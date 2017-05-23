Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:- обувь Camper - только потому что я в ней хожу. Она, оказывается, сделана из "неправильной" кожи, кожа невероятно толстая - в сантиметр толщиной - скрепит и жужжит.
Пропустил - где такое ? Очень нравится эта марка обуви. Не все подряд, но есть очень хорошие вещи. Кстати есть из мягкой телячьей кожи - вес- пера, гнуться в любую сторону как перчатки , даже подошва ! - очень удобные, приятные в носке ( вы получаете удовольствие от своей обуви ? ), но в 2017 стали делать на моей любимой модели - грубые швы и внешне почти то же , а обуваешь на ногу - не то. Дело в том что кожа - она разная - у каждого теленка и разной выделки, но тут даже лекала изменились. Но это я про свою любимую модель и только в этом году. Остальное не знаю, не скажу.
У них обувь почти вся стильная и красивая. Это не отнять. Но есть и тяжелая - на грубой подошве. Это тоже на любителя. Мне такие не нравятся - но они практичные и ноские , потому и тяжелые, а нежная мягкая кожа - конечно же не практичная. У меня ничего не шуршит ( есть несколько пар). Бренд заслуживает внимания и у них есть что выбрать. Поддерживаю ваш вкус .
Stringer написав:так почему не смотрите и не впечатляетесь? я опубликовал выше - меньше 80 грн за кг, настоящий тунец в супермаркете в харькове... а вы все продолжаете о перемороженном хеке в днепре за 80 грн
Потому, что есть сомнения - - хочу еще факты аналогичные. В Харькове ведь тоже " рыба на подворье не растет". Может ваш тунец " убитый" или у нас часто пишут на рыбе цену за 100 грамм. Семга слабосоленая у нас стоит около 80-90 гр. за 100 грамм. Цены то безумные. Я хек не сравниваю с тунцом и семгой. Хек из самых дешевых морских рыб ( кроме кильки ) - поэтому и спросил цену в Харькове , если тунец такой дешевый, то сколько стоит хек? Кстати, хек обычная, банальная на вкус, морская рыба. Кто любит морскую рыбу, но живет далеко от моря - самое то. Не для гурманства, не деликатес, не для для праздничного стола, но нормальный продукт. Мне вот тунец не понятен- равнодушен я к нему и просто цены не знаю у нас на него -потому не впечатлен. Семга - другое дело - нравится очень. Но фотки хека так от вас не дождался.
Stringer написав:так почему не смотрите и не впечатляетесь? я опубликовал выше - меньше 80 грн за кг, настоящий тунец в супермаркете в харькове... а вы все продолжаете о перемороженном хеке в днепре за 80 грн
а здесь среди кретенической зрадофилии так принято - им хоть кол на голове теши. они на белое будут говорить черное.
И про тунца который подрывает "зраду" они будут вас хором уверять что не тунец это а окунь перекрашенный из чернобыля. И не хек а один формальдегид. Тут спрашивали - не так давно видел хек атлантический отличнейшего качества в районе 50 грн - точно дешевле тунца и в чернобылях Хек совершенно точно не водится, даже если перекрасить.
И чтобы закрыть вопрос - официальный индекс по стоимости жизни, а не чьи то вбросы, где Украина стоит выше Турции
Mason Lemberg 20 hrs · ПО ВАРТОСТІ ЖИТТЯ УКРАЇНА Є НАЙСПРИЯТЛИВІШОЮ КРАЇНОЮ В ЄВРОПІ І ТРЕТЬОЮ В СВІТІ
Ні, не жарт. Як думаєте, скільки українських засобів масової дезінформації завтра опублікує цю новину? А вони ж з задоволенням публікують рейтинги країн по рівню корупції, складені невідомо ким і невідомо яким чином, публікують порівняння країн по рівню зарплати (і чомусь часто беруть мінімальну зарплату, старі дані, маніпулюють курсами).
