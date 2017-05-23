Додано: Чет 26 кві, 2018 03:08

Вони не купують житло, а орендують НАЙДОРОЖЧІ квартири у центрі Сан Францисько - по 5 500 - 6 500 доларів на місяць. Просто тому, що життя коротке, а їм всього по 30-35 років.

в) один із тих хлопів взяв та купив собі приватний будинок за 740 000 доларів у кредит на 30 років з відсотками за кредит - 0,75 річних. Робить ремонт, плюється та каже, що краще продовжував би орендувати...

akurt написав: P.S. Виходячі із собакою зустрів сусіда - чоловік років з 40, жонатий, маї сина 15 років. Дужа класна чемна родина.

Квартиру у моїму будинку (19 квартир) він орендує.

Набрався сміливості та спитав, яка орендна плата. Я Вас знову здивую: 850 лір - це 200 долярів.

Квартира-"трьошка". Дуже класна. Величезний балкон з видом на наш плавальний басейн



Получається так:

а) здаєш у Львові трьошку за 15 000 гривень - то є 15000/26=580 $.

б) орендуєш на світовому курорті квартиру - трьошку - за якістю та оздобленням, безумовно, кращу, ніж здав у Львові - за 200 долярів.

в) різницю 580-200=380 долярів використовуєш на закупи свіжого Сібаса (5 $ кіло).

P.S. Виходячі із собакою зустрів сусіда - чоловік років з 40, жонатий, маї сина 15 років. Дужа класна чемна родина.Дуже класна. Величезний балкон з видом на наш плавальний басейнПолучається так:а) здаєш у Львові трьошку за 15 000 гривень - то є 15000/26=580 $.б) орендуєш на світовому курорті квартиру - трьошку - за якістю та оздобленням, безумовно, кращу, ніж здав у Львові - за 200 долярів.в) різницю 580-200=380 долярів використовуєш на закупи свіжого Сібаса (5 $ кіло).

Что касается недвиги.Это именно то о чем я пытался сказать в одной незавершенной беседе для одного дятла залетного. Если ты не мультимилионер, тем более если ты уже в зрелом возрасте приехал в штаты, влазить в подобные кредиты на десятилетия в пол-лимона - лимон - мягко говоря не самое умное решение. Как показал кризис 2008 года такие "инвесторы" после первой "встряски" очень быстро переезжают жить в "канхартабельные" картонные коробки - кто от ТВ, а кому повезет от холодильника. И уже совсем надо быть круглым идиотом, чтобы сидя на своей заднице в какой то местной хацапетовке подавать подобные "решения" в пример.И чуть более конкретней :Пикантность этой ситуации , до которой ТС дошел только сейчас, в том он сам точно так же мог жить в анталии хоть годы напролет , хоть месяцами , чередуя с испанией , калихорнией и чем нибудь еще , не вбухивая совсем не вполне реентабельных (об этом ниже) 50К в турецкий бетон, привязывая себя к далеко не лучшему в мире месту, и прочим неизбежным хозяйственным хлопотам.Как известно существующее во всем мире базовое соотношение в стоимости реальной аренды в 4-6% от реальной стоимости самой недвиги, ну возьмем даже с большим запасом в 10%, мы получим реальную стоимость трехи в доме, где живет наш "джек" то есть в 24 000. Как мы слышали он приобрел кусок бетона там же за 50 000, продав родные лопухи.Этот "казус" нашел свое подтверждение в ссылках приведенных в данной теме по рынку недвиги в турции, указывающий на мягко говоря "проблемную ликвидность" подобных вложений, на что ТС естественно стыдливо промолчал.Конечно он может сейчас заявлять что у него не три а 5,10,15 комнат , но мы то знаем , учитывая его "способности", что клиент мог за 50К взять и двушку. В любом случае соотношение , приведенное выше говорит о влете примерно в лопушиных 25К в небольшом доме на 19 квартир, где наверняка небольшой разлет планировок, скорее всего имеет место быть. Таким образом, лопухи которые он толкнул на своем участке дружно перекочевали вместе с ним в Атналию. Весь лопушиный "профит" в 0. Как говорилось ранее, от себя не уйдешь , особенно если в голове одни лопухи.Здесь многие спрашивали о вариантах приобретения недвиги за бугром, хотя далеко не всегда получали ответы от "хфахівця" вместо этого кормящего их "йогуртами" и виртуальным чивасом. Думаю это решение должно вызреть , при чем на своем личном опыте, иначе есть высокий шанс очутиться в лопухах как ТС, мотыляя своими горбами и пытаясь в интернетах кому то доказать что он не верблюд. Для начала надо поездить самому посмотреть мир, пожить в разных уголках. Как рекомендуют при покупке любой недвиги - желательно пожить в этом месте самому хотя бы месяц, два, три. Выяснить все за и против. В большинстве случаев желание куда то свалить не на работу а просто ради пожить стихает, когда реально сам можешь все взвесить и сопоставить. Зачастую для "пожить где нибудь" аренды жилья может быть достаточно , если нет необходимости привязываться к одному месту, а деньги которые вы собирались потратить на недвигу можно обратить в актив который и будет генерировать вам рентную плату. И только если вы точно уж с годами прикипели к какому то месту , то тогда вам не понадобятся ни переводы сайтов местной недвиги, у вас появятся реальные варианты, очень многое может решиться само собой. А то есть шанс остаться в лопухах, как акурт, и в каске и на проценте от забудовныкив Анталии впаривать всем берег турецкий, чтобы отбить за счет легковерных бывших соотечественников очередной влет в "лопухи".