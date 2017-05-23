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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:21

  Coder написав:flyman

Моє повідомлення саме про це. Ви шукаєте такого відношення - ви його знаходите. Спробуйте пошукати щось кращого, може і його знайдете. З Ваших повідомлень виглядає так, що ви не вірите, що можете це знайти, тому й не пробуєте.

Я вже казав, akurt'у - всі і так в курсі, що в нас в країні не все ідеально, чим менше Ви будете тягнути сюди різне лайно з життя, чим менше Ви будете його тиражувати, тим чистіше буде навколо.

От у вас тут під 14К повідомлень, ще 8.5К на ДОУ (якщо це Ви). Цей нік з таким стилем дописів, вже на моїй пам'яті років 15, там були і інші форуми (Domik, можливо ще якісь), там тоже повідомлення йдуть тисячами. І дуже часто лиється негатив і невдоволеність. Чи не варто бодай частину того часу витратити, на забруднення інфопростору, а на щось, що підніме рівень задоволення в житті?

Долярчик
(зараз я різко впаду в очах akurt'а :), хоча, насправді, мене особливо ніколи не бентежила думка, а що про мене подумають інші, точніше про мій статус. Сервіс і професійна репутація - то зовсім інша справа)

Останні 10 років нас троє на одну кімнату, тобто щільність на кімнату в нас трішки вища ніж у Вас. Нас троє на одну ванну спарену з туалетом, тобто щільність трішки нижча ніж у Вас. І лише в кухні, в нас набагато вільніше, хоча фраза "Залиш, тато ще не їв" :) інколи лунає, особливо, коли там щось солодке. "И кто такие фиксики" для мене зовсім не "большой-большой секрет". І все це знаходиться, на 10 хвилин далі від центру ніж Ваш Авалон. Я не буду розповідати про причини такого становища, вони суттєво відрізняються від Ваших, це, можна сказати, свідомий вибір. Якщо Ви хотіли цим сказати, що "ситий голодного не розуміє", то це трішки мимо, я може й не голодний, але в мене свідомий піст.

Я це до чого. Як вірно підмітив flyman, то принципи та цінності (хоча не хотілося б відносити хамовитість і зневагу до таких категорій) не залежать від рівня доходу. Я лише додам, що якщо Ви переживете складні часі не зрадивши своїм хорошим принципам (та сама чесність), то надалі буде набагато легше. Це з власного досвіду.

  change_pm написав:менторським тоном

Я розумію, про що Ви. На жаль, фраза "менторський тон" має в нашій культурі негативний підтекст. За радянських часів, в ходу була інша фраза "Больно умный нашелся". Тобто цей совок вкорінився в нас дуже глибоко. На жаль. Подивімося на це з іншого боку. В західній бізнес-культурі, в теорії саморозвитку, одна з перших порад - це знайдіть собі хорошого ментора.

Отже, ніби в нас більшість захоплюються життям, порядком, людьми на Заході, з іншого боку, більшість не хоче розуміти та/або приймати цінності і принципи життя в Західних країнах. Там ментор - це людина, яка дійшла до якихось цінних висновків своїм розумом і працею, і може допомогти уникнути граблів, по яким пройшлась сама. В нас же рівень толерантності до чужих думок, відкритості до чужих порад, та критичного мислення дуже низький. Через це інститут менторства - нерозвинений. Ментор часто буде говорити неприємні речі, які виштовхуватимуть вас із зони комфорту. В нашому суспільстві (а цей форум є його зрізом) це викликатиме спектр реакцій від неприйняття до агресії.

Зате в нас дуже розвинутий інститут популізму, коли говорять лише приємні речі, але загалом нічого не міняється. Люди клянуть всіх навколо, але самі змінюватись не бажають, тому що це ще більш некомфортно.


Очень здорово написали!
p_76
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:20

  akurt написав:На самом деле, если быть "не упередженим" - лично я никак не ощущаю влияние мусульманской религии, кроме того, что 5 раз в день "поёт" муэдзин.
Сперва на это обращаешь внимание, потом привыкаешь и не слышишь примерно так, как привыкаешь к "тиканью" будильника.
По моим наблюдениям все остальное время в мечетях ОЧЕНЬ тихо.[/i]

В далеком и относительно спокойном для нашей жизни 2004 году, во время оранжевой революции, мой ментор (в правильном понимании этого термина, спасибо Coder), будучи человеком очень взрослым и обеспеченным, предрекал с высокой долей вероятности возможность военного конфликта в нашей стране. Тогда это звучало не то что упреждено, а просто смешно (для меня). Объяснял он свои рассуждения просто - страна уходит от влияния соседа под влияние Запада. И чем радикальнее будет смена курса, тем вероятность стычки будет выше...
Конечно, нам всем хочется комфорта, безопасности и уверенности в завтрашнем дне, но отрицать саму ВОЗМОЖНОСТЬ конфликтов в том регионе (Турции), как мне кажется, нельзя.
---
По теме.
Вчера на Ютубе смотрел ролики на тему жизни в Анталии. В одном из них русский блогер делал обзор о популярном среди славян (а также интересным для меня) районе Анталии - Лиман (Коньяалты) и рассказал о низком качестве строящихся типовых домов, отметив очень плохую шумоизоляцию. Также, интересный факт - во время очень сильных ветров (зимой) в квартирах и иногда на улице ощущается запах канализации. Уважаемый akurt, если не затруднит, можете дать комментарий насчет качества строящихся домов?
bk45
 
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