А чи опублікують вони дані з сайту numbeo.com, на якому зрівнюється вартість життя в різних містах, різних країнах?
Зрівнюється не по якомусь вигаданому посіпаками віртуальному "показнику корупції" чи ще чогось, а зрівнюються ціни на основні продукти, транспорт, комунальні послуги, одяг, оренду, відпочинок і т.д. Можна завжди перевірити справжність цін і вони відповідають дійсності - https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... result.jsp… І на основі всіх цих даних сайт робить порівняння між містами і країнами. Еталоном порівняння є вартість базового набору продуктів і послуг в Нью-Йорку, якому присвоєно 1, тобто рейтинг 100. Якщо в якомусь місті чи країні, вартість базового набору продуктів і послуг буде в 2 рази менша ніж в Нью-Йорку, то кількість балів складе 50, якщо в 1,5 рази більша ніж в Нью-Йорку, то 150 балів.
Таким чином, вартість базового набору продуктів і послуг в Україні оцінюється в 25,98 бала, тобто в Україні в 4 рази дешевше ніж в Нью-Йорку. Рейтинг тут - https://www.numbeo.com/cost-of-livi…/rankings_by_country.jsp Дешевший набір базових продуктів і послуг можна придбати тільки в Єгипті і Пакистані. На жаль, рейтинг не враховує якість... Нормальне життя в усіх інших країнах світу є дорожчим.
Наскільки дорожчим показано на цій карті-порівнянні України з країнами Європи. Тут я змінив принципи оцінки, взявши за еталон Україну. Тобто, якщо брати за еталон Нью-Йорк (100 балів) і рейтинг України складе 25 балів, то взявши за еталон Україну (100 балів), рейтинг Нью-Йорка складе 400 балів. Таким чином ціни будуть порівнювані, пропорції збережуться, але ми будемо відштовхуватися від вартості базового набору продуктів і послуг в Україні.
Таким чином, ціни на базові продукти і послуги в Україні найменші в Європі. В Молдові вони на 27% більші, в Білорусії - на 31% більші, в Росії - на 69%, в Польщі - на 74%, в Німеччині - більші майже в 3 рази, в Швейцарії - більші в 5 разів.
Це я до чого? Це я до того, що коли кремль руками формально українських ЗМІ і безвольного ресурсу під загальною назвою "зрадофіли" буде пропихати вам невідомі картинки з невідомими порівняннями, з невідомих джерел, невідомої дати створення, пам'ятайте, що варто було би порівнювати не тільки мінімальну зарплату, а й те, що на неї можна купити, а тут Україна є лідером в Європі... і в світі. Тому, ви не побачити цю карту в "патріотичних" "українських" ЗМІ, котрі вже відверто гнуть інформаційну лінію кремля.
П.С. Ця карта є цікавою також для тих, хто хоче емігрувати з України. Якщо в Україні ви заробляли умовно 400 доларів, то в тій же Польщі для збереження такого ж рівня життя, ви повинні заробляти 700 доларів, це без врахування оренди житла в Польщі. А людина, яка в Італії заробляє 1500 євро, живе не краще ніж той, хто в Україні заробляє 500 євро.
И здесь также стоит уточнить что по заявлениям главбалабола найти ТАМ ЗП в 1000 практически невозможно , то в Украине ЗП от 1000 давно не являются чем то диковинным. Выводы очевидны.
Surfer написав:...то в Украине ЗП от 1000 давно не являются чем то диковинным. Выводы очевидны.
Класно написано. Зарплати від 1000 вже не є чимось "диковинным". Чудесно! Ми про це й говоримо: якщо маєте більше 1000 долярів на місяць заробітної платні - з голоду не вмрете.
Покажу на ранок своєму приятелю - 31 рік - викладач університету - вчора захистив дисертацію (я допомагав порадами) - зарплата 4 000 гривень на місяц, може хоч зараз вволю наїсться... Моя наступна йому порада - бігти щонайшвидше з того університету. Там розумні вже давно не потрібні.
