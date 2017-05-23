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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 22:35

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:- обувь Camper - только потому что я в ней хожу. Она, оказывается, сделана из "неправильной" кожи, кожа невероятно толстая - в сантиметр толщиной - скрепит и жужжит.

Пропустил - где такое ? Очень нравится эта марка обуви. Не все подряд, но есть очень хорошие вещи. Кстати есть из мягкой телячьей кожи - вес- пера, гнуться в любую сторону как перчатки , даже подошва ! - очень удобные, приятные в носке ( вы получаете удовольствие от своей обуви ? ), но в 2017 стали делать на моей любимой модели - грубые швы и внешне почти то же , а обуваешь на ногу - не то. Дело в том что кожа - она разная - у каждого теленка и разной выделки, но тут даже лекала изменились. Но это я про свою любимую модель и только в этом году. Остальное не знаю, не скажу.

У них обувь почти вся стильная и красивая. Это не отнять. Но есть и тяжелая - на грубой подошве. Это тоже на любителя. Мне такие не нравятся - но они практичные и ноские , потому и тяжелые, а нежная мягкая кожа - конечно же не практичная. У меня ничего не шуршит ( есть несколько пар). Бренд заслуживает внимания и у них есть что выбрать. Поддерживаю ваш вкус .
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 23:05

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Stringer написав:так почему не смотрите и не впечатляетесь? я опубликовал выше - меньше 80 грн за кг, настоящий тунец в супермаркете в харькове... а вы все продолжаете о перемороженном хеке в днепре за 80 грн

Потому, что есть сомнения - - хочу еще факты аналогичные. В Харькове ведь тоже " рыба на подворье не растет". Может ваш тунец " убитый" или у нас часто пишут на рыбе цену за 100 грамм. Семга слабосоленая у нас стоит около 80-90 гр. за 100 грамм. Цены то безумные. Я хек не сравниваю с тунцом и семгой. Хек из самых дешевых морских рыб ( кроме кильки :mrgreen: ) - поэтому и спросил цену в Харькове , если тунец такой дешевый, то сколько стоит хек? Кстати, хек обычная, банальная на вкус, морская рыба. Кто любит морскую рыбу, но живет далеко от моря - самое то. Не для гурманства, не деликатес, не для для праздничного стола, но нормальный продукт. Мне вот тунец не понятен- равнодушен я к нему и просто цены не знаю у нас на него -потому не впечатлен. Семга - другое дело - нравится очень. Но фотки хека так от вас не дождался.
kalinavalera1
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Повідомлень: 4249
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Подякував: 631 раз.
Подякували: 404 раз.
 
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