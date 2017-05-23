kalinavalera1 написав:
У нас в Днепре хек по 120 гр , в лучшем случае по 87 гр. Если найти чуть дешевле - то будет перемороженая вода в которой плавают плавники и хвост . У нас рыбы "мокрой заморозки" - почти нет. Там одна вода. А сухая заморозка - где воды не более 10% - так хек по 80гр минимум, дешевле рыбы не вижу вообще, и тот хек - " искусственно выращенный". Тунец не покупаем - он в районе 300гр. но не уверен. Покупаем семгу - около 360 гр за кг. Семга малосольная вообще около 800 гр кг. И вся рыба у нас " искусственно выращенная" , детали чем ее кормят - не знаю. Гормоны синтетические наверное. Так бройлеры -курчата тоже не особо натуральные. мы все такое едим и по ценам.... кусается даже такое
значит в днепре, такая же безнадёга как и во львове
хорошо жить в харькове без зрады
кстати, хек перемороженный вообще по какой то смешной цене, типа 25 грн за кг - могу завтра сфоткать если хотите