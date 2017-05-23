Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:- обувь Camper - только потому что я в ней хожу. Она, оказывается, сделана из "неправильной" кожи, кожа невероятно толстая - в сантиметр толщиной - скрепит и жужжит.
Пропустил - где такое ? Очень нравится эта марка обуви. Не все подряд, но есть очень хорошие вещи. Кстати есть из мягкой телячьей кожи - вес- пера, гнуться в любую сторону как перчатки , даже подошва ! - очень удобные, приятные в носке ( вы получаете удовольствие от своей обуви ? ), но в 2017 стали делать на моей любимой модели - грубые швы и внешне почти то же , а обуваешь на ногу - не то. Дело в том что кожа - она разная - у каждого теленка и разной выделки, но тут даже лекала изменились. Но это я про свою любимую модель и только в этом году. Остальное не знаю, не скажу.
У них обувь почти вся стильная и красивая. Это не отнять. Но есть и тяжелая - на грубой подошве. Это тоже на любителя. Мне такие не нравятся - но они практичные и ноские , потому и тяжелые, а нежная мягкая кожа - конечно же не практичная. У меня ничего не шуршит ( есть несколько пар). Бренд заслуживает внимания и у них есть что выбрать. Поддерживаю ваш вкус .
Stringer написав:так почему не смотрите и не впечатляетесь? я опубликовал выше - меньше 80 грн за кг, настоящий тунец в супермаркете в харькове... а вы все продолжаете о перемороженном хеке в днепре за 80 грн
Потому, что есть сомнения - - хочу еще факты аналогичные. В Харькове ведь тоже " рыба на подворье не растет". Может ваш тунец " убитый" или у нас часто пишут на рыбе цену за 100 грамм. Семга слабосоленая у нас стоит около 80-90 гр. за 100 грамм. Цены то безумные. Я хек не сравниваю с тунцом и семгой. Хек из самых дешевых морских рыб ( кроме кильки ) - поэтому и спросил цену в Харькове , если тунец такой дешевый, то сколько стоит хек? Кстати, хек обычная, банальная на вкус, морская рыба. Кто любит морскую рыбу, но живет далеко от моря - самое то. Не для гурманства, не деликатес, не для для праздничного стола, но нормальный продукт. Мне вот тунец не понятен- равнодушен я к нему и просто цены не знаю у нас на него -потому не впечатлен. Семга - другое дело - нравится очень. Но фотки хека так от вас не дождался.
Stringer написав:так почему не смотрите и не впечатляетесь? я опубликовал выше - меньше 80 грн за кг, настоящий тунец в супермаркете в харькове... а вы все продолжаете о перемороженном хеке в днепре за 80 грн
а здесь среди кретенической зрадофилии так принято - им хоть кол на голове теши. они на белое будут говорить черное.
И про тунца который подрывает "зраду" они будут вас хором уверять что не тунец это а окунь перекрашенный из чернобыля. И не хек а один формальдегид. Тут спрашивали - не так давно видел хек атлантический отличнейшего качества в районе 50 грн - точно дешевле тунца и в чернобылях Хек совершенно точно не водится, даже если перекрасить.
И чтобы закрыть вопрос - официальный индекс по стоимости жизни, а не чьи то вбросы, где Украина стоит выше Турции
Mason Lemberg 20 hrs · ПО ВАРТОСТІ ЖИТТЯ УКРАЇНА Є НАЙСПРИЯТЛИВІШОЮ КРАЇНОЮ В ЄВРОПІ І ТРЕТЬОЮ В СВІТІ
Ні, не жарт. Як думаєте, скільки українських засобів масової дезінформації завтра опублікує цю новину? А вони ж з задоволенням публікують рейтинги країн по рівню корупції, складені невідомо ким і невідомо яким чином, публікують порівняння країн по рівню зарплати (і чомусь часто беруть мінімальну зарплату, старі дані, маніпулюють курсами).
А чи опублікують вони дані з сайту numbeo.com, на якому зрівнюється вартість життя в різних містах, різних країнах?
Зрівнюється не по якомусь вигаданому посіпаками віртуальному "показнику корупції" чи ще чогось, а зрівнюються ціни на основні продукти, транспорт, комунальні послуги, одяг, оренду, відпочинок і т.д. Можна завжди перевірити справжність цін і вони відповідають дійсності - https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... result.jsp… І на основі всіх цих даних сайт робить порівняння між містами і країнами. Еталоном порівняння є вартість базового набору продуктів і послуг в Нью-Йорку, якому присвоєно 1, тобто рейтинг 100. Якщо в якомусь місті чи країні, вартість базового набору продуктів і послуг буде в 2 рази менша ніж в Нью-Йорку, то кількість балів складе 50, якщо в 1,5 рази більша ніж в Нью-Йорку, то 150 балів.
Таким чином, вартість базового набору продуктів і послуг в Україні оцінюється в 25,98 бала, тобто в Україні в 4 рази дешевше ніж в Нью-Йорку. Рейтинг тут - https://www.numbeo.com/cost-of-livi…/rankings_by_country.jsp Дешевший набір базових продуктів і послуг можна придбати тільки в Єгипті і Пакистані. На жаль, рейтинг не враховує якість... Нормальне життя в усіх інших країнах світу є дорожчим.
Наскільки дорожчим показано на цій карті-порівнянні України з країнами Європи. Тут я змінив принципи оцінки, взявши за еталон Україну. Тобто, якщо брати за еталон Нью-Йорк (100 балів) і рейтинг України складе 25 балів, то взявши за еталон Україну (100 балів), рейтинг Нью-Йорка складе 400 балів. Таким чином ціни будуть порівнювані, пропорції збережуться, але ми будемо відштовхуватися від вартості базового набору продуктів і послуг в Україні.
Таким чином, ціни на базові продукти і послуги в Україні найменші в Європі. В Молдові вони на 27% більші, в Білорусії - на 31% більші, в Росії - на 69%, в Польщі - на 74%, в Німеччині - більші майже в 3 рази, в Швейцарії - більші в 5 разів.
Це я до чого? Це я до того, що коли кремль руками формально українських ЗМІ і безвольного ресурсу під загальною назвою "зрадофіли" буде пропихати вам невідомі картинки з невідомими порівняннями, з невідомих джерел, невідомої дати створення, пам'ятайте, що варто було би порівнювати не тільки мінімальну зарплату, а й те, що на неї можна купити, а тут Україна є лідером в Європі... і в світі. Тому, ви не побачити цю карту в "патріотичних" "українських" ЗМІ, котрі вже відверто гнуть інформаційну лінію кремля.
П.С. Ця карта є цікавою також для тих, хто хоче емігрувати з України. Якщо в Україні ви заробляли умовно 400 доларів, то в тій же Польщі для збереження такого ж рівня життя, ви повинні заробляти 700 доларів, це без врахування оренди житла в Польщі. А людина, яка в Італії заробляє 1500 євро, живе не краще ніж той, хто в Україні заробляє 500 євро.
И здесь также стоит уточнить что по заявлениям главбалабола найти ТАМ ЗП в 1000 практически невозможно , то в Украине ЗП от 1000 давно не являются чем то диковинным. Выводы очевидны.