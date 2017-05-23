Додано: Вів 24 кві, 2018 08:33

Дрібничка, але дуже приємно.

чи зійдуться осі двох підземних тунелів

Головне - мати пусті бумажняні мішки для складання баксів.

З приємністю читаю повідомлення "Українська правда" про те, що "Гривня продовжує зміцнюватися на міжбанку".Карла Маркса би сказала:- виграють орендодавці житла, бо в них грошви у доларах, стає більше. Ну, насправді: якщо моїм приятелям у січні квартирант перерахував 11 500 гривень и і це було 11500/28,60=$, то зараз йому перераховують 11500/26,00=$. Різниця - тобто піньондзе, які впали просто з неба, становить 442,3-402=$.- виграють продавани псевдонорвезького тунчика, втюхуючи наївним та довіривам споживачам львівського Achan підфарбований працьовитим У Вень Цзунем незрозумілий - ніби-то їстівний - продукт, який нарізають Су Сунь та Ян Хуей, а витримує в емалірованому баку у фарбі Чжу Цзай Хюй.- виграє український депозитчик, який ВГАДАВ, злив бакси у січні, коли їх пересічний громадянин закуповував, та відкрив 15 депозитів по 200 000 гривень на загальну суму в 3 000 000 гривень. За квартал йому накапало чистих (3 000 000х1/100)/26=1153,85 $. А він розраховував тільки на (3 000 000х1/100)/28,60=1048,95 $. Різниця складає при такій математиці на місяць більше 100 долярів.- виграє продаван бетоно-цегляно-пінобетонних паралелепіпедів під назвою "Будинокмайбутньогощастя", продаючи об"єм повітря у бетонних стінах не за 11 500 гривень у січні, а за 19 500 у квітні. Сам, звісно, свою родину там не поселить: Бо не дурний...- програє пересічний відвідувач того самого Ашану у Львові, купуючі пресесушені старі помаранчі, які доставили на горбу хваткі хлопці із Львова, доставили їх із теплої та сонячної в ці дні Турції.Арифметика тут така:- роздрібна ціна на помаранчі у Турції в ці дні (досі висять на деревах - поспіли ще у листопаді 2017, вони висять на деревах та зберігаються краще, ніж на складі) - 1,5 ліри. Думаю, що гуртова - 0,75 ... 1,00 ліри.Получається, тону помаранчів жваві хлопці беруть за (1000х1)/4,04=$.Роздрібна ціна в Україні: 29 гривень кг. Або споживач платить за тону (1000х29)/26=1115,38 $.Це в 1115,38/247,5=в 4,5 разів більше.Тобто, мені тепер зрозуміло, чому в моєму мікрорайоні жваві хлопці купували саме дороге пиво... Хтось - і вантажники, і моряки, і автоперевізники і володарі супермаркетів на 1 (одній) тоні мають 1115,38-247,5=!!!867,88 $- це багато чи це мало? Це цікаве питання...х х х(розповідь вівторка)Епіграф:"Единица! -Кому она нужна?!Голос единицытоньше писка.Кто её услышит? -Разве жена!И тоесли не на базаре,а близко."(В.Маяковський, застрелився у квітні 1930 року, прочитавши це оповідання)Ця історія була в 2003 році...Ми сидимо із приятелями із Кривого Рогу у чудовому санаторії "" у славетному Трускавці.Ви не подумайте, - тільки "Нафтуся" та ніякої "Спиртусі".Тільки коньяк та червона ікра. Дамам замість ікри - до коньяку - Чоколада зі Львова.Лунає тихенько чудова пісня у виконання Квітки Цісик із фільма "Тіні забутих предків".Приятелі розказують про важке криворізьке життя:- Сидимо вдома... тільки налили коньяк у коньячний бокал - дзвінок в двері - відкриваю - робітник із бумажняним мішком із коричньового паперу: "Куда поставіть?" - Постав прямо, ой, ні, прямо немає куди, постав ліворуч. Поставив. Пішов.- тілки поламали чоколаду та поклали поруч із коньячним бокалом - дзвінок в двері - відкриваю - робітник із бумажняним мішком із коричньового паперу: "Куда поставіть?" - Постав прямо, ой, ні, прямо немає куди, постав праворуч. Поставив. Пішов.Питаю я, закусюючи коньяк "Закарпатський": що там у мішках: цемент? В таких мішках зазвичай цемент - по 50 кг, дуже важкий мішок...- Та ні, бакси...- Що - мішок баксів?- Та не один. Рахувати немає часу, але треба, бо скоро ще принесуть парочку, а вже й ставити немає куди...- А звідки "дровішки"?- Із металургії, вєстімо...- Так Ви, пане, мєталург? - це я спитав, смакуючи коньяк та у лікувальних цілях запиваючи його "Нафтусею".- Ні, я Маркшрейдер.- О-вва! А це як? Маркшрейдерська справа - то ж справа під землею: вгадують маркшрейдери,, як в ці дні у Дніпрі, де намагаються добудувати із часів Павла Лазаренкоа 3 станціі метро...- Ну ось і я - маркшрейдер: дивлюся, чи зійдуться осі потоку грошви...- О-вва! А це як?- Тут все просто.- О-вва! А це як?- Все просто, - говорить мій приятель, наливаючи у коньячний бокал коньяку - чисто для дегустації у лікувальних цілях - коньяк із іншой пляшки. І продовжує: "Вся вся вся продукція криворізького металургійного комбінату "на корню" скупена фірмами-посередниками. Таких фірм - мабуть збрешу - деть пів-сотні. Кожна орендує на територіє заводоуправління кімнатку."- Там і працюють металурги: майстри, травильники, вальцювальникові стана холодної прокатки, газівники доменної печі, агломератники, сталевари мартенівської печі?- Тю на тебе, вони що, дурні?- О-вва! А це як?- У кімнаті в 15-20 квадратів сидить дівчинка...- Підготовлювач сумішей для розливки плавок?- Ага, у плавках... і з комп"ютером: там квота на продаж всієї продукції, яка дісталася цій конкретній фірмі. Приходить покупець прокату на Завод - треба швелер номер 18 - 1000 тон та швелер номер 22 - 500 тон! Йому відповідають: немає, он зайдіть по коридору у фірму "наний формувальник-" - там є.Заходить. Дійсно є. - Яка ціна? - 350 доларів тона. - Так ми ж брали на заводі по 300? - Ну ось і беріть на заводі! - Так у них же немає. - Звісно,- немає. По 350 берете? Завтра буде по 360... - Беру: швелер номер 18 - 1000 тон та швелер номер 22 - 500 тон! - Ось Вам накладна на відпуск прокату із складу Заводу. - А завод віддасть із свого складу, а не із Вашого? - Віддасть, де він дінеться. То - наше. - Ну й добре.- О-вва! Так це ж получається...- Це получається так: відправили ешелон - там 5 000 тон прокату...- О-вва! Так це ж получається...- Це получається 5 000х50=250 000 долярів із одного ешелону...- О-вва! Так оті мішки...- Ага...- Круто!- Не все так добре.- А що?- Знаєш українську приказку: "Добре дуть, як дадуть!"?- Чув.- Так ось, фірм-присосок... мабуть збрешу... ну, нехай півсотні... Тут сталася халепа: у 2001 році призначається віце-прем"єром справжній фахівець...- Це той, що у 1999–2001 – на Криворіз. гірн.-металург. комбінаті «Криворіжсталь» працював Ген. директром?- Ну да, а у січні–травні 2001 – Віце-прем’єр-міністр України з питань промислової політики, від травня 2001 – 1-й віце-прем’єр-міністр України...- Ну і?- Ну ось, викликав він референта та наказав той список із... мабуть помилюся - ну, нехай буде із 50-и - фірм-присосок скласти.- Склали?- А якже. Подивився він...- Віце-прем’єр-міністр України з питань промислової політики?- Ага... Подивився, взяв червоний олівець і під номером "" провів рисочку: всіх інших - "Вон на йух з палуби!"- О-вва! А Ваша ж фірма - та на букву "З", що в першій половині абетки... Круто!- Еге ж... ""Знаний формувальник-"!- А оте "" навіщо?- Е пане, то мені мій начальник колись радив: завжди треба чимось, або кимось попку прикривати... То я й прикрив!- Першою літерою абетки! Круто!- Ось тобі і українське прислів"я: "": моя фірма виявилася якраз під номером 10. Живемо... Зараз знов подзвонять... Допоможеш мішки впорядкувати?- А якже...- Ну, будьмо!- Будьмо!х х хВиграЮ в ці дня і я:розплачуюсь карткой-банку, з мене кредитну гривню списують по 6,55 гривні за 1 ліру.Так, що ми купуємо?Та все купуємо: чим міцніше гривня, тим для мене ВСЕ ДЕШЕВШЕ...