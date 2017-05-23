Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Stringer написав:помидоры турция - 37,99 за кгтунец тушка - 76,82 грн за кг
У нас в Днепре хек по 120 гр , в лучшем случае по 87 гр. Если найти чуть дешевле - то будет перемороженая вода в которой плавают плавники и хвост . У нас рыбы "мокрой заморозки" - почти нет. Там одна вода. А сухая заморозка - где воды не более 10% - так хек по 80гр минимум, дешевле рыбы не вижу вообще, и тот хек - " искусственно выращенный". Тунец не покупаем - он в районе 300гр. но не уверен. Покупаем семгу - около 360 гр за кг. Семга малосольная вообще около 800 гр кг. И вся рыба у нас " искусственно выращенная" , детали чем ее кормят - не знаю. Гормоны синтетические наверное. Так бройлеры -курчата тоже не особо натуральные. мы все такое едим и по ценам.... кусается даже такое
значит в днепре, такая же безнадёга как и во львове хорошо жить в харькове без зрады кстати, хек перемороженный вообще по какой то смешной цене, типа 25 грн за кг - могу завтра сфоткать если хотите
Stringer написав:хек перемороженный вообще по какой то смешной цене, типа 25 грн за кг - могу завтра сфоткать если хотите
...так,так - в цивілізованих країнах, переморожену гнилу/розлізлу... одним словом ЗІПСОВАНУ рибу - ВИКИДАЮТЬ! - ну а в нас, ще умудряються продати її по 25грн/кг!
Давно уже - но такое не забывается, купил рыбу - замороженную , а когда разморозили - от нее душок формалина , не гнили - это куда ни шло, еще хуже - гнилую вымочили в формалине.
.... і то так поводяться з усіма продуктами!!! - навіть, гниле/зіпсуте і то вимочать! - а що вже ну ніяк немає товарного вигляду, то перемелять і вуаля!- маємо фарш/готові котлети/сік/салат і т. д..... - любе-голубе!
...але, тцсссссс! - бо скажуть знову: зрада-зрада!
п. с. ...і знову згадались слова вчителя: "хто то прийшов до нас і все це робить? - може німці? - китайці? - французи???!" - а учні всі дружно відповідали: "...та ні, - то МИ - УКРАЇНЦІ!!!"