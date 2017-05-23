Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Stringer написав:помидоры турция - 37,99 за кгтунец тушка - 76,82 грн за кг
У нас в Днепре хек по 120 гр , в лучшем случае по 87 гр. Если найти чуть дешевле - то будет перемороженая вода в которой плавают плавники и хвост . У нас рыбы "мокрой заморозки" - почти нет. Там одна вода. А сухая заморозка - где воды не более 10% - так хек по 80гр минимум, дешевле рыбы не вижу вообще, и тот хек - " искусственно выращенный". Тунец не покупаем - он в районе 300гр. но не уверен. Покупаем семгу - около 360 гр за кг. Семга малосольная вообще около 800 гр кг. И вся рыба у нас " искусственно выращенная" , детали чем ее кормят - не знаю. Гормоны синтетические наверное. Так бройлеры -курчата тоже не особо натуральные. мы все такое едим и по ценам.... кусается даже такое
значит в днепре, такая же безнадёга как и во львове хорошо жить в харькове без зрады кстати, хек перемороженный вообще по какой то смешной цене, типа 25 грн за кг - могу завтра сфоткать если хотите
Stringer написав:хек перемороженный вообще по какой то смешной цене, типа 25 грн за кг - могу завтра сфоткать если хотите
...так,так - в цивілізованих країнах, переморожену гнилу/розлізлу... одним словом ЗІПСОВАНУ рибу - ВИКИДАЮТЬ! - ну а в нас, ще умудряються продати її по 25грн/кг!
Давно уже - но такое не забывается, купил рыбу - замороженную , а когда разморозили - от нее душок формалина , не гнили - это куда ни шло, еще хуже - гнилую вымочили в формалине.
.... і то так поводяться з усіма продуктами!!! - навіть, гниле/зіпсуте і то вимочать! - а що вже ну ніяк немає товарного вигляду, то перемелять і вуаля!- маємо фарш/готові котлети/сік/салат і т. д..... - любе-голубе!
...але, тцсссссс! - бо скажуть знову: зрада-зрада!
п. с. ...і знову згадались слова вчителя: "хто то прийшов до нас і все це робить? - може німці? - китайці? - французи???!" - а учні всі дружно відповідали: "...та ні, - то МИ - УКРАЇНЦІ!!!"
kalinavalera1 написав:Stringer Хочу!!! Не верю!!! Покажите хек по 25 гр. !!!Рыбу любою - но стоит сейчас - ужас ужасный. Спрашиваю у продавцов - почему - отвечают " так она же на подворье у нас не растет"
тоесть тунец дешевле задрипанного хека в "днепре по 80" уже не интересен? ну ладно, завтра скину - смотрите жабу не перекормите в погоне за дешевкой, и не отоваривайтесь в той помойке, где покупаете рыбу "с формалином", дабы не отравиться лучше приезжайте за покупками в харьков - у нас продают нормальную рыбу, в четыре раза дешевле чем у вас, и без формалина
Stringer написав:хек перемороженный вообще по какой то смешной цене, типа 25 грн за кг - могу завтра сфоткать если хотите
...так,так - в цивілізованих країнах, переморожену гнилу/розлізлу... одним словом ЗІПСОВАНУ рибу - ВИКИДАЮТЬ! - ну а в нас, ще умудряються продати її по 25грн/кг!
я не писал, что хек гнилой/разлезлый - cлово "перемороженный" позаимствовал у валерии в ироничном смысле - сама по себе эта рыба на любителя, и ее сравнение с тунцом и семгой показалось мне юмористичным. тем не менее во всех "цивилизованных странах" где я бывал, продают замороженную рыбу, она конечно дешевле свежей, но ее никто там не "ВИКИДАЮТЬ!" а в каких странах вы бывали, где выкидывают замороженную рыбу, а не "умудряются продать"?
