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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:32

"Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор." (Н.В. Гоголь)

Испугались?
Не пугайтесь, фраза сегодня звучит так:
"Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам преприятное известие: к нам едет Киев!"

Паркуюсь возле огромного супермаркета и вдруг слышу украинскую речь.
Очень приличный, по-средиземноморскому одетый, мужчина выходил из-за руля автомобиля марки (удалено) с номерными знаками серии "АА".
Я набрался наглости и закончил на украинском начатую им фразу по отношению к выходящей из авто супруге (я так думаю, супруги).
Потом прозвучало:
- Слава Україні!
- Героям слава!
Познакомились, обменялись телефонами.
Мне всегда как-то везет на встречи с хорошими людьми!
Мои новые друзья похвастались, что позавчера получили Вид на жительство, а вчера - разрешение ездить на любимом (почти новом) авто по территории Турции - 2 (два) года.
Очень приличные ребята, мне понравились...
У них, в отличие от меня, - двухярусная квартира, в том же районе, но в другом микрорайоне.

Отлично!
Так, надо зайти в магазин купить что-то приличное на вечер знакомств...
Ну, водку брать не буду...
Так, почем там Сhivas Regal 18 летний? Берем!
Зображення
Что взять к виски? А что если Смузи? 3,99 лиры - 25 гривен - вроде не дорого?
Зображення
Ну и мясца на бербекю - эй, человек, вот все это на сковородочке - заготовка в специях - и заверни мне!
Зображення

"Чело-век! Это – великолепно! Это звучит... гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека" (А.М.Пешков)
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:40

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Так, надо зайти в магазин купить что-то приличное на вечер знакомств...
Ну, водку брать не буду...
Так, почем там Сhivas Regal 18 летний? Берем!


алкоголіки детектед!



Алкоголи́зм (лат. alcoholismus от араб. الكحل‎ [al-kuħl] ← артикль ال‎ [al] + كحل‎ [kuħl] «сурьма»)[1][2], также хрони́ческий алкоголи́зм, хрони́ческая алкого́льная интоксикация, этилизм, алкогольная токсикомания и др. — хроническое психическое прогредиентное заболевание[3][4][5], разновидность токсикомании[6][7], характеризующееся пристрастием к алкоголю (этиловому спирту), с психической и физической зависимостью от него[8]. Алкоголизм характеризуется потерей контроля над количеством выпиваемого алкоголя, ростом толерантности к алкоголю (нарастание доз спиртного, требующихся для достижения удовлетворения), абстинентным синдромом, токсическим поражением органов, а также провалами в памяти на отдельные события, происходившие в период опьянения[9].

Алкого́лик — больной алкоголизмом.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:46

Chivas Regal - верный признак!

Кстати, отвечаю на вопрос модератора - тот Chivas Regal 12-ти летний, что мне подарили, в Британии был куплен за 20 британских фунтов.
В Турции такие крепкие напитки гораздо дороже - здесь на такие вещи очень большой акциз - 18-ти летний я сегодня купил за 295 лир - это 295/4,06=73 доллара.
greenozon'у хотел налить немного - для оценки вкуса, но потом подумал, вдруг у него появится это... ну как его... ну вот то, о чем он писал... "...потеря контроля над количеством выпиваемого алкоголя, ростом толерантности к алкоголю (нарастание доз спиртного, требующихся для достижения удовлетворения), абстинентным синдромом, токсическим поражением органов, а также провалами в памяти на отдельные события".
Последнее, конечно, самое страшное: потом скажет, что я не угощал под стейк...
Потом даже не вспомнит, что Chivas Regal - шотландский виски и этот напиток пользуется наибольшей популярностью по всему миру. А мы и есть "по всему миру"...
Такому виски - вот блин, начались провалы в памяти, хотя до вечера еще далеко - характерен привкус торфа, который появляется из-за копчения солода.

О! Гениальная идея! Я скажу greenozon'у, что я его уже угощал -ха-ха-ха - пусть думает, начались у него провалы в памяти или еще нет...

