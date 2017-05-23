Додано: Сер 25 кві, 2018 19:27

Прикольно видеть, как люди живут в гнилых мусорных иллюзиях.

"Лакмусовая бумажка": цена на того же тунца.

- год 2012, ко мне приезжают бывшие жители Днепра, которые теперь живут в Дюссельдорфе.

Понятно, что я не "ударил лицом в грязь" и обеспечил достойную встречу. Люди решили "в ответку" чем-то меня удивить и приготовить ужин "по своему рецепту". Единственное, чего им не хватало к их рецепту: тунца. Мы прыгнули в мое авто и "мотнулись" в ближайший маркет. Тунец в баночках по 120 или 150 граммов был в наличии. Цена несусветная. Житель Дюссельдорфа, ругаясь немецким матом, покупает. Покупаем. При покупке спрашиваем, какой срок годности баночки. Это вызывает шок у продавца. Долго крутит баночку в надежде найти дату хоть какую-то. Не нашла. Ладно, покупаем.

- ужина не было (не позвали).

- на утро спрашиваю: "Ну как тунец?" Житель Дюссельдорфа говорит, что нашли в баночке все, что угодно, кроме тунца. Внутри был какого-то серого цвета фарш. Ну, понятно...

- жители Дюссельдорфа - которые вообще-то из Днепра - сказали, что то, что они увидели в баночке, не позволило меня позвать к трапезе.



Вывод: кушайте тунца по 74 гривны за кг (как тут выставляли забавное фото).

Я куплю себе свежего. И - главное - из тунца.

В начале июня уже буду в Калифорнии - куплю филе тунца для стейка жене по 21 доллару за фунт...



P.S. ТОЛЬКО ДЛЯ АДЕКВАТНОГО ЧИТАТЕЛЯ.

Вообще узнаешь много удивительных вещей.

Народу не нравится:

- обувь Camper - только потому что я в ней хожу. Она, оказывается, сделана из "неправильной" кожи, кожа невероятно толстая - в сантиметр толщиной - скрепит и жужжит.

- не нравятся йогурты, потому что я их ем с вареньем, а не пью, как они - разбавленными водой.

- не нравится рыба, так как я ее ем. Оказывается, рыба и без хвостов, и которая морская - не морская, ибо они едят речную из-под Чернобыля. Или покупают "копченую" в вагоне поезда 80 Днепр-Киев на станции "Знаменка".

- не нравится виски, потому что я - не они - (!!!) от виски 12-ти летней выдержки - стану алкоголиком. А они от водки-палёнки не станут.

- не нравятся мои трусы, так как они ходят без трусов. И денег нет купить. Оттого - я злодей.

- не нравится, как я заработал деньги 20 (двадцать) лет назад, так как сегодня они не могут заработать даже 3 (три) копейки и накормить своих детей... И ума нет заработать...

- не нравится, что я пью кофе "Кава зі Львова", так как сами могут купить только "кофе" Fort в АТБ. И то - не каждый месяц.



Им нравится одно: сидеть на этом форуме в нежелании идти домой и спать на полу в кухне - и писать, и писать гадости.



"Дурдом Веселка".

Нажал - от хорошего настроения - кнопку "посмотреть, какую гадость выдал находящийся в СИЗО несчастный синус.

Прочитал с удовольствием:

"Где Акурт,там и троллизм его дикий! Акурт,завтра от безысходности и безденежья буду в Анталии, готов встретиться? Буду без санитаров))) Наслышан, как ты легко сходишься с людьми-вот и посмотрим!Кстати в Дають Фри могу сэкономить тебе денег на Чивас!"



(сохранена офрография и пунктуация умалишенного)



Ощущение, что вокруг ВАС - не меня - одни кретины.

Вы уж извините...

Мне вас немного жаль..

Востаннє редагувалось akurt в Сер 25 кві, 2018 20:12, всього редагувалось 1 раз.

У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.