Ще покажу на ранок іншому свому приятелю - 32 роки - заступник директора фірми - ні один співробітник з січня не отримував зарплату. Вчора я йому допомагав порадами, як заповнювати анкету DS-160 - може хоч порегоче - потрібні ж людині позитивні емоції.
А взагалі всі оці жебракуваті порадники, що налетіли на "дармовщинку" на цю гілку, думаючи, що тут чимось підгодовують чи роздають безкоштовно мило, не зрозуміли ГОЛОВНОГО: якщо ви "ВІДБУЛИСЯ" в цьому житті, і шукаєте чогось кращого - то тут розказують про один із варіантів отримання кращого.
Не взмозі заробити на своє прожиття, не взмозі відкласти на навчання своїх дітей, не взмозі заробити собі на якісне житло, не взмозі дати конкретну пораду про те, як можна заробити, як організувати новий бізнес, не взмозі розказати, як самі заробили гроші, як влаштувалися в цьому житті, де отримали стартовий капітал, все аналізують та аналізують кожну букву у тому, що я купив та що я їв. Розказуючи, що я погане купив та погане їв.
Панове, я бачу, що справи у декого кепські. Дуже кепські.
А я пишаюся тим, що кожного дня працюю в ці дні із людьми успішними, які досягли багато, які наполегливо працюють над тим, як зберігти чи збільшити свої статки, як зробити життя кращим. Я кожен день тут у в Турції зустрічаюся з багатьма людьми - тільки вчора за один день: артисти, бізнесмени, будівельники, банкіри, IT-ники, перекладачі з різних мов, нотаріуси та прості "роботяги"... Вчора вдома появився після 19-00, вилізши із-за керма своєї автівки... Оцей MacBook возив із собою... А ще - 2 смартфони... В салоні автівки за день побувало багато людей... Тільки вчора за один день за допомогою Skype, Viber, WhatsАpp і телефоном спілкувався із Львовом, Дніпром, Севастополем, Сімеїзом, Прагою, Дюссельдорфом, Тулузою та San Francisco.
А вони мені розказують, що я йогурт не такий їм. Варення вишневе не дуже й пахне вишнею...
Працюючі із людьми успішними, і сам стаєш успішним.
Все буде добре!
Сьогодні вже четвер. Зранку, після утрішньої кави та прогулянкі із собакою поїду трохе відпочити на один із прекрасних пляжів - "Сарису"... Вчора вдень було +30, ввечері - +26. В ці дні на пляжі слухаю Салмана Рушді. Аудіокнига... Ніяк не дослухаю... Але о 16-00 мені треба бути вже у банківській установі... У період із 16-00 до 20-00 не зможу зустріти шановоного пана sinus - обіцяв привезти Шиваса із Дьюті-Фрі. Ну що ж. Прийдеться дати йому 20-ку на таксі... Не кидати ж справи...
У суботу, 28 квітня, ми з приятелями відвідаємо найкрутіше дійство 2018 року - грандіозне авіашоу EuroAsia-2018. По всій Анталії в ці дні розвішані рекламні плакати із взірцями аеротехніки... Будуть показані і літаки виробництова "Антонов". І навіть новітній ворожий комплекс С-400. Подивимося...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 26 кві, 2018 03:43, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Вони не купують житло, а орендують НАЙДОРОЖЧІ квартири у центрі Сан Францисько - по 5 500 - 6 500 доларів на місяць. Просто тому, що життя коротке, а їм всього по 30-35 років. в) один із тих хлопів взяв та купив собі приватний будинок за 740 000 доларів у кредит на 30 років з відсотками за кредит - 0,75 річних. Робить ремонт, плюється та каже, що краще продовжував би орендувати...
