kalinavalera1 написав:

Stringer написав: помидоры турция - 37,99 за кгтунец тушка - 76,82 грн за кг помидоры турция - 37,99 за кгтунец тушка - 76,82 грн за кг

У нас в Днепре хек по 120 гр , в лучшем случае по 87 гр. Если найти чуть дешевле - то будет перемороженая вода в которой плавают плавники и хвост .У нас рыбы "мокрой заморозки" - почти нет. Там одна вода. А сухая заморозка - где воды не более 10% - так хек по 80гр минимум, дешевле рыбы не вижу вообще, и тот хек - " искусственно выращенный". Тунец не покупаем - он в районе 300гр. но не уверен. Покупаем семгу - около 360 гр за кг. Семга малосольная вообще около 800 гр кг. И вся рыба у нас " искусственно выращенная" , детали чем ее кормят - не знаю. Гормоны синтетические наверное. Так бройлеры -курчата тоже не особо натуральные. мы все такое едим и по ценам.... кусается даже такое