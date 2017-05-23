Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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"Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор." (Н.В. Гоголь)
Испугались? Не пугайтесь, фраза сегодня звучит так: "Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам преприятное известие: к нам едет Киев!"
Паркуюсь возле огромного супермаркета и вдруг слышу украинскую речь. Очень приличный, по-средиземноморскому одетый, мужчина выходил из-за руля автомобиля марки (удалено) с номерными знаками серии "АА". Я набрался наглости и закончил на украинском начатую им фразу по отношению к выходящей из авто супруге (я так думаю, супруги). Потом прозвучало: - Слава Україні! - Героям слава! Познакомились, обменялись телефонами. Мне всегда как-то везет на встречи с хорошими людьми! Мои новые друзья похвастались, что позавчера получили Вид на жительство, а вчера - разрешение ездить на любимом (почти новом) авто по территории Турции - 2 (два) года. Очень приличные ребята, мне понравились... У них, в отличие от меня, - двухярусная квартира, в том же районе, но в другом микрорайоне.
Отлично! Так, надо зайти в магазин купить что-то приличное на вечер знакомств... Ну, водку брать не буду... Так, почем там Сhivas Regal 18 летний? Берем! Что взять к виски? А что если Смузи? 3,99 лиры - 25 гривен - вроде не дорого? Ну и мясца на бербекю - эй, человек, вот все это на сковородочке - заготовка в специях - и заверни мне!
"Чело-век! Это – великолепно! Это звучит... гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека" (А.М.Пешков)
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt написав:Так, надо зайти в магазин купить что-то приличное на вечер знакомств... Ну, водку брать не буду... Так, почем там Сhivas Regal 18 летний? Берем!
алкоголіки детектед!
Алкоголи́зм (лат. alcoholismus от араб. الكحل [al-kuħl] ← артикль ال [al] + كحل [kuħl] «сурьма»)[1][2], также хрони́ческий алкоголи́зм, хрони́ческая алкого́льная интоксикация, этилизм, алкогольная токсикомания и др. — хроническое психическое прогредиентное заболевание[3][4][5], разновидность токсикомании[6][7], характеризующееся пристрастием к алкоголю (этиловому спирту), с психической и физической зависимостью от него[8]. Алкоголизм характеризуется потерей контроля над количеством выпиваемого алкоголя, ростом толерантности к алкоголю (нарастание доз спиртного, требующихся для достижения удовлетворения), абстинентным синдромом, токсическим поражением органов, а также провалами в памяти на отдельные события, происходившие в период опьянения[9].
Алкого́лик — больной алкоголизмом.
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Кстати, отвечаю на вопрос модератора - тот Chivas Regal 12-ти летний, что мне подарили, в Британии был куплен за 20 британских фунтов. В Турции такие крепкие напитки гораздо дороже - здесь на такие вещи очень большой акциз - 18-ти летний я сегодня купил за 295 лир - это 295/4,06=73 доллара. greenozon'у хотел налить немного - для оценки вкуса, но потом подумал, вдруг у него появится это... ну как его... ну вот то, о чем он писал... "...потеря контроля над количеством выпиваемого алкоголя, ростом толерантности к алкоголю (нарастание доз спиртного, требующихся для достижения удовлетворения), абстинентным синдромом, токсическим поражением органов, а также провалами в памяти на отдельные события". Последнее, конечно, самое страшное: потом скажет, что я не угощал под стейк... Потом даже не вспомнит, что Chivas Regal - шотландский виски и этот напиток пользуется наибольшей популярностью по всему миру. А мы и есть "по всему миру"... Такому виски - вот блин, начались провалы в памяти, хотя до вечера еще далеко - характерен привкус торфа, который появляется из-за копчения солода.
О! Гениальная идея! Я скажу greenozon'у, что я его уже угощал -ха-ха-ха - пусть думает, начались у него провалы в памяти или еще нет...
Ну все, некогда, завожу авто - в 15-30 мне нужно быть в одном банке с арабским капиталом.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Где Акурт,там и троллизм его дикий! Акурт,завтра от безысходности и безденежья буду в Анталии, готов встретиться? Буду без санитаров))) Наслышан, как ты легко сходишься с людьми-вот и посмотрим!Кстати в Дають Фри могу сэкономить тебе денег на Чивас!
kalinavalera1 написав:Stringer Хочу!!! Не верю!!! Покажите хек по 25 гр. !!!Рыбу любою - но стоит сейчас - ужас ужасный. Спрашиваю у продавцов - почему - отвечают " так она же на подворье у нас не растет"
тоесть тунец дешевле задрипанного хека в "днепре по 80" уже не интересен? ну ладно, завтра скину - смотрите жабу не перекормите в погоне за дешевкой, и не отоваривайтесь в той помойке, где покупаете рыбу "с формалином", дабы не отравиться лучше приезжайте за покупками в харьков - у нас продают нормальную рыбу, в четыре раза дешевле чем у вас, и без формалина
Фотки хочу и тунца тоже, все интересные цены на рыбу давайте - впечатляйте ...
так почему не смотрите и не впечатляетесь? я опубликовал выше - меньше 80 грн за кг, настоящий тунец в супермаркете в харькове... а вы все продолжаете о перемороженном хеке в днепре за 80 грн
Прикольно видеть, как люди живут в гнилых мусорных иллюзиях. "Лакмусовая бумажка": цена на того же тунца. - год 2012, ко мне приезжают бывшие жители Днепра, которые теперь живут в Дюссельдорфе. Понятно, что я не "ударил лицом в грязь" и обеспечил достойную встречу. Люди решили "в ответку" чем-то меня удивить и приготовить ужин "по своему рецепту". Единственное, чего им не хватало к их рецепту: тунца. Мы прыгнули в мое авто и "мотнулись" в ближайший маркет. Тунец в баночках по 120 или 150 граммов был в наличии. Цена несусветная. Житель Дюссельдорфа, ругаясь немецким матом, покупает. Покупаем. При покупке спрашиваем, какой срок годности баночки. Это вызывает шок у продавца. Долго крутит баночку в надежде найти дату хоть какую-то. Не нашла. Ладно, покупаем. - ужина не было (не позвали). - на утро спрашиваю: "Ну как тунец?" Житель Дюссельдорфа говорит, что нашли в баночке все, что угодно, кроме тунца. Внутри был какого-то серого цвета фарш. Ну, понятно... - жители Дюссельдорфа - которые вообще-то из Днепра - сказали, что то, что они увидели в баночке, не позволило меня позвать к трапезе.
Вывод: кушайте тунца по 74 гривны за кг (как тут выставляли забавное фото). Я куплю себе свежего. И - главное - из тунца. В начале июня уже буду в Калифорнии - куплю филе тунца для стейка жене по 21 доллару за фунт...
P.S. ТОЛЬКО ДЛЯ АДЕКВАТНОГО ЧИТАТЕЛЯ. Вообще узнаешь много удивительных вещей. Народу не нравится: - обувь Camper - только потому что я в ней хожу. Она, оказывается, сделана из "неправильной" кожи, кожа невероятно толстая - в сантиметр толщиной - скрепит и жужжит. - не нравятся йогурты, потому что я их ем с вареньем, а не пью, как они - разбавленными водой. - не нравится рыба, так как я ее ем. Оказывается, рыба и без хвостов, и которая морская - не морская, ибо они едят речную из-под Чернобыля. Или покупают "копченую" в вагоне поезда 80 Днепр-Киев на станции "Знаменка". - не нравится виски, потому что я - не они - (!!!) от виски 12-ти летней выдержки - стану алкоголиком. А они от водки-палёнки не станут. - не нравятся мои трусы, так как они ходят без трусов. И денег нет купить. Оттого - я злодей. - не нравится, как я заработал деньги 20 (двадцать) лет назад, так как сегодня они не могут заработать даже 3 (три) копейки и накормить своих детей... И ума нет заработать... - не нравится, что я пью кофе "Кава зі Львова", так как сами могут купить только "кофе" Fort в АТБ. И то - не каждый месяц.
Им нравится одно: сидеть на этом форуме в нежелании идти домой и спать на полу в кухне - и писать, и писать гадости.
"Дурдом Веселка". Нажал - от хорошего настроения - кнопку "посмотреть, какую гадость выдал находящийся в СИЗО несчастный синус. Прочитал с удовольствием: "Где Акурт,там и троллизм его дикий! Акурт,завтра от безысходности и безденежья буду в Анталии, готов встретиться? Буду без санитаров))) Наслышан, как ты легко сходишься с людьми-вот и посмотрим!Кстати в Дають Фри могу сэкономить тебе денег на Чивас!"
(сохранена офрография и пунктуация умалишенного)
Ощущение, что вокруг ВАС - не меня - одни кретины. Вы уж извините... Мне вас немного жаль..
Востаннє редагувалось akurt в Сер 25 кві, 2018 20:12, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
kalinavalera1 написав:В Монте- Карло - в маркете крабовое мясо в вакуумной упаковке - 2 дня до конца реализации - 1 евро. ( не замороженный). Спросил почему ? Говорят срок реализации скоро закончится. Потом на сколько я знаю выкидывают ? Не проверял - но крабовое мясо это сам видел и даже купил и съел. Идеальной свежести было. Там - в ЕС - если конец срока реализации - то все выкидывают. Вопрос не в том что, рыба мороженая, а в том, что она "перемороженная" и срок ее давно вышел. Или нарушены условия хранения. Все он верно пишет.
Пан Долярчик - так і є. До приятеля в Дублін (то Ірландія) приїхав вперше батько, і мати. Провідати сина. Пішли в супермаркет. Набрали повний візок (візок як в супермаркеті) продуктів. За те заплатили 9 (дев"ять) євро. Дев"ять. Повний візок. Батько плакав на виході із супермаркета - він думав, що наполегливо працював все життя в трамвайно- тролейбусному управлінні начальником цеха - отримав достойну пенсію у 3 700 гривень і тому ЗНАЄ ЖИТТЯ. Плакав навзрид.
Син його мені по Скайпу так і пояснив: готував вечерю саме на сьогодні - був розпродаж продуктів, що мають термін придатності - до післязавтра - він їх і брав.
Батько ридав в Дубліні. Повернувся додому... живе...
P.S. Приятель працює у Львові супервайзером на продуктах окремої групи харчування. Цікаві речі розказував про - хі-хі - "Акції" та яким чином вони перемарковують дати придатності на (видалено) і такому іншому... Цікава хімія - для видалення справжньої дати - та цікави "машинки" для нанесення нової дати...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt Пане, Акурт! Там Сінус горинь бажанням з Вами зустрітись в Анталії, НАЧЕБТО, завтра там буде! .... то може, нехай під'їде у Ваш райончик ......вигуляєте разом собаку
п. с. Ви, ранішше писали, Ваш там район/вулицю...... то може нагадаєте? - Я б по мапі глянув!(цікава є функція у ГугМап, що можна на великих/головних вулицях, НАЧЕБТО, рухатись там "як вживу"! - всі пейзажі видно!
Попозицію прийнято! Пан сінус! Я завтра вільний приблизно до 15-00! НОМЕР РЕЙСА! ЗУСТРІЧАЮ НА ВИХОДІ АЕРОПРТУ! Безкоштовний трансфер у центр Анталії на авто із номерами Львівської реєстрації! Номер рейса - в студію! Таксі коштує 20 долярів. Для Вас - безкоштовно! Чивас с Дьюті-фрі - в студію!
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.