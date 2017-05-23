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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 42434445
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 14:55

  akurt написав:МІЦНА ГРИВНЯ: НА ЩАСТЯ ТА НА ДОЛЮ

Кожний день в Анталії - населення 2 000 000 осіб, а влітку - 3 000 000 людей - в різних мікрорайонах відбувається справжнє свято - Свято їжі.
Його влаштовують мешканці сіл, які оточують Анталію та виробники сільськогосподарської продукції.
Це - БАЗАРЬ!
Тобто Ринок!
Міська влада потурбувалася про селян: в кожному мікроарйоні є критий раинок, який віддають слеянам що неділі в один визначений день.
В інші дін - тут звичайна крита безкоштовна паркова для автівок. Цілодобова. Безкоштовна.

Іду на ринок сам - жінка дала список...
Нагадую: 1 ліра - 6,5 гривні.

Так, купуємо:
- сині (баклажани) - 1 кг - 1 ліра=6 гривень 50 копійок.
Зображення
- полуниця - 1 кг - 5 лір. Беру кіло...
- помаранчі - по 1 лірі - беру не двилячись у пакет - набрав 6 кіло - на 6 лір. Тобто 1 кг помарачів 6 гривень 50 копійок.
- мої улюблені червоні грейпфрути - стабільна ціна - 2 ліри - беру 5 кіло - вони по 13 гривень кіло. Смачні і зовсім не гіркі...

Ще докупаю:
- оливки - десь з пів кіла - дуже великі та несподівано смачні - 18 лір кіло - беру пів-кіло.
- Юффка - це таке тонке тісто - напівфабрикат - діаметром майже в метр і дуже-дуже тонке.
- гриби шампіньони...
- смажені фісташки - беру кіло... дуже смачні...

Так, ну що, взяти хіба рибки?
О! На полювальника та звір дешевизни біжить! Знижка на Сібаса: був 29,90 лір кіло, став 19,90.
Це по 130 гривень кіло - більше, ніж у двічі дешевше, ніж у Супермаркеті Львова.
- Гей, добродію! Ви там що, в смартфоні у щось граєтеся? Дайте два!
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Зображення
Так, поки він чистить мені рибку на прізвище "Сібас" - дивлюся: О! Дорада, яка там ціна? Теж 19,90 - ну, нехай іншим разом...
Так, вже почистив... 2 сібаса затягнули на 642 грами - я заплатив 12,78 ліри або 83 гривні.
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Боже, як добре, що гривня укріплюється: сібас і той стає для мене дешевшим....


P.S. Іду і регочу до сліз...
  DmitryK написав:ох уж пан Акурт, ох и любит перебарщивать. Я думаю, прекрасно он знает, что та дорадо, как и форель, которую он, наверное, ошибочно, назвал морской, на самом деле никакая не морская, а с близлежащих рыбных ферм. Я думаю, всем понятно чем их там кормят. А вот действительно морская рыба, стоит никак не 15 и не 20 лир.


Пан Акурт! Вероятно рыба в основном не морская , а " искусственно выращенная" в садках. На гормонах _ не знаю чем ее кормят.... Но у нас она вся такая. Даже семга. У нас другой практически не бывает.
kalinavalera1
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