Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Купуємо для себе, а не в

ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 45464748 Додано: Чет 26 кві, 2018 09:21 Coder написав: flyman



Моє повідомлення саме про це. Ви шукаєте такого відношення - ви його знаходите. Спробуйте пошукати щось кращого, може і його знайдете. З Ваших повідомлень виглядає так, що ви не вірите, що можете це знайти, тому й не пробуєте.



Я вже казав, akurt'у - всі і так в курсі, що в нас в країні не все ідеально, чим менше Ви будете тягнути сюди різне лайно з життя, чим менше Ви будете його тиражувати, тим чистіше буде навколо.



От у вас тут під 14К повідомлень, ще 8.5К на ДОУ (якщо це Ви). Цей нік з таким стилем дописів, вже на моїй пам'яті років 15, там були і інші форуми (Domik, можливо ще якісь), там тоже повідомлення йдуть тисячами. І дуже часто лиється негатив і невдоволеність. Чи не варто бодай частину того часу витратити, на забруднення інфопростору, а на щось, що підніме рівень задоволення в житті?



Долярчик

(зараз я різко впаду в очах akurt'а , хоча, насправді, мене особливо ніколи не бентежила думка, а що про мене подумають інші, точніше про мій статус. Сервіс і професійна репутація - то зовсім інша справа)



Останні 10 років нас троє на одну кімнату, тобто щільність на кімнату в нас трішки вища ніж у Вас. Нас троє на одну ванну спарену з туалетом, тобто щільність трішки нижча ніж у Вас. І лише в кухні, в нас набагато вільніше, хоча фраза "Залиш, тато ще не їв" інколи лунає, особливо, коли там щось солодке. "И кто такие фиксики" для мене зовсім не "большой-большой секрет". І все це знаходиться, на 10 хвилин далі від центру ніж Ваш Авалон. Я не буду розповідати про причини такого становища, вони суттєво відрізняються від Ваших, це, можна сказати, свідомий вибір. Якщо Ви хотіли цим сказати, що "ситий голодного не розуміє", то це трішки мимо, я може й не голодний, але в мене свідомий піст.



Я це до чого. Як вірно підмітив flyman, то принципи та цінності (хоча не хотілося б відносити хамовитість і зневагу до таких категорій) не залежать від рівня доходу. Я лише додам, що якщо Ви переживете складні часі не зрадивши своїм хорошим принципам (та сама чесність), то надалі буде набагато легше. Це з власного досвіду.



change_pm написав: менторським тоном менторським тоном

Я розумію, про що Ви. На жаль, фраза "менторський тон" має в нашій культурі негативний підтекст. За радянських часів, в ходу була інша фраза "Больно умный нашелся". Тобто цей совок вкорінився в нас дуже глибоко. На жаль. Подивімося на це з іншого боку. В західній бізнес-культурі, в теорії саморозвитку, одна з перших порад - це знайдіть собі хорошого ментора.



Отже, ніби в нас більшість захоплюються життям, порядком, людьми на Заході, з іншого боку, більшість не хоче розуміти та/або приймати цінності і принципи життя в Західних країнах. Там ментор - це людина, яка дійшла до якихось цінних висновків своїм розумом і працею, і може допомогти уникнути граблів, по яким пройшлась сама. В нас же рівень толерантності до чужих думок, відкритості до чужих порад, та критичного мислення дуже низький. Через це інститут менторства - нерозвинений. Ментор часто буде говорити неприємні речі, які виштовхуватимуть вас із зони комфорту. В нашому суспільстві (а цей форум є його зрізом) це викликатиме спектр реакцій від неприйняття до агресії.



