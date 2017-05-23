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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:32

"Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор." (Н.В. Гоголь)

Испугались?
Не пугайтесь, фраза сегодня звучит так:
"Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам преприятное известие: к нам едет Киев!"

Паркуюсь возле огромного супермаркета и вдруг слышу украинскую речь.
Очень приличный, по-средиземноморскому одетый, мужчина выходил из-за руля автомобиля марки (удалено) с номерными знаками серии "АА".
Я набрался наглости и закончил на украинском начатую им фразу по отношению к выходящей из авто супруге (я так думаю, супруги).
Потом прозвучало:
- Слава Україні!
- Героям слава!
Познакомились, обменялись телефонами.
Мне всегда как-то везет на встречи с хорошими людьми!
Мои новые друзья похвастались, что позавчера получили Вид на жительство, а вчера - разрешение ездить на любимом (почти новом) авто по территории Турции - 2 (два) года.
Очень приличные ребята, мне понравились...
У них, в отличие от меня, - двухярусная квартира, в том же районе, но в другом микрорайоне.

Отлично!
Так, надо зайти в магазин купить что-то приличное на вечер знакомств...
Ну, водку брать не буду...
Так, почем там Сhivas Regal 18 летний? Берем!
Зображення
Что взять к виски? А что если Смузи? 3,99 лиры - 25 гривен - вроде не дорого?
Зображення
Ну и мясца на бербекю - эй, человек, вот все это на сковородочке - заготовка в специях - и заверни мне!
Зображення

"Чело-век! Это – великолепно! Это звучит... гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека" (А.М.Пешков)
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:40

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Так, надо зайти в магазин купить что-то приличное на вечер знакомств...
Ну, водку брать не буду...
Так, почем там Сhivas Regal 18 летний? Берем!


алкоголіки детектед!



Алкоголи́зм (лат. alcoholismus от араб. الكحل‎ [al-kuħl] ← артикль ال‎ [al] + كحل‎ [kuħl] «сурьма»)[1][2], также хрони́ческий алкоголи́зм, хрони́ческая алкого́льная интоксикация, этилизм, алкогольная токсикомания и др. — хроническое психическое прогредиентное заболевание[3][4][5], разновидность токсикомании[6][7], характеризующееся пристрастием к алкоголю (этиловому спирту), с психической и физической зависимостью от него[8]. Алкоголизм характеризуется потерей контроля над количеством выпиваемого алкоголя, ростом толерантности к алкоголю (нарастание доз спиртного, требующихся для достижения удовлетворения), абстинентным синдромом, токсическим поражением органов, а также провалами в памяти на отдельные события, происходившие в период опьянения[9].

Алкого́лик — больной алкоголизмом.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:46

Chivas Regal - верный признак!

Кстати, отвечаю на вопрос модератора - тот Chivas Regal 12-ти летний, что мне подарили, в Британии был куплен за 20 британских фунтов.
В Турции такие крепкие напитки гораздо дороже - здесь на такие вещи очень большой акциз - 18-ти летний я сегодня купил за 295 лир - это 295/4,06=73 доллара.
greenozon'у хотел налить немного - для оценки вкуса, но потом подумал, вдруг у него появится это... ну как его... ну вот то, о чем он писал... "...потеря контроля над количеством выпиваемого алкоголя, ростом толерантности к алкоголю (нарастание доз спиртного, требующихся для достижения удовлетворения), абстинентным синдромом, токсическим поражением органов, а также провалами в памяти на отдельные события".
Последнее, конечно, самое страшное: потом скажет, что я не угощал под стейк...
Потом даже не вспомнит, что Chivas Regal - шотландский виски и этот напиток пользуется наибольшей популярностью по всему миру. А мы и есть "по всему миру"...
Такому виски - вот блин, начались провалы в памяти, хотя до вечера еще далеко - характерен привкус торфа, который появляется из-за копчения солода.

О! Гениальная идея! Я скажу greenozon'у, что я его уже угощал -ха-ха-ха - пусть думает, начались у него провалы в памяти или еще нет...

Ну все, некогда, завожу авто - в 15-30 мне нужно быть в одном банке с арабским капиталом.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:35

Где Акурт,там и троллизм его дикий! Акурт,завтра от безысходности и безденежья буду в Анталии, готов встретиться? Буду без санитаров))) Наслышан, как ты легко сходишься с людьми-вот и посмотрим!Кстати в Дають Фри могу сэкономить тебе денег на Чивас!
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 18:46

  kalinavalera1 написав:
  Stringer написав:
  kalinavalera1 написав:Stringer Хочу!!! Не верю!!! Покажите хек по 25 гр. !!!Рыбу любою - но стоит сейчас - ужас ужасный. Спрашиваю у продавцов - почему - отвечают " так она же на подворье у нас не растет" ;-)

тоесть тунец дешевле задрипанного хека в "днепре по 80" уже не интересен?
ну ладно, завтра скину - смотрите жабу не перекормите в погоне за дешевкой, и не отоваривайтесь в той помойке, где покупаете рыбу "с формалином", дабы не отравиться :mrgreen:
лучше приезжайте за покупками в харьков - у нас продают нормальную рыбу, в четыре раза дешевле чем у вас, и без формалина ;-)


Фотки хочу и тунца тоже, все интересные цены на рыбу давайте - впечатляйте ...

так почему не смотрите и не впечатляетесь?
я опубликовал выше - меньше 80 грн за кг, настоящий тунец в супермаркете в харькове...
а вы все продолжаете о перемороженном хеке в днепре за 80 грн :mrgreen:
Stringer
 
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