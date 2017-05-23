akurt написав:

звичайна крита безкоштовна паркова для автівок.

DmitryK написав: ох уж пан Акурт, ох и любит перебарщивать. Я думаю, прекрасно он знает, что та дорадо, как и форель, которую он, наверное, ошибочно, назвал морской, на самом деле никакая не морская, а с близлежащих рыбных ферм. Я думаю, всем понятно чем их там кормят. А вот действительно морская рыба, стоит никак не 15 и не 20 лир. ох уж пан Акурт, ох и любит перебарщивать. Я думаю, прекрасно он знает, что та дорадо, как и форель, которую он, наверное, ошибочно, назвал морской, на самом деле никакая не морская, а с близлежащих рыбных ферм. Я думаю, всем понятно чем их там кормят. А вот действительно морская рыба, стоит никак не 15 и не 20 лир.

Кожний день в Анталії - населення 2 000 000 осіб, а влітку - 3 000 000 людей - в різних мікрорайонах відбувається справжнє свято - Свято їжі.Його влаштовують мешканці сіл, які оточують Анталію та виробники сільськогосподарської продукції.Це - БАЗАРЬ!Тобто Ринок!Міська влада: в кожному мікроарйоні є критий раинок, який віддають слеянам що неділі в один визначений день.В інші дін - тутЦілодобова. Безкоштовна.Іду на ринок сам - жінка дала список...Нагадую: 1 ліра - 6,5 гривні.Так, купуємо:- сині (баклажани) - 1 кг - 1 ліра=6 гривень 50 копійок.- полуниця - 1 кг - 5 лір. Беру кіло...- помаранчі - по 1 лірі - беру не двилячись у пакет - набрав 6 кіло - на 6 лір. Тобто 1 кг помарачів 6 гривень 50 копійок.- мої улюблені червоні грейпфрути - стабільна ціна - 2 ліри - беру 5 кіло - вони по 13 гривень кіло. Смачні і зовсім не гіркі...Ще докупаю:- оливки - десь з пів кіла - дуже великі та несподівано смачні - 18 лір кіло - беру пів-кіло.- Юффка - це таке тонке тісто - напівфабрикат - діаметром майже в метр і дуже-дуже тонке.- гриби шампіньони...- смажені фісташки - беру кіло... дуже смачні...Так, ну що, взяти хіба рибки?О! На полювальника та звір дешевизни біжить! Знижка на Сібаса: був 29,90 лір кіло, став 19,90.Це по 130 гривень кіло - більше, ніж у двічі дешевше, ніж у Супермаркеті Львова.- Гей, добродію! Ви там що, в смартфоні у щось граєтеся? Дайте два!Так, поки він чистить мені рибку на прізвище "Сібас" - дивлюся: О! Дорада, яка там ціна? Теж 19,90 - ну, нехай іншим разом...Так, вже почистив... 2 сібаса затягнули на 642 грами - я заплатив 12,78 ліри або 83 гривні.Боже, як добре, що гривня укріплюється: сібас і той стає для мене дешевшим....Іду і регочу до сліз...