звісно, не бачив, але думаю, що під одягом ховаються і "кубики" на животі, і красиве треноване тіло... Зараз працює на будівництві одного із нових - для нас трохи екзотичних - спортивних об"єктів. Я вас здивую:
- працює не "принеси-подай"... - майже вільно говорить англійською... - ходив у море, як він мені сказав: "I am a seaman!" - був у декількох країнах світу, з особливою гордістю сказав про Південну Америку.
Я Вас дуже-дуже здивую: він спитав мене, звідки ми, з якої країни. Відбувся такий діалог:
- I'm from Ukraine, this is Eastern Europe. - I know about Ukraine. I will not go to Ukraine. - And where do you want to go? - I want to go to Romania. I want to live in Romania!
В мене відвисла щелепа. Була пауза. Після паузи я сказав, що Румунія - класна країна, я там був декілька разів. Сірієць запросив випити разом із ним кави, або чаю - у них був обладнаний стіл для обіду серед квітучих дерев гранатів. Ми відмовилися, посилаючися на те, що у нас багато справ. Дуже дякували за привітність. Справді дуже привітний хлопець. Успіхів йому...
P.S. Можна не хвилюватися про долю України: сірійці до нас не поїдуть... Тут дехто авторитетно розповідав про те, що країна, назва якої відноситься до назви Риму, геть вся населена ромами - теж можуть не хвилюватися. Я, по-перше, ромів майже не зустрічав під час двох подорожей Румунією, по-друге, злі язики кажуть, що ромам більше подобається Київ, по-третьє, ось такий носій генів зовсім не ромівських зайде скоро у Румунію. Прямо чую, як румунські дівчата, лягаючи із таким носієм генів, співають:
"А ти не можеш знати, як я тебе люблю. Ти лягаєш спати і я не дихаю до ранку, До ранку; і аж до світанку сама я, - Як без місяця зоря..." . . . . . . . . . . (Vivienne Mort - Пташечка. Березень, 2016.)
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
З приємністю читаю повідомлення "Українська правда" про те, що "Гривня продовжує зміцнюватися на міжбанку". Карла Маркса би сказала: - виграють орендодавці житла, бо в них грошви у доларах, стає більше. Ну, насправді: якщо моїм приятелям у січні квартирант перерахував 11 500 гривень и і це було 11500/28,60=402 $, то зараз йому перераховують 11500/26,00=442,3 $. Різниця - тобто піньондзе, які впали просто з неба, становить 442,3-402=40,3 $. - виграють продавани псевдонорвезького тунчика, втюхуючи наївним та довіривам споживачам львівського Achan підфарбований працьовитим У Вень Цзунем незрозумілий - ніби-то їстівний - продукт, який нарізають Су Сунь та Ян Хуей, а витримує в емалірованому баку у фарбі Чжу Цзай Хюй. - виграє український депозитчик, який ВГАДАВ, злив бакси у січні, коли їх пересічний громадянин закуповував, та відкрив 15 депозитів по 200 000 гривень на загальну суму в 3 000 000 гривень. За квартал йому накапало чистих (3 000 000х1/100)/26=1153,85 $. А він розраховував тільки на (3 000 000х1/100)/28,60=1048,95 $. Різниця складає при такій математиці на місяць більше 100 долярів. Дрібничка, але дуже приємно. - виграє продаван бетоно-цегляно-пінобетонних паралелепіпедів під назвою "Будинокмайбутньогощастя", продаючи об"єм повітря у бетонних стінах не за 11 500 гривень у січні, а за 19 500 у квітні. Сам, звісно, свою родину там не поселить: Бо не дурний... - програє пересічний відвідувач того самого Ашану у Львові, купуючі пресесушені старі помаранчі, які доставили на горбу хваткі хлопці із Львова, доставили їх із теплої та сонячної в ці дні Турції. Арифметика тут така: - роздрібна ціна на помаранчі у Турції в ці дні (досі висять на деревах - поспіли ще у листопаді 2017, вони висять на деревах та зберігаються краще, ніж на складі) - 1,5 ліри. Думаю, що гуртова - 0,75 ... 1,00 ліри. Получається, тону помаранчів жваві хлопці беруть за (1000х1)/4,04=247,5 $. Роздрібна ціна в Україні: 29 гривень кг. Або споживач платить за тону (1000х29)/26=1115,38 $. Це в 1115,38/247,5=в 4,5 разів більше. Тобто, мені тепер зрозуміло, чому в моєму мікрорайоні жваві хлопці купували саме дороге пиво... Хтось - і вантажники, і моряки, і автоперевізники і володарі супермаркетів на 1 (одній) тоні мають 1115,38-247,5=867,88 $.
