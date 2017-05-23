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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 42434445
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 18:28

  kalinavalera1 написав:
  Stringer написав:помидоры турция - 37,99 за кгтунец тушка - 76,82 грн за кг

У нас в Днепре хек по 120 гр , в лучшем случае по 87 гр. Если найти чуть дешевле - то будет перемороженая вода в которой плавают плавники и хвост . :-) У нас рыбы "мокрой заморозки" - почти нет. Там одна вода. А сухая заморозка - где воды не более 10% - так хек по 80гр минимум, дешевле рыбы не вижу вообще, и тот хек - " искусственно выращенный". Тунец не покупаем - он в районе 300гр. но не уверен. Покупаем семгу - около 360 гр за кг. Семга малосольная вообще около 800 гр кг. И вся рыба у нас " искусственно выращенная" , детали чем ее кормят - не знаю. Гормоны синтетические наверное. Так бройлеры -курчата тоже не особо натуральные. мы все такое едим и по ценам.... кусается даже такое

значит в днепре, такая же безнадёга как и во львове :mrgreen:
Зображення
хорошо жить в харькове без зрады :mrgreen:
кстати, хек перемороженный вообще по какой то смешной цене, типа 25 грн за кг - могу завтра сфоткать если хотите
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 19:54

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Stringer написав:хек перемороженный вообще по какой то смешной цене, типа 25 грн за кг - могу завтра сфоткать если хотите

...так,так - в цивілізованих країнах, переморожену гнилу/розлізлу... одним словом ЗІПСОВАНУ рибу - ВИКИДАЮТЬ! - ну а в нас, ще умудряються продати її по 25грн/кг! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:02

Stringer Хочу!!! Не верю!!! Покажите хек по 25 гр. !!!Рыбу любою - но стоит сейчас - ужас ужасный. Спрашиваю у продавцов - почему - отвечают " так она же на подворье у нас не растет" ;-)
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:05

  Долярчик написав:
  Stringer написав:хек перемороженный вообще по какой то смешной цене, типа 25 грн за кг - могу завтра сфоткать если хотите

...так,так - в цивілізованих країнах, переморожену гнилу/розлізлу... одним словом ЗІПСОВАНУ рибу - ВИКИДАЮТЬ! - ну а в нас, ще умудряються продати її по 25грн/кг! :mrgreen:


Давно уже - но такое не забывается, купил рыбу - замороженную , а когда разморозили - от нее душок формалина , не гнили - это куда ни шло, еще хуже - гнилую вымочили в формалине.
kalinavalera1
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Повідомлень: 4242
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Подякував: 630 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:31

  kalinavalera1 написав:
  Долярчик написав:
  Stringer написав:хек перемороженный вообще по какой то смешной цене, типа 25 грн за кг - могу завтра сфоткать если хотите

...так,так - в цивілізованих країнах, переморожену гнилу/розлізлу... одним словом ЗІПСОВАНУ рибу - ВИКИДАЮТЬ! - ну а в нас, ще умудряються продати її по 25грн/кг! :mrgreen:


Давно уже - но такое не забывается, купил рыбу - замороженную , а когда разморозили - от нее душок формалина , не гнили - это куда ни шло, еще хуже - гнилую вымочили в формалине.

.... і то так поводяться з усіма продуктами!!! - навіть, гниле/зіпсуте і то вимочать! - а що вже ну ніяк немає товарного вигляду, то перемелять і вуаля!- маємо
фарш/готові котлети/сік/салат і т. д..... - любе-голубе! :mrgreen:

...але, тцсссссс! - бо скажуть знову: зрада-зрада!

п. с.
...і знову згадались слова вчителя: "хто то прийшов до нас і все це робить? - може німці? - китайці? - французи???!"
- а учні всі дружно відповідали: "...та ні, - то МИ - УКРАЇНЦІ!!!"
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлень: 3914
З нами з: 19.10.15
Подякував: 119 раз.
Подякували: 164 раз.
 
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