Это именно то о чем я пытался сказать в одной незавершенной беседе для одного дятла залетного. Если ты не мультимилионер, тем более если ты уже в зрелом возрасте приехал в штаты, влазить в подобные кредиты на десятилетия в пол-лимона - лимон - мягко говоря не самое умное решение. Как показал кризис 2008 года такие "инвесторы" после первой "встряски" очень быстро переезжают жить в "канхартабельные" картонные коробки - кто от ТВ, а кому повезет от холодильника. И уже совсем надо быть круглым идиотом, чтобы сидя на своей заднице в какой то местной хацапетовке подавать подобные "решения" в пример.
И чуть более конкретней :
akurt написав:P.S. Виходячі із собакою зустрів сусіда - чоловік років з 40, жонатий, маї сина 15 років. Дужа класна чемна родина. Квартиру у моїму будинку (19 квартир) він орендує. Набрався сміливості та спитав, яка орендна плата. Я Вас знову здивую: 850 лір - це 200 долярів. Квартира-"трьошка". Дуже класна. Величезний балкон з видом на наш плавальний басейн
Получається так: а) здаєш у Львові трьошку за 15 000 гривень - то є 15000/26=580 $. б) орендуєш на світовому курорті квартиру - трьошку - за якістю та оздобленням, безумовно, кращу, ніж здав у Львові - за 200 долярів. в) різницю 580-200=380 долярів використовуєш на закупи свіжого Сібаса (5 $ кіло).
Пикантность этой ситуации , до которой ТС дошел только сейчас, в том он сам точно так же мог жить в анталии хоть годы напролет , хоть месяцами , чередуя с испанией , калихорнией и чем нибудь еще , не вбухивая совсем не вполне реентабельных (об этом ниже) 50К в турецкий бетон, привязывая себя к далеко не лучшему в мире месту, и прочим неизбежным хозяйственным хлопотам.
Как известно существующее во всем мире базовое соотношение в стоимости реальной аренды в 4-6% от реальной стоимости самой недвиги, ну возьмем даже с большим запасом в 10%, мы получим реальную стоимость трехи в доме, где живет наш "джек" то есть в 24 000. Как мы слышали он приобрел кусок бетона там же за 50 000, продав родные лопухи.
Этот "казус" нашел свое подтверждение в ссылках приведенных в данной теме по рынку недвиги в турции, указывающий на мягко говоря "проблемную ликвидность" подобных вложений, на что ТС естественно стыдливо промолчал.
Конечно он может сейчас заявлять что у него не три а 5,10,15 комнат , но мы то знаем , учитывая его "способности", что клиент мог за 50К взять и двушку. В любом случае соотношение , приведенное выше говорит о влете примерно в лопушиных 25К в небольшом доме на 19 квартир, где наверняка небольшой разлет планировок, скорее всего имеет место быть. Таким образом, лопухи которые он толкнул на своем участке дружно перекочевали вместе с ним в Атналию. Весь лопушиный "профит" в 0. Как говорилось ранее, от себя не уйдешь , особенно если в голове одни лопухи.
Здесь многие спрашивали о вариантах приобретения недвиги за бугром, хотя далеко не всегда получали ответы от "хфахівця" вместо этого кормящего их "йогуртами" и виртуальным чивасом. Думаю это решение должно вызреть , при чем на своем личном опыте, иначе есть высокий шанс очутиться в лопухах как ТС, мотыляя своими горбами и пытаясь в интернетах кому то доказать что он не верблюд. Для начала надо поездить самому посмотреть мир, пожить в разных уголках. Как рекомендуют при покупке любой недвиги - желательно пожить в этом месте самому хотя бы месяц, два, три. Выяснить все за и против. В большинстве случаев желание куда то свалить не на работу а просто ради пожить стихает, когда реально сам можешь все взвесить и сопоставить. Зачастую для "пожить где нибудь" аренды жилья может быть достаточно , если нет необходимости привязываться к одному месту, а деньги которые вы собирались потратить на недвигу можно обратить в актив который и будет генерировать вам рентную плату. И только если вы точно уж с годами прикипели к какому то месту , то тогда вам не понадобятся ни переводы сайтов местной недвиги, у вас появятся реальные варианты, очень многое может решиться само собой. А то есть шанс остаться в лопухах, как акурт, и в каске и на проценте от забудовныкив Анталии впаривать всем берег турецкий, чтобы отбить за счет легковерных бывших соотечественников очередной влет в "лопухи".