867,88 $. !!! 867,88 $ на одній тоні - це багато чи це мало? Це цікаве питання...
х х х
ЦІКАВЕ ПИТАННЯ ПРО "П"ЯТДЕСЯТ" (розповідь вівторка)
Епіграф: "Единица! - Кому она нужна?! Голос единицы тоньше писка. Кто её услышит? - Разве жена! И то если не на базаре, а близко." (В.Маяковський, застрелився у квітні 1930 року, прочитавши це оповідання)
Ця історія була в 2003 році... Ми сидимо із приятелями із Кривого Рогу у чудовому санаторії "Арніка" у славетному Трускавці. Ви не подумайте, - тільки "Нафтуся" та ніякої "Спиртусі". Тільки коньяк та червона ікра. Дамам замість ікри - до коньяку - Чоколада зі Львова. Лунає тихенько чудова пісня у виконання Квітки Цісик із фільма "Тіні забутих предків".
Приятелі розказують про важке криворізьке життя: - Сидимо вдома... тільки налили коньяк у коньячний бокал - дзвінок в двері - відкриваю - робітник із бумажняним мішком із коричньового паперу: "Куда поставіть?" - Постав прямо, ой, ні, прямо немає куди, постав ліворуч. Поставив. Пішов. - тілки поламали чоколаду та поклали поруч із коньячним бокалом - дзвінок в двері - відкриваю - робітник із бумажняним мішком із коричньового паперу: "Куда поставіть?" - Постав прямо, ой, ні, прямо немає куди, постав праворуч. Поставив. Пішов.
Питаю я, закусюючи коньяк "Закарпатський": що там у мішках: цемент? В таких мішках зазвичай цемент - по 50 кг, дуже важкий мішок... - Та ні, бакси... - Що - мішок баксів? - Та не один. Рахувати немає часу, але треба, бо скоро ще принесуть парочку, а вже й ставити немає куди... - А звідки "дровішки"? - Із металургії, вєстімо... - Так Ви, пане, мєталург? - це я спитав, смакуючи коньяк та у лікувальних цілях запиваючи його "Нафтусею". - Ні, я Маркшрейдер. - О-вва! А це як? Маркшрейдерська справа - то ж справа під землею: вгадують маркшрейдери, чи зійдуться осі двох підземних тунелів, як в ці дні у Дніпрі, де намагаються добудувати із часів Павла Лазаренкоа 3 станціі метро... - Ну ось і я - маркшрейдер: дивлюся, чи зійдуться осі потоку грошви... - О-вва! А це як? - Тут все просто. Головне - мати пусті бумажняні мішки для складання баксів. - О-вва! А це як? - Все просто, - говорить мій приятель, наливаючи у коньячний бокал коньяку - чисто для дегустації у лікувальних цілях - коньяк із іншой пляшки. І продовжує: "Вся вся вся продукція криворізького металургійного комбінату "на корню" скупена фірмами-посередниками. Таких фірм - мабуть збрешу - деть пів-сотні. Кожна орендує на територіє заводоуправління кімнатку." - Там і працюють металурги: майстри, травильники, вальцювальникові стана холодної прокатки, газівники доменної печі, агломератники, сталевари мартенівської печі? - Тю на тебе, вони що, дурні? - О-вва! А це як? - У кімнаті в 15-20 квадратів сидить дівчинка... - Підготовлювач сумішей для розливки плавок? - Ага, у плавках... і з комп"ютером: там квота на продаж всієї продукції, яка дісталася цій конкретній фірмі. Приходить покупець прокату на Завод - треба швелер номер 18 - 1000 тон та швелер номер 22 - 500 тон! Йому відповідають: немає, он зайдіть по коридору у фірму "Знаний формувальник-А" - там є. Заходить. Дійсно є. - Яка ціна? - 350 доларів тона. - Так ми ж брали на заводі по 300? - Ну ось і беріть на заводі! - Так у них же немає. - Звісно, хі-хі - немає. По 350 берете? Завтра буде по 360... - Беру: швелер номер 18 - 1000 тон та швелер номер 22 - 500 тон! - Ось Вам накладна на відпуск прокату із складу Заводу. - А завод віддасть із свого складу, а не із Вашого? - Віддасть, де він дінеться. То - наше. - Ну й добре. - О-вва! Так це ж получається... - Це получається так: відправили ешелон - там 5 000 тон прокату... - О-вва! Так це ж получається... - Це получається 5 000х50=250 000 долярів із одного ешелону... - О-вва! Так оті мішки... - Ага... - Круто! - Не все так добре. - А що? - Знаєш українську приказку: "Добре дуть, як дадуть!"? - Чув. - Так ось, фірм-присосок... мабуть збрешу... ну, нехай півсотні... Тут сталася халепа: у 2001 році призначається віце-прем"єром справжній фахівець... - Це той, що у 1999–2001 – на Криворіз. гірн.