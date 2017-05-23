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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 42434445
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 18:28

  kalinavalera1 написав:
  Stringer написав:помидоры турция - 37,99 за кгтунец тушка - 76,82 грн за кг

У нас в Днепре хек по 120 гр , в лучшем случае по 87 гр. Если найти чуть дешевле - то будет перемороженая вода в которой плавают плавники и хвост . :-) У нас рыбы "мокрой заморозки" - почти нет. Там одна вода. А сухая заморозка - где воды не более 10% - так хек по 80гр минимум, дешевле рыбы не вижу вообще, и тот хек - " искусственно выращенный". Тунец не покупаем - он в районе 300гр. но не уверен. Покупаем семгу - около 360 гр за кг. Семга малосольная вообще около 800 гр кг. И вся рыба у нас " искусственно выращенная" , детали чем ее кормят - не знаю. Гормоны синтетические наверное. Так бройлеры -курчата тоже не особо натуральные. мы все такое едим и по ценам.... кусается даже такое

значит в днепре, такая же безнадёга как и во львове :mrgreen:
Зображення
хорошо жить в харькове без зрады :mrgreen:
кстати, хек перемороженный вообще по какой то смешной цене, типа 25 грн за кг - могу завтра сфоткать если хотите
Stringer
 
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