Дятел залетный. Ты нам напиши, кем работаешь, сколько денег получаешь, выложи фото даже не своей квартиры, это неинтересно, а хотя бы подъезда своей панельки. И мы - может быть - хоть пожалеем твоих детей, если они, конечно, есть...
Наши ребята из Днепра и Львова не покупают жилье в Калифорнии не потому, что у них денег нет. Деньги есть. Например, те, кто арендуют в центре Сан Франциско квартиры по 5 500 ДОЛЛАРОВ в месяц (дятел залетный за год столько не получает), а это ребята из Днепра, получают на двоих с женой 600 000 долларов в год. Дятел залетный умничая, даже за 10 лет столько гривен не получает.
Квартиру в новом доме можно купить со стартом цены в 750 000 долларов. Частный дом с бассейном в пригороде Сан Франциско - от 1 000 000 долларов.
Так вот, невыгодно и неразумно "привязываться" к одной хате, которую ты купишь/некупишь в Сан Франциско. Особенно если тебе только слегка за 30... Не выгодно не потому, что дорого - а потому - дятел залетный даже не врубится - что ТЫ ПРИВЯЗАН К ОДНОМУ ТОГДА МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА. А завтра позовут в другой город, в другой штат - на 700 000 долларов в год - и что будешь делать с недвигой? Это у нас 30 лет копил на трешку-чешку, потом вкинул в ее ремонт пятнашку, потом выгнали с работы и ищет место манагера по кетчупам "поближе к дому". Узнав при этом, что позавчера его трешка на третьем этаже стоила 130 000 долларов, а сегодня не дают и 30.
Там ищут жилье поближе к работе. А завтра работа может быть в другом штате. За сутки-трое взяли и переехали жить в другой штат. Ради работы. Дятел этого даже понять не может.
Пусть дятел залетный нам убогими и сирым еще расскажет сказки про бетон и про недвигу. Заметьте: опять он мне рассказывает про мой бетон и про мою недвигу. И бетон МОЙ не такой, и недвига МОЯ не такая. И йогурт мой опять не такой. И мои деньги я не так подсчитал. И мои деньги я не так сложил в мой портфель.
Расскажи, умник, про свой. И про свою недвигу. И про портфель. Послушаем с большим интересом.
P.S. Ржу до слез и перечитываю: "..Здесь многие (??? точно "многие"?) спрашивали (???) о вариантах приобретения недвиги за бугром, хотя не всегда получали ответы от "хфахівця" (кто-то подписался на обязательство давать ответы? Точно что что-то кто-то обещал? И точно что-то не рассказывал? Я, например, разве что про длину своего члена не написал еще - примечание моё) вместо этого кормящего их (кормящего кого - их??? Ну-ну) "йогуртами" и виртуальным чивасом (точно вирутальным? Уверен? По голове я не тебе ли бил не пустой еще бутылкой? Еще раз стукнуть?). Думаю (??? ДУ_МА_Ю??? Способен думать??? Ой, упаду с дивана...) это решение должно вызреть , при чем (написано как два слова - "при чем" - убогий троечник со школы - примечание мое) на своем личном опыте, иначе есть высокий шанс (Ой, держите меня, новый Мавроди объявился - шансы умеет считать - примечание мое) очутиться в лопухах как ТС..."
