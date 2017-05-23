Додано: Чет 26 кві, 2018 03:48

Дятел залетный.

Ты нам напиши, кем работаешь, сколько денег получаешь, выложи фото даже не своей квартиры, это неинтересно, а хотя бы подъезда своей панельки.

И мы - может быть - хоть пожалеем твоих детей, если они, конечно, есть...



Наши ребята из Днепра и Львова не покупают жилье в Калифорнии не потому, что у них денег нет.

Деньги есть.

Например, те, кто арендуют в центре Сан Франциско квартиры по 5 500 ДОЛЛАРОВ в месяц (дятел залетный за год столько не получает), а это ребята из Днепра, получают на двоих с женой 600 000 долларов в год. Дятел залетный умничая, даже за 10 лет столько гривен не получает.



Квартиру в новом доме можно купить со стартом цены в 750 000 долларов. Частный дом с бассейном в пригороде Сан Франциско - от 1 000 000 долларов.



Так вот, невыгодно и неразумно "привязываться" к одной хате, которую ты купишь/некупишь в Сан Франциско.

Особенно если тебе только слегка за 30...

Не выгодно не потому, что дорого - а потому - дятел залетный даже не врубится - что ТЫ ПРИВЯЗАН К ОДНОМУ ТОГДА МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА.

А завтра позовут в другой город, в другой штат - на 700 000 долларов в год - и что будешь делать с недвигой?

Это у нас 30 лет копил на трешку-чешку, потом вкинул в ее ремонт пятнашку, потом выгнали с работы и ищет место манагера по кетчупам "поближе к дому". Узнав при этом, что позавчера его трешка на третьем этаже стоила 130 000 долларов, а сегодня не дают и 30.



Там ищут жилье поближе к работе. А завтра работа может быть в другом штате. За сутки-трое взяли и переехали жить в другой штат. Ради работы. Дятел этого даже понять не может.



Пусть дятел залетный нам убогими и сирым еще расскажет сказки про бетон и про недвигу.

Заметьте: опять он мне рассказывает про мой бетон и про мою недвигу.

И бетон МОЙ не такой, и недвига МОЯ не такая.

И йогурт мой опять не такой.

И мои деньги я не так подсчитал.

И мои деньги я не так сложил в мой портфель.



Расскажи, умник, про свой. И про свою недвигу. И про портфель.

Послушаем с большим интересом.



P.S. Ржу до слез и перечитываю:

"..Здесь многие (??? точно "многие"?) спрашивали (???) о вариантах приобретения недвиги за бугром, хотя не всегда получали ответы от "хфахівця" (кто-то подписался на обязательство давать ответы? Точно что что-то кто-то обещал? И точно что-то не рассказывал? Я, например, разве что про длину своего члена не написал еще - примечание моё) вместо этого кормящего их (кормящего кого - их??? Ну-ну) "йогуртами" и виртуальным чивасом (точно вирутальным? Уверен? По голове я не тебе ли бил не пустой еще бутылкой? Еще раз стукнуть?). Думаю (??? ДУ_МА_Ю??? Способен думать??? Ой, упаду с дивана...) это решение должно вызреть , при чем (написано как два слова - "при чем" - убогий троечник со школы - примечание мое) на своем личном опыте, иначе есть высокий шанс (Ой, держите меня, новый Мавроди объявился - шансы умеет считать - примечание мое) очутиться в лопухах как ТС..."



Ржунимагу... советчик... оракул... голоштанный... нет денег на селедку по 75 гривен кило, которую посолили в подсобке супермаркета в грязном синего цвета пластмассовом баке после размораживания)... и на кило картошки из Чернобыльской зоны к селедке - решение должно вызреть"...

Умничает...

Отличное утро! Мне понравилось!

Настроение поднялось на небывалую высоту: убогое создание родом из (удалено) (удалено) области, далее (удалено) в жизни не бывавшего, поучает:

"...Для начала надо поездить самому посмотреть мир, пожить в разных уголках. Как рекомендуют при покупке любой недвиги - желательно пожить в этом месте самому хотя бы месяц, два, три. Выяснить все за и против."

Да кому ты на йух вкайкался - держать тебя месяц, чтобы ты понюхал что-то да "выяснил все за и против"???? Кто тебя ждет? Где? Ты кто собственно? Нет, не так: "Ты что собственно? Какая такая субстанция? Из чего? Гадишь часто и помногу?"



РжунИмАгу: "...самому посмотреть мир... пожить в разных уголках...

желательно пожить в этом месте самому хотя бы месяц, два, три. "

Ой и чудо, Боже ж ты мой: а ну поживи хоть неделю - вторую где-нибудь в Карпатах или в Закарпатье хотя бы да расскажи нам, убогим...



Скоро встречать синуса. Новое чудо и новые впечатления.

Отличное утро! Мне понравилось!

У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.