Зате в нас дуже розвинутий інститут популізму, коли говорять лише приємні речі, але загалом нічого не міняється. Люди клянуть всіх навколо, але самі змінюватись не бажають, тому що це ще більш некомфортно. Моє повідомлення саме про це. Ви шукаєте такого відношення - ви його знаходите. Спробуйте пошукати щось кращого, може і його знайдете. З Ваших повідомлень виглядає так, що ви не вірите, що можете це знайти, тому й не пробуєте.Я вже казав, akurt'у - всі і так в курсі, що в нас в країні не все ідеально, чим менше Ви будете тягнути сюди різне лайно з життя, чим менше Ви будете його тиражувати, тим чистіше буде навколо.От у вас тут під 14К повідомлень, ще 8.5К на ДОУ (якщо це Ви). Цей нік з таким стилем дописів, вже на моїй пам'яті років 15, там були і інші форуми (Domik, можливо ще якісь), там тоже повідомлення йдуть тисячами. І дуже часто лиється негатив і невдоволеність. Чи не варто бодай частину того часу витратити, на забруднення інфопростору, а на щось, що підніме рівень задоволення в житті?(зараз я різко впаду в очах akurt'а, хоча, насправді, мене особливо ніколи не бентежила думка, а що про мене подумають інші, точніше про мій статус. Сервіс і професійна репутація - то зовсім інша справа)Останні 10 років нас троє на одну кімнату, тобто щільність на кімнату в нас трішки вища ніж у Вас. Нас троє на одну ванну спарену з туалетом, тобто щільність трішки нижча ніж у Вас. І лише в кухні, в нас набагато вільніше, хоча фраза "Залиш, тато ще не їв"інколи лунає, особливо, коли там щось солодке. "И кто такие фиксики" для мене зовсім не "большой-большой секрет". І все це знаходиться, на 10 хвилин далі від центру ніж Ваш Авалон. Я не буду розповідати про причини такого становища, вони суттєво відрізняються від Ваших, це, можна сказати, свідомий вибір. Якщо Ви хотіли цим сказати, що "ситий голодного не розуміє", то це трішки мимо, я може й не голодний, але в мене свідомий піст.Я це до чого. Як вірно підмітив flyman, то принципи та цінності (хоча не хотілося б відносити хамовитість і зневагу до таких категорій) не залежать від рівня доходу. Я лише додам, що якщо Ви переживете складні часі не зрадивши своїм хорошим принципам (та сама чесність), то надалі буде набагато легше. Це з власного досвіду.Я розумію, про що Ви. На жаль, фраза "менторський тон" має в нашій культурі негативний підтекст. За радянських часів, в ходу була інша фраза "Больно умный нашелся". Тобто цей совок вкорінився в нас дуже глибоко. На жаль. Подивімося на це з іншого боку. В західній бізнес-культурі, в теорії саморозвитку, одна з перших порад - це знайдіть собі хорошого ментора.Отже, ніби в нас більшість захоплюються життям, порядком, людьми на Заході, з іншого боку, більшість не хоче розуміти та/або приймати цінності і принципи життя в Західних країнах. Там ментор - це людина, яка дійшла до якихось цінних висновків своїм розумом і працею, і може допомогти уникнути граблів, по яким пройшлась сама. В нас же рівень толерантності до чужих думок, відкритості до чужих порад, та критичного мислення дуже низький. Через це інститут менторства - нерозвинений. Ментор часто буде говорити неприємні речі, які виштовхуватимуть вас із зони комфорту. В нашому суспільстві (а цей форум є його зрізом) це викликатиме спектр реакцій від неприйняття до агресії.Зате в нас дуже розвинутий інститут популізму, коли говорять лише приємні речі, але загалом нічого не міняється. Люди клянуть всіх навколо, але самі змінюватись не бажають, тому що це ще більш некомфортно.



Очень здорово написали! Очень здорово написали! p_76 Повідомлень: 40 З нами з: 23.09.17 Подякував: 12 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 кві, 2018 10:20 akurt написав: На самом деле, если быть "не упередженим" - лично я никак не ощущаю влияние мусульманской религии, кроме того, что 5 раз в день "поёт" муэдзин.

Сперва на это обращаешь внимание, потом привыкаешь и не слышишь примерно так, как привыкаешь к "тиканью" будильника.