Ржунимагу... советчик... оракул... голоштанный... нет денег на селедку по 75 гривен кило, которую посолили в подсобке супермаркета в грязном синего цвета пластмассовом баке после размораживания)... и на кило картошки из Чернобыльской зоны к селедке - решение должно вызреть"... Умничает... Отличное утро! Мне понравилось! Настроение поднялось на небывалую высоту: убогое создание родом из (удалено) (удалено) области, далее (удалено) в жизни не бывавшего, поучает: "...Для начала надо поездить самому посмотреть мир, пожить в разных уголках. Как рекомендуют при покупке любой недвиги - желательно пожитьв этом месте самому хотя бы месяц, два, три. Выяснить все за и против." Да кому ты на йух вкайкался - держать тебя месяц, чтобы ты понюхал что-то да "выяснил все за и против"???? Кто тебя ждет? Где? Ты кто собственно? Нет, не так: "Ты что собственно? Какая такая субстанция? Из чего? Гадишь часто и помногу?"
РжунИмАгу: "...самому посмотреть мир... пожить в разных уголках... желательно пожитьв этом месте самому хотя бы месяц, два, три." Ой и чудо, Боже ж ты мой: а ну поживи хоть неделю - вторую где-нибудь в Карпатах или в Закарпатье хотя бы да расскажи нам, убогим...
Скоро встречать синуса. Новое чудо и новые впечатления. Отличное утро! Мне понравилось!
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt Очень интересно написано, и что самое главное , верно по сути. Не согласен с Вами только в одном: Турция конечно очень привлекательная страна, а Анталия вообще шикарный город. Только для меня есть одно НО- это страна мусульманская, и глядя на ее отход от идей Ататюрка и поворот к возрождению исламского государства меня такие перспективы пугают. Я прошел тот же путь , что и Вы , но купил недвижимость на юге Болгарии еще 13 лет назад. Страна христианская, нет страха возникновения межэтнического конфликта, конечно если уважаешь местную культуру и свободно владеешь языком.
Я думаю, больше надо бояться российских попов в Украине.
На самом деле, если быть "не упередженим" - лично я никак не ощущаю влияние мусульманской религии, кроме того, что 5 раз в день "поёт" муэдзин. Сперва на это обращаешь внимание, потом привыкаешь и не слышишь примерно так, как привыкаешь к "тиканью" будильника. По моим наблюдениям все остальное время в мечетях ОЧЕНЬ тихо. Бывают их мусульманские праздники, которые замечаешь только по следующим признакам: - в день мусульманского праздника вблизи мечети разрешено селянам продавать свою продукцию - это просто отлично, мечеть у меня на параллельной улице - не надо далеко ходить и я покупал осенью - гранаты по 1 лире кг (6,5 лиры), а сейчас - помидоры и огурцы. - на территории мечети есть крытая площадка, в день праздника там ставят наверное сотни столов и за ними сидят, собранные в одном месте, сотни женщин и детей - что-то там такое кушают и обсуждают семейные новости. Забавное зрелище - столько только женщин в одном месте нигде не увидишь.
х х х
26 апреля 1986 года - самая ужасная в мире катастрофа. Помните? А я помню.
Surfer написав:Для начала надо поездить самому посмотреть мир, пожить в разных уголках. Как рекомендуют при покупке любой недвиги - желательно пожить в этом месте самому хотя бы месяц, два, три. Выяснить все за и против. В большинстве случаев желание куда то свалить не на работу а просто ради пожить стихает, когда реально сам можешь все взвесить и сопоставить.
Август 1986 года - я со своей девушкой в вечер одного августовского дня (был экспромт и было 17-00 - прыгаю в выданный мне автомобиль ВАЗ-2108 "Спутник" и выезжаем по маршруту "Днепр-Лубны-Чернигов-Гомель-Минск-Вильнюс-Каунас-Паневежис-Рига-Юрмала".
(рассказ о том, что я видел вблизи Припяти будет позже - мы скоро выходим на пляж. Я на связи: вот-вот господин sinus сообщит номер рейса, которым он прибывает в самый чудный на берегу Средиземного моря город. Надо встречать.)
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.