-металург. комбінаті «Криворіжсталь» працював Ген. директром? - Ну да, а у січні–травні 2001 – Віце-прем’єр-міністр України з питань промислової політики, від травня 2001 – 1-й віце-прем’єр-міністр України... - Ну і? - Ну ось, викликав він референта та наказав той список із... мабуть помилюся - ну, нехай буде із 50-и - фірм-присосок скласти. - Склали? - А якже. Подивився він... - Віце-прем’єр-міністр України з питань промислової політики? - Ага... Подивився, взяв червоний олівець і під номером "10" провів рисочку: всіх інших - "Вон на йух з палуби!" - О-вва! А Ваша ж фірма - та на букву "З", що в першій половині абетки... Круто! - Еге ж... ""Знаний формувальник-А"! - А оте "А" навіщо? - Е пане, то мені мій начальник колись радив: завжди треба чимось, або кимось попку прикривати... То я й прикрив! - Першою літерою абетки! Круто! - Ось тобі і українське прислів"я: "Добре дуть, як дадуть!": моя фірма виявилася якраз під номером 10. Живемо... Зараз знов подзвонять... Допоможеш мішки впорядкувати? - А якже... - Ну, будьмо! - Будьмо!
х х х
ВиграЮ в ці дня і я: розплачуюсь карткой А-банку, з мене кредитну гривню списують по 6,55 гривні за 1 ліру. Так, що ми купуємо? Та все купуємо: чим міцніше гривня, тим для мене ВСЕ ДЕШЕВШЕ...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 24 кві, 2018 09:44, всього редагувалось 2 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
При збереженні тенденції до міграції Україна може припинити існування.
"Якщо такі тенденції до міграції залишаться на роки, то країна може припинити своє існування. До війни і анексії Криму фахівці нашого Інституту підрахували, що українців до 2050 року залишиться 35 млн. Тепер важко так оцінити, адже маємо окупованими великі і щільно населені території. Якщо на початку 90-х минулого століття був "відтік мізків", то тепер країни-сусіди потужно борються за людський ресурс у вигляді робітників. Під час економічного розвитку підприємці Чехії, Словаччини, Угорщини і Австрії теж хочуть, щоб на них працювали українці. Робітники їдуть на заробітки і так буде продовжуватись, адже рівень зарплат різниться в 3-4 рази. Боротьбу за студентів ми вже програли, адже вони практично не повертаються до України після навчання і мають можливість працювати в будь-якій країні Євросоюзу. Навіть тимчасовий заробіток після пар приносить студенту більше коштів, ніж постійна робота в рідній країні", - розповів Олександр Гладун, завідувач відділу демографічного моделювання та прогнозування Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи.
До Росії продовжують їхати на заробітки, адже і там заробітна плата вища.
Азія, Африка, США і Латинська Америка стають центрами впливу Китаю. Більше 10 років впливові китайські політики і бізнесмени прочісують світ, як видається, з “бездонними гаманцями” в руках.
За оцінками видання, в Європі Китай купив і інвестував в активи вартістю, щонайменше, 318 мільярдів доларів за останні 10 років.
Обсяг і природа деяких із цих інвестицій, починаючи від критично важливої інфраструктури на сході і півдні Європи до високотехнологічних компаній на заході, привернули увагу Євросоюзу.
Лідери ЄС, включаючи канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона, вибудовують спільну стратегію щодо стримування просування Китаю в Європі.
Експерти Bloomberg проаналізували 678 угод, здійснених або вже укладених в 30 країнах з 2008 року і виявили, що державні і приватні китайські компанії взяли участь в угодах на суму не менше 255 мільярдів доларів США в Європі. Було придбано близько 360 компаній, від італійського виробника шин Pirelli & C. SpA до ірландської компанії з оренди літаків Avolon Holdings Ltd. Китайські компанії також частково або повністю володіють чотирма аеропортами, шістьма морськими портами, вітряними електростанціями в, щонайменше, в дев’яти країнах і 13 командами професійного футболу.
Справжній обсяг амбіцій Китаю в Європі ще більший, зазначають у виданні, тому що до переліку не увійшло 355 інвестицій спільних підприємств і угод, умови яких не розкриваються. За оцінками Bloomberg, ці угоди – це ще 13,3 млрд доларів.