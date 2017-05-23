Додано: Сер 25 кві, 2018 09:04

Як бачимо, мої замітки викликали здоровий інтерес.Так і повинно бути.Тим більше, що ніхто не заборонив використовувати володярям та постачальникам магазинів прислів"я:Так ось, середа, на дворі сонячно, 8-30 ранку.Мій собака натякає, що "пора і погуляти". Ідемо!По дорозі зробимо 2 корисні речі.Спочатку відвідаємовона за рогом мого будинка. Трохи далі дитячого та спортивного майданчика, там вже зранку бігають дяді та тьоті, щось там тренують - якісь так м"язі живота.Доречі, інтересна ідея: зробити репортаж із БЕЗКОШТОВНИХ дуже класних дитячих спортивних майданчиків. Їх тут дуже багато: я думаю, десь на 10 6-ти поверхових будинків - мінімум одна велика площадка: альтанки, газони, квіти, бігові дорожки (!!!) з гумовим покриттям, щось на гатунок кольорових фортець, гойдалки та таке інше. До них примикає майданчик із спортивними тренажерами.Так ось, повертаю на вулицю, на розі якої єЩе на занінчили реконструкцію, під час якої побудували нову велетенську піч дивної конструкції.Вона для мене - особливий інтерес. Я хочу купити свіжого хлібчика до ранішньої кави жінки. Вона ще замовила Вершкове масло.Роботи по оздобленню ще не закінчені, але піч вже працює:Розміри пічі просто гігантські... Є термометр: в середині +250.Ну, а на вітрині - свіжа випічка! Беру!Іду із собакою далі в магазин- це мережа магазинів щось на зразок нашого АТБ, тільки з якісним їстівним асортиментом.Тут треба купити вершкове масло.Я ВАС ДУЖЕ ЗДИВУЮ САМЕ ВЕРШКОВИМ МАСЛОМ.В ассортименті: ТІЛЬКИ 1 (одна) пачка масла (один вид).Згадайте наші вітрини із маслом: і "Кожен день", і "Псевдомолочна корівка", і "Злагода", і ТМ "Рудь", і так далі - може лежати 20 видів вершкового масла. Покупець стоїть біля вітрини і намагається вгадати, який із витворів мистецтва містить справжній молочний жир. Лотерея.Хі-хі.В Турції зробили простіше: МАСЛО МОЖЕ БУТИ ТІЛЬКИ маслом. Вершковим. Тому на вітрині - тільки один вид. Не може лежати 2 пачки двох різних виробників, бо - наголошую ВЕРШКОВЕ МАСЛО може бути виключно вершковим маслом. Жорсткий стандарт.Така пачка - там чверть кіло - коштує 8,5 лір або 55,25 гривні.В перерахунку на нашу 200-грамову пачку маємо:(55,25/250)х200=44,20 гривні. Нормальна ціна! Це є гарантійно вешкове масло без всіляких домішок та чудес. Жирністьвідсотка.Так, жінці задоволення вже купив. А собі?Я розумію, що зараз у когось в Києві із рук випаде немита давно чашка із ніби-то кавою, але признаюсь: не хотів, алеТут 3 000 грамів (3 кіло йогурта). Коштує така баддя 9 лір або 58,50 гривень.ТРИ КІЛО ЙОГУРТА У ВІДРІ!!!! Жирність 3,8 відсотка.Зараз дійду до мого будинка, пройду скрізь квітучі кущі граната, насиплю собі у білу миску білого йогурту, поллю зверху полуничним варенням та буду отримувати насолоду.Гарного дня!Виходячі із собакою зустрів сусіда - чоловік років з 40, жонатий, маї сина 15 років. Дужа класна чемна родина.Квартиру у моїму будинку (19 квартир) він орендує.Набрався сміливості та спитав, яка орендна плата. Я Вас знову здивую: 850 лір -Квартира-"трьошка". Дуже класна. Величезний балкон з видом на наш плавальний басейн (всі басейни в Анталії планують запустити - мені вчора сказали - через 2 тижні).Епіграф.Одесса.- Циля! Шо ж ви не спрашиваете, как я живу?- Роза, как ви живете?- Ой, Циля, и не спрашивайте!Получається так:а) здаєш у Львові трьошку за 15 000 гривень - то є 15000/26=580 $.б) орендуєш на світовому курорті квартиру - трьошку - за якістю та оздобленням, безумовно, кращу, ніж здав у Львові - за 200 долярів.в) різницю 580-200=380 долярів використовуєш на закупи свіжого Сібаса (5 $ кіло).Вчора ми із жінкою на вечерю "приговорили" двох сібасів - 0,642 грами на 3 долари. Тобто таких вечерь на місяць: 380/3=126.Почекайте, але в місяці може бути тільки 30 вечерь, ну, нехай 31...То що? Як же витратити ті, що впали просто із неба?Невже прийдеться до риби закупити пару пляшок сухого вина (20 лір або 130 гривень), щоби хоч якось "вирівняти" баланс, тобто зрівняти Дебет із Кредитом?Так, жінка почала готувати фреш із помаранчів та грейпфрутів.Немає коли.