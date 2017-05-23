Додано: Сер 25 кві, 2018 22:35

akurt написав: - обувь Camper - только потому что я в ней хожу. Она, оказывается, сделана из "неправильной" кожи, кожа невероятно толстая - в сантиметр толщиной - скрепит и жужжит. - обувь Camper - только потому что я в ней хожу. Она, оказывается, сделана из "неправильной" кожи, кожа невероятно толстая - в сантиметр толщиной - скрепит и жужжит.

Пропустил - где такое ? Очень нравится эта марка обуви. Не все подряд, но есть очень хорошие вещи. Кстати есть из мягкой телячьей кожи - вес- пера, гнуться в любую сторону как перчатки , даже подошва ! - очень удобные, приятные в носке ( вы получаете удовольствие от своей обуви ? ), но в 2017 стали делать на моей любимой модели - грубые швы и внешне почти то же , а обуваешь на ногу - не то. Дело в том что кожа - она разная - у каждого теленка и разной выделки, но тут даже лекала изменились. Но это я про свою любимую модель и только в этом году. Остальное не знаю, не скажу.У них обувь почти вся стильная и красивая. Это не отнять. Но есть и тяжелая - на грубой подошве. Это тоже на любителя. Мне такие не нравятся - но они практичные и ноские , потому и тяжелые, а нежная мягкая кожа - конечно же не практичная. У меня ничего не шуршит ( есть несколько пар). Бренд заслуживает внимания и у них есть что выбрать. Поддерживаю ваш вкус .