Як бачимо, мої замітки викликали здоровий інтерес. Так і повинно бути. Тим більше, що ніхто не заборонив використовувати володярям та постачальникам магазинів прислів"я: "Людина - не свиня - все з"їсть!"
Так ось, середа, на дворі сонячно, 8-30 ранку. Мій собака натякає, що "пора і погуляти". Ідемо! По дорозі зробимо 2 корисні речі. Спочатку відвідаємо міні-пекарню: вона за рогом мого будинка. Трохи далі дитячого та спортивного майданчика, там вже зранку бігають дяді та тьоті, щось там тренують - якісь так м"язі живота. Доречі, інтересна ідея: зробити репортаж із БЕЗКОШТОВНИХ дуже класних дитячих спортивних майданчиків. Їх тут дуже багато: я думаю, десь на 10 6-ти поверхових будинків - мінімум одна велика площадка: альтанки, газони, квіти, бігові дорожки (!!!) з гумовим покриттям, щось на гатунок кольорових фортець, гойдалки та таке інше. До них примикає майданчик із спортивними тренажерами.
Так ось, повертаю на вулицю, на розі якої є міні-пекарня-кафе. Ще на занінчили реконструкцію, під час якої побудували нову велетенську піч дивної конструкції. Вона для мене - особливий інтерес. Я хочу купити свіжого хлібчика до ранішньої кави жінки. Вона ще замовила Вершкове масло. Роботи по оздобленню ще не закінчені, але піч вже працює: Розміри пічі просто гігантські... Є термометр: в середині +250. Ну, а на вітрині - свіжа випічка! Беру!
Іду із собакою далі в магазин SOK - це мережа магазинів щось на зразок нашого АТБ, тільки з якісним їстівним асортиментом. Тут треба купити вершкове масло.
Я ВАС ДУЖЕ ЗДИВУЮ САМЕ ВЕРШКОВИМ МАСЛОМ.
В ассортименті: ТІЛЬКИ 1 (одна) пачка масла (один вид). Згадайте наші вітрини із маслом: і "Кожен день", і "Псевдомолочна корівка", і "Злагода", і ТМ "Рудь", і так далі - може лежати 20 видів вершкового масла. Покупець стоїть біля вітрини і намагається вгадати, який із витворів мистецтва містить справжній молочний жир. Лотерея. Хі-хі. В Турції зробили простіше: МАСЛО МОЖЕ БУТИ ТІЛЬКИ маслом. Вершковим. Тому на вітрині - тільки один вид. Не може лежати 2 пачки двох різних виробників, бо - наголошую ВЕРШКОВЕ МАСЛО може бути виключно вершковим маслом. Жорсткий стандарт. Така пачка - там чверть кіло - коштує 8,5 лір або 55,25 гривні. В перерахунку на нашу 200-грамову пачку маємо: (55,25/250)х200=44,20 гривні. Нормальна ціна! Це є гарантійно вешкове масло без всіляких домішок та чудес. Жирність 82 відсотка.
Так, жінці задоволення вже купив. А собі? Я розумію, що зараз у когось в Києві із рук випаде немита давно чашка із ніби-то кавою, але признаюсь: не хотів, але купив відерце йогурта. Тут 3 000 грамів (3 кіло йогурта). Коштує така баддя 9 лір або 58,50 гривень. ТРИ КІЛО ЙОГУРТА У ВІДРІ!!!! Жирність 3,8 відсотка. Ну що, гарний початок дня! Зараз дійду до мого будинка, пройду скрізь квітучі кущі граната, насиплю собі у білу миску білого йогурту, поллю зверху полуничним варенням та буду отримувати насолоду. Гарного дня!
P.S. Виходячі із собакою зустрів сусіда - чоловік років з 40, жонатий, маї сина 15 років. Дужа класна чемна родина. Квартиру у моїму будинку (19 квартир) він орендує. Набрався сміливості та спитав, яка орендна плата. Я Вас знову здивую: 850 лір - це 200 долярів. Квартира-"трьошка". Дуже класна. Величезний балкон з видом на наш плавальний басейн (всі басейни в Анталії планують запустити - мені вчора сказали - через 2 тижні).
