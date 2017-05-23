Додано: Чет 26 кві, 2018 11:00

Очень даже могу.

Сижу на пляже Сарысу недалёко как раз от того места, о котором идёт речь.

+26, легкая дымка, вода прохладнее, чем пару дней назад, наверное +20.



Так вот все эти дни с воскресенья я с 15-00 «работаю» с очень известным в Украине архитектором и дизайнером.

Конечно, я даже не намекну, кто это.

Скажу только, что он - учитель сотен архитекторов и дизайнеров жилья в Украине, а сам имеет более 20 крупных реализованных проектов.

Как Вы догадались, я не отношусь к пустобрехам и потому разработал и реализовываю стройную методологию:

1. Сперва мы с ним посетили отдаленный спальный район, где живут «средние турки». Мы проехались и прошлись по узким улочкам и даже нас пригласили по моему звонку в квартиру «трешку», где живет Семья из 4-х человек. Дому примерно 15 лет. К моему удивлению хозяйка провела для нашего человека целую экскурсию по квартире в 100 квадратов для нас. Искренне был удивлён профессионализму непрофессионального экскурсовода.

2. Потом проехались в центр, на улицу Гюллюк, это что-то типа Крещатика в Киеве или проспекта Яворицкого в Днепре. Была трудная попытка припарковаться. Я принял кардинальное решение, от которого наш гость был в шоке. Припарковался.

3. А вот потом мы поехали на экскурсию в мой дом и мою квартиру. Шок на лице архитектора был даже не тогда, когда он смотрел на пальмы, вымощенные полированным мрамором дорожки и плавательный бассейн, а тогда когда он зашёл в подъезд, весь облицованный полированным мрамором. Долго смотрел на себя в вмонтированное в стену огромное зеркало. К моему удивлению его поразил лифт: аккуратный и из нержавейки (такой, только грубее, польский лифт в моем доме во Львове).

4. Шок вызвала моя квартира. Он сказал, что это стиль @Модерн@, который никогда не будет казаться устаревшим или аляповатым.

5. Мы пообедали Мусакой и пирогом с овощами, жены начали болтать о своём о дамском, а вот мы пошли смотреть на идущее строительство нового дома за углом.

6. Мой гость, кроме всего прочего, возглавлял кафедру Строительного производства. Мы зашли прямо на первый этаж ведущегося строительства и тщательно осматривали выполненные работы: железобетон, фундамент, колонны, отлитые из бетона лестницы (он обратил внимание на сложную конфигурацию отлитых лестниц).

Он нашёл целых 2 (два) недостатка:

А) фундамент дома снаружи отделан (забыл слово) каким то особым пенопластом и этот пенопласт не самого высокого качества (он его шкрябал пальцами и пытался раскрошить). Этот пенопласт между стенами нулевого этажа и грунтом (частично выглядывал из грунта).

Б) по его мнению, не во всех местах литой из бетона лестницы было выполнено качественно утрамбовывание вибромашинами бетона. Он постоял посмотрел, и сказал: «Хотя при таком сложном рисунке лестницы лучше, наверное и не сделаешь»). В целом остался очень доволен работой, обстановке на стройке и тому, что все начато с голого участка 9 марта утром (на сегодня отливают потолок уже четвёртого этажа).

6. Качество исполнения моей квартиры он оценил на 5+. При этом мы стояли на балконе и смотрели на соседний дом и он сказал, что видит недостатки отделки наружных стен: есть неровности, зализывания, недостаточно хорошо перед покраской выполнена подготовка поверхности.

7. Мы посетили вчера небоскрёб в том микрорайоне, о котором Вы пишете: три небоскреба в 20, кажется, этажей. Я там не был раньше. Нас сопровождал гид. Нам интересно было посмотреть планировку квартир именно в высотке. Мне квартиры понравились (были на этаже 10), ему не понравилось планировка: вход с коридора прямо в «залу», если по-нашему, или в кухню-студию, если по европейским меркам. По строительной части никаких замечаний не было. Подземный паркинг и придомовая территория - без вопросов.

Ну вот так: солнце припекает, иду в воду и под зонт.

Текст писал на смартфоне, ошибки не исправляю: яркое солнце и мешает визг девушек в воде...

Востаннє редагувалось akurt в Чет 26 кві, 2018 11:42, всього редагувалось 1 раз.

У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.