Ну все, некогда, завожу авто - в 15-30 мне нужно быть в одном банке с арабским капиталом.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:35

Где Акурт,там и троллизм его дикий! Акурт,завтра от безысходности и безденежья буду в Анталии, готов встретиться? Буду без санитаров))) Наслышан, как ты легко сходишься с людьми-вот и посмотрим!Кстати в Дають Фри могу сэкономить тебе денег на Чивас!
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 18:46

  kalinavalera1 написав:
  Stringer написав:
  kalinavalera1 написав:Stringer Хочу!!! Не верю!!! Покажите хек по 25 гр. !!!Рыбу любою - но стоит сейчас - ужас ужасный. Спрашиваю у продавцов - почему - отвечают " так она же на подворье у нас не растет" ;-)

тоесть тунец дешевле задрипанного хека в "днепре по 80" уже не интересен?
ну ладно, завтра скину - смотрите жабу не перекормите в погоне за дешевкой, и не отоваривайтесь в той помойке, где покупаете рыбу "с формалином", дабы не отравиться :mrgreen:
лучше приезжайте за покупками в харьков - у нас продают нормальную рыбу, в четыре раза дешевле чем у вас, и без формалина ;-)


Фотки хочу и тунца тоже, все интересные цены на рыбу давайте - впечатляйте ...

так почему не смотрите и не впечатляетесь?
я опубликовал выше - меньше 80 грн за кг, настоящий тунец в супермаркете в харькове...
а вы все продолжаете о перемороженном хеке в днепре за 80 грн :mrgreen:
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1
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:27

Прикольно видеть, как люди живут в гнилых мусорных иллюзиях.
"Лакмусовая бумажка": цена на того же тунца.
- год 2012, ко мне приезжают бывшие жители Днепра, которые теперь живут в Дюссельдорфе.
Понятно, что я не "ударил лицом в грязь" и обеспечил достойную встречу. Люди решили "в ответку" чем-то меня удивить и приготовить ужин "по своему рецепту". Единственное, чего им не хватало к их рецепту: тунца. Мы прыгнули в мое авто и "мотнулись" в ближайший маркет. Тунец в баночках по 120 или 150 граммов был в наличии. Цена несусветная. Житель Дюссельдорфа, ругаясь немецким матом, покупает. Покупаем. При покупке спрашиваем, какой срок годности баночки. Это вызывает шок у продавца. Долго крутит баночку в надежде найти дату хоть какую-то. Не нашла. Ладно, покупаем.
- ужина не было (не позвали).
- на утро спрашиваю: "Ну как тунец?" Житель Дюссельдорфа говорит, что нашли в баночке все, что угодно, кроме тунца. Внутри был какого-то серого цвета фарш. Ну, понятно...
- жители Дюссельдорфа - которые вообще-то из Днепра - сказали, что то, что они увидели в баночке, не позволило меня позвать к трапезе.

Вывод: кушайте тунца по 74 гривны за кг (как тут выставляли забавное фото).
Я куплю себе свежего. И - главное - из тунца.
В начале июня уже буду в Калифорнии - куплю филе тунца для стейка жене по 21 доллару за фунт...

P.S. ТОЛЬКО ДЛЯ АДЕКВАТНОГО ЧИТАТЕЛЯ.
Вообще узнаешь много удивительных вещей.
Народу не нравится:
- обувь Camper - только потому что я в ней хожу. Она, оказывается, сделана из "неправильной" кожи, кожа невероятно толстая - в сантиметр толщиной - скрепит и жужжит.
- не нравятся йогурты, потому что я их ем с вареньем, а не пью, как они - разбавленными водой.
- не нравится рыба, так как я ее ем. Оказывается, рыба и без хвостов, и которая морская - не морская, ибо они едят речную из-под Чернобыля. Или покупают "копченую" в вагоне поезда 80 Днепр-Киев на станции "Знаменка".
- не нравится виски, потому что я - не они - (!!!) от виски 12-ти летней выдержки - стану алкоголиком. А они от водки-палёнки не станут.
- не нравятся мои трусы, так как они ходят без трусов. И денег нет купить. Оттого - я злодей.
- не нравится, как я заработал деньги 20 (двадцать) лет назад, так как сегодня они не могут заработать даже 3 (три) копейки и накормить своих детей... И ума нет заработать...
- не нравится, что я пью кофе "Кава зі Львова", так как сами могут купить только "кофе" Fort в АТБ. И то - не каждый месяц.

Им нравится одно: сидеть на этом форуме в нежелании идти домой и спать на полу в кухне - и писать, и писать гадости.

"Дурдом Веселка".
Нажал - от хорошего настроения - кнопку "посмотреть, какую гадость выдал находящийся в СИЗО несчастный синус.
Прочитал с удовольствием:
"Где Акурт,там и троллизм его дикий! Акурт,завтра от безысходности и безденежья буду в Анталии, готов встретиться? Буду без санитаров))) Наслышан, как ты легко сходишься с людьми-вот и посмотрим!Кстати в Дають Фри могу сэкономить тебе денег на Чивас!"

(сохранена офрография и пунктуация умалишенного)

Ощущение, что вокруг ВАС - не меня - одни кретины.
Вы уж извините...
Мне вас немного жаль..
Востаннє редагувалось akurt в Сер 25 кві, 2018 20:12, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:56

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  kalinavalera1 написав:В Монте- Карло - в маркете крабовое мясо в вакуумной упаковке - 2 дня до конца реализации - 1 евро. ( не замороженный). Спросил почему ? Говорят срок реализации скоро закончится. Потом на сколько я знаю выкидывают ? Не проверял - но крабовое мясо это сам видел и даже купил и съел. Идеальной свежести было. Там - в ЕС - если конец срока реализации - то все выкидывают. Вопрос не в том что, рыба мороженая, а в том, что она "перемороженная" и срок ее давно вышел. Или нарушены условия хранения. Все он верно пишет.

Саме це, Я і мав на увазі!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 20:27

Пан Долярчик - так і є.
До приятеля в Дублін (то Ірландія) приїхав вперше батько, і мати.
Провідати сина.
Пішли в супермаркет.
Набрали повний візок (візок як в супермаркеті) продуктів.
За те заплатили 9 (дев"ять) євро. Дев"ять. Повний візок.
Батько плакав на виході із супермаркета - він думав, що наполегливо працював все життя в трамвайно- тролейбусному управлінні начальником цеха - отримав достойну пенсію у 3 700 гривень і тому ЗНАЄ ЖИТТЯ.
Плакав навзрид.

Син його мені по Скайпу так і пояснив: готував вечерю саме на сьогодні - був розпродаж продуктів, що мають термін придатності - до післязавтра - він їх і брав.

Батько ридав в Дубліні.
Повернувся додому... живе...

P.S. Приятель працює у Львові супервайзером на продуктах окремої групи харчування.
Цікаві речі розказував про - хі-хі - "Акції" та яким чином вони перемарковують дати придатності на (видалено) і такому іншому...
Цікава хімія - для видалення справжньої дати - та цікави "машинки" для нанесення нової дати...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 20:39

akurt
Пане, Акурт!
Там Сінус горинь бажанням з Вами зустрітись в Анталії, НАЧЕБТО, завтра там буде!
.... то може, нехай під'їде у Ваш райончик :D......вигуляєте разом собаку :mrgreen:

п. с.
Ви, ранішше писали, Ваш там район/вулицю...... то може нагадаєте? - Я б по мапі глянув!(цікава є функція у ГугМап, що можна на великих/головних вулицях, НАЧЕБТО, рухатись там "як вживу"! - всі пейзажі видно!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 20:50

Попозицію прийнято!
Пан сінус!
Я завтра вільний приблизно до 15-00!
НОМЕР РЕЙСА!
ЗУСТРІЧАЮ НА ВИХОДІ АЕРОПРТУ!
Безкоштовний трансфер у центр Анталії на авто із номерами Львівської реєстрації!
Номер рейса - в студію! Таксі коштує 20 долярів. Для Вас - безкоштовно!
Чивас із Дьюті-фрі - в студію!
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
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