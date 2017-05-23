Додано: Сер 25 кві, 2018 13:46

Chivas Regal - верный признак!



Кстати, отвечаю на вопрос модератора - тот Chivas Regal 12-ти летний, что мне подарили, в Британии был куплен за 20 британских фунтов.

В Турции такие крепкие напитки гораздо дороже - здесь на такие вещи очень большой акциз - 18-ти летний я сегодня купил за 295 лир - это 295/4,06=73 доллара.

greenozon'у хотел налить немного - для оценки вкуса, но потом подумал, вдруг у него появится это... ну как его... ну вот то, о чем он писал... "...потеря контроля над количеством выпиваемого алкоголя, ростом толерантности к алкоголю (нарастание доз спиртного, требующихся для достижения удовлетворения), абстинентным синдромом, токсическим поражением органов, а также провалами в памяти на отдельные события".

Последнее, конечно, самое страшное: потом скажет, что я не угощал под стейк...

Потом даже не вспомнит, что Chivas Regal - шотландский виски и этот напиток пользуется наибольшей популярностью по всему миру. А мы и есть "по всему миру"...

Такому виски - вот блин, начались провалы в памяти, хотя до вечера еще далеко - характерен привкус торфа, который появляется из-за копчения солода.



О! Гениальная идея! Я скажу greenozon'у, что я его уже угощал -ха-ха-ха - пусть думает, начались у него провалы в памяти или еще нет...



Ну все, некогда, завожу авто - в 15-30 мне нужно быть в одном банке с арабским капиталом.

У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.