ЄВРЕЙСЬКА АРИФМЕТИКА
Епіграф. Одесса. - Циля! Шо ж ви не спрашиваете, как я живу? - Роза, как ви живете? - Ой, Циля, и не спрашивайте!
Получається так: а) здаєш у Львові трьошку за 15 000 гривень - то є 15000/26=580 $. б) орендуєш на світовому курорті квартиру - трьошку - за якістю та оздобленням, безумовно, кращу, ніж здав у Львові - за 200 долярів. в) різницю 580-200=380 долярів використовуєш на закупи свіжого Сібаса (5 $ кіло). Вчора ми із жінкою на вечерю "приговорили" двох сібасів - 0,642 грами на 3 долари. Тобто таких вечерь на місяць: 380/3=126. Почекайте, але в місяці може бути тільки 30 вечерь, ну, нехай 31... То що? Як же витратити ті зайві гроші, що впали просто із неба? Невже прийдеться до риби закупити пару пляшок сухого вина (20 лір або 130 гривень), щоби хоч якось "вирівняти" баланс, тобто зрівняти Дебет із Кредитом?
Так, жінка почала готувати фреш із помаранчів та грейпфрутів. Немає коли.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
kalinavalera1 написав:Stringer Хочу!!! Не верю!!! Покажите хек по 25 гр. !!!Рыбу любою - но стоит сейчас - ужас ужасный. Спрашиваю у продавцов - почему - отвечают " так она же на подворье у нас не растет"
тоесть тунец дешевле задрипанного хека в "днепре по 80" уже не интересен? ну ладно, завтра скину - смотрите жабу не перекормите в погоне за дешевкой, и не отоваривайтесь в той помойке, где покупаете рыбу "с формалином", дабы не отравиться лучше приезжайте за покупками в харьков - у нас продают нормальную рыбу, в четыре раза дешевле чем у вас, и без формалина
Фотки хочу и тунца тоже, все интересные цены на рыбу давайте - впечатляйте ! Буду в наших магазах показывать !
За чем тогда покупать недвигу за бугром ? Если " в Харькове все есть " ? Рыбу "под формалином" мы выбросили, в плане еды - я не ЖАБ Вроде в нормальном магазе покупали. От Днепрорыбы - сеть по всему городу. Больше там не покупаем. Это здоровье - так что стараемся на еде не экономить. Это да.
Stringer написав:хек перемороженный вообще по какой то смешной цене, типа 25 грн за кг - могу завтра сфоткать если хотите
...так,так - в цивілізованих країнах, переморожену гнилу/розлізлу... одним словом ЗІПСОВАНУ рибу - ВИКИДАЮТЬ! - ну а в нас, ще умудряються продати її по 25грн/кг!
я не писал, что хек гнилой/разлезлый - cлово "перемороженный" позаимствовал у валерии в ироничном смысле - сама по себе эта рыба на любителя, и ее сравнение с тунцом и семгой показалось мне юмористичным. тем не менее во всех "цивилизованных странах" где я бывал, продают замороженную рыбу, она конечно дешевле свежей, но ее никто там не "ВИКИДАЮТЬ!" а в каких странах вы бывали, где выкидывают замороженную рыбу, а не "умудряются продать"?
В Монте- Карло - в маркете крабовое мясо в вакуумной упаковке - 2 дня до конца реализации - 1 евро. ( не замороженный). Спросил почему ? Говорят срок реализации скоро закончится. Потом на сколько я знаю выкидывают ? Не проверял - но крабовое мясо это сам видел и даже купил и съел. Идеальной свежести было. Там - в ЕС - если конец срока реализации - то все выкидывают. Вопрос не в том что, рыба мороженая, а в том, что она "перемороженная" и срок ее давно вышел. Или нарушены условия хранения. Все он верно пишет.