Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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"Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор." (Н.В. Гоголь)
Испугались? Не пугайтесь, фраза сегодня звучит так: "Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам преприятное известие: к нам едет Киев!"
Паркуюсь возле огромного супермаркета и вдруг слышу украинскую речь. Очень приличный, по-средиземноморскому одетый, мужчина выходил из-за руля автомобиля марки (удалено) с номерными знаками серии "АА". Я набрался наглости и закончил на украинском начатую им фразу по отношению к выходящей из авто супруге (я так думаю, супруги). Потом прозвучало: - Слава Україні! - Героям слава! Познакомились, обменялись телефонами. Мне всегда как-то везет на встречи с хорошими людьми! Мои новые друзья похвастались, что позавчера получили Вид на жительство, а вчера - разрешение ездить на любимом (почти новом) авто по территории Турции - 2 (два) года. Очень приличные ребята, мне понравились... У них, в отличие от меня, - двухярусная квартира, в том же районе, но в другом микрорайоне.
Отлично! Так, надо зайти в магазин купить что-то приличное на вечер знакомств... Ну, водку брать не буду... Так, почем там Сhivas Regal 18 летний? Берем! Что взять к виски? А что если Смузи? 3,99 лиры - 25 гривен - вроде не дорого? Ну и мясца на бербекю - эй, человек, вот все это на сковородочке - заготовка в специях - и заверни мне!
"Чело-век! Это – великолепно! Это звучит... гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека" (А.М.Пешков)
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt написав:Так, надо зайти в магазин купить что-то приличное на вечер знакомств... Ну, водку брать не буду... Так, почем там Сhivas Regal 18 летний? Берем!
алкоголіки детектед!
Алкоголи́зм (лат. alcoholismus от араб. الكحل [al-kuħl] ← артикль ال [al] + كحل [kuħl] «сурьма»)[1][2], также хрони́ческий алкоголи́зм, хрони́ческая алкого́льная интоксикация, этилизм, алкогольная токсикомания и др. — хроническое психическое прогредиентное заболевание[3][4][5], разновидность токсикомании[6][7], характеризующееся пристрастием к алкоголю (этиловому спирту), с психической и физической зависимостью от него[8]. Алкоголизм характеризуется потерей контроля над количеством выпиваемого алкоголя, ростом толерантности к алкоголю (нарастание доз спиртного, требующихся для достижения удовлетворения), абстинентным синдромом, токсическим поражением органов, а также провалами в памяти на отдельные события, происходившие в период опьянения[9].
Алкого́лик — больной алкоголизмом.
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Кстати, отвечаю на вопрос модератора - тот Chivas Regal 12-ти летний, что мне подарили, в Британии был куплен за 20 британских фунтов. В Турции такие крепкие напитки гораздо дороже - здесь на такие вещи очень большой акциз - 18-ти летний я сегодня купил за 295 лир - это 295/4,06=73 доллара. greenozon'у хотел налить немного - для оценки вкуса, но потом подумал, вдруг у него появится это... ну как его... ну вот то, о чем он писал... "...потеря контроля над количеством выпиваемого алкоголя, ростом толерантности к алкоголю (нарастание доз спиртного, требующихся для достижения удовлетворения), абстинентным синдромом, токсическим поражением органов, а также провалами в памяти на отдельные события". Последнее, конечно, самое страшное: потом скажет, что я не угощал под стейк... Потом даже не вспомнит, что Chivas Regal - шотландский виски и этот напиток пользуется наибольшей популярностью по всему миру. А мы и есть "по всему миру"... Такому виски - вот блин, начались провалы в памяти, хотя до вечера еще далеко - характерен привкус торфа, который появляется из-за копчения солода.
О! Гениальная идея! Я скажу greenozon'у, что я его уже угощал -ха-ха-ха - пусть думает, начались у него провалы в памяти или еще нет...
Ну все, некогда, завожу авто - в 15-30 мне нужно быть в одном банке с арабским капиталом.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Где Акурт,там и троллизм его дикий! Акурт,завтра от безысходности и безденежья буду в Анталии, готов встретиться? Буду без санитаров))) Наслышан, как ты легко сходишься с людьми-вот и посмотрим!Кстати в Дають Фри могу сэкономить тебе денег на Чивас!
kalinavalera1 написав:Stringer Хочу!!! Не верю!!! Покажите хек по 25 гр. !!!Рыбу любою - но стоит сейчас - ужас ужасный. Спрашиваю у продавцов - почему - отвечают " так она же на подворье у нас не растет"
тоесть тунец дешевле задрипанного хека в "днепре по 80" уже не интересен? ну ладно, завтра скину - смотрите жабу не перекормите в погоне за дешевкой, и не отоваривайтесь в той помойке, где покупаете рыбу "с формалином", дабы не отравиться лучше приезжайте за покупками в харьков - у нас продают нормальную рыбу, в четыре раза дешевле чем у вас, и без формалина
Фотки хочу и тунца тоже, все интересные цены на рыбу давайте - впечатляйте ...
так почему не смотрите и не впечатляетесь? я опубликовал выше - меньше 80 грн за кг, настоящий тунец в супермаркете в харькове... а вы все продолжаете о перемороженном хеке в днепре за 80 грн