По моим наблюдениям все остальное время в мечетях ОЧЕНЬ тихо.[/i] На самом деле, если быть "не упередженим" - лично я никак не ощущаю влияние мусульманской религии, кроме того, что 5 раз в день "поёт" муэдзин.Сперва на это обращаешь внимание, потом привыкаешь и не слышишь примерно так, как привыкаешь к "тиканью" будильника.По моим наблюдениям все остальное время в мечетях ОЧЕНЬ тихо.[/i]

В далеком и относительно спокойном для нашей жизни 2004 году, во время оранжевой революции, мой ментор (в правильном понимании этого термина, спасибо Coder), будучи человеком очень взрослым и обеспеченным, предрекал с высокой долей вероятности возможность военного конфликта в нашей стране. Тогда это звучало не то что упреждено, а просто смешно (для меня). Объяснял он свои рассуждения просто - страна уходит от влияния соседа под влияние Запада. И чем радикальнее будет смена курса, тем вероятность стычки будет выше...

Конечно, нам всем хочется комфорта, безопасности и уверенности в завтрашнем дне, но отрицать саму ВОЗМОЖНОСТЬ конфликтов в том регионе (Турции), как мне кажется, нельзя.

---

По теме.

Вчера на Ютубе смотрел ролики на тему жизни в Анталии. В одном из них русский блогер делал обзор о популярном среди славян (а также интересным для меня) районе Анталии - Лиман (Коньяалты) и рассказал о низком качестве строящихся типовых домов, отметив очень плохую шумоизоляцию. Также, интересный факт - во время очень сильных ветров (зимой) в квартирах и иногда на улице ощущается запах канализации. Уважаемый akurt, если не затруднит, можете дать комментарий насчет качества строящихся домов? В далеком и относительно спокойном для нашей жизни 2004 году, во время оранжевой революции, мой ментор (в правильном понимании этого термина, спасибо), будучи человеком очень взрослым и обеспеченным, предрекал с высокой долей вероятности возможность военного конфликта в нашей стране. Тогда это звучало не то что, а просто смешно (для меня). Объяснял он свои рассуждения просто - страна уходит от влияния соседа под влияние Запада. И чем радикальнее будет смена курса, тем вероятность стычки будет выше...Конечно, нам всем хочется комфорта, безопасности и уверенности в завтрашнем дне, но отрицать саму ВОЗМОЖНОСТЬ конфликтов в том регионе (Турции), как мне кажется, нельзя.---По теме.Вчера на Ютубе смотрел ролики на тему жизни в Анталии. В одном из них русский блогер делал обзор о популярном среди славян (а также интересным для меня) районе Анталии - Лиман (Коньяалты) и рассказал о низком качестве строящихся типовых домов, отметив очень плохую шумоизоляцию. Также, интересный факт - во время очень сильных ветров (зимой) в квартирах и иногда на улице ощущается запах канализации. Уважаемый, если не затруднит, можете дать комментарий насчет качества строящихся домов? bk45 Повідомлень: 3 З нами з: 23.04.18 Подякував: 1 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 кві, 2018 11:00 Очень даже могу.

Сижу на пляже Сарысу недалёко как раз от того места, о котором идёт речь.

+26, легкая дымка, вода прохладнее, чем пару дней назад, наверное +20.



Так вот все эти дни с воскресенья я с 15-00 «работаю» с очень известным в Украине архитектором и дизайнером.

Конечно, я даже не намекну, кто это.

Скажу только, что он - учитель сотен архитекторов и дизайнеров жилья в Украине, а сам имеет более 20 крупных реализованных проектов.

Как Вы догадались, я не отношусь к пустобрехам и потому разработал и реализовываю стройную методологию:

1. Сперва мы с ним посетили отдаленный спальный район, где живут «средние турки». Мы проехались и прошлись по узким улочкам и даже нас пригласили по моему звонку в квартиру «трешку», где живет Семья из 4-х человек. Дому примерно 15 лет. К моему удивлению хозяйка провела для нашего человека целую экскурсию по квартире в 100 квадратов для нас. Искренне был удивлён профессионализму непрофессионального экскурсовода.

2. Потом проехались в центр, на улицу Гюллюк, это что-то типа Крещатика в Киеве или проспекта Яворицкