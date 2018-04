Додано: Вів 24 кві, 2018 06:27

Вчора по завданню декого із наших форумчан зустрівся із справжніми сірійськими біженцями.Їх було декілька. Всі - чоловіки.Знайомтеся: Мухаммад!Дуже класний хлопець! "Високий та стрункий". Я думаю, на зріст 190... Я - 174 або 175...Оголеним я його, звісно, не бачив, але думаю, що під одягом ховаються і "кубики" на животі, і красиве треноване тіло...Зараз працює на будівництві одного ізоб"єктів.Я вас здивую:- працює"принеси-подай"...- майже вільно говорить англійською...- ходив у море, як він мені сказав: "I am a seaman!"- був у декількох країнах світу, з особливою гордістю сказав про Південну Америку.Я Вас дуже-дуже здивую: він спитав мене, звідки ми, з якої країни. Відбувся такий діалог:- I'm from Ukraine, this is Eastern Europe.- I know about Ukraine.- And where do you want to go?- I want to go to Romania. I want to live in Romania!В мене відвисла щелепа. Була пауза. Після паузи я сказав, що Румунія - класна країна, я там був декілька разів.Сірієць запросив випити разом із ним кави, або чаю - у них був обладнаний стіл для обіду серед квітучих дерев гранатів.Ми відмовилися, посилаючися на те, що у нас багато справ.Дуже дякували за привітність.Справді дуже привітний хлопець.Успіхів йому...Можна не хвилюватися про долю України: сірійці до нас не поїдуть...Тут дехто авторитетно розповідав про те, що країна, назва якої відноситься до назви Риму, геть вся населена ромами - теж можуть не хвилюватися. Я, по-перше, ромів майже не зустрічав під час двох подорожей Румунією, по-друге, злі язики кажуть, що ромам більше подобається Київ, по-третьє, ось такийзовсім не ромівських зайде скоро у Румунію.Прямо чую, як румунські дівчата, лягаючи із таким носієм генів, співають:"А ти не можеш знати, як я тебе люблю.Ти лягаєш спати і я не дихаю до ранку,До ранку; і аж до світанку сама я, -Як без місяця зоря...". . . . . . . . . . (Vivienne Mort - Пташечка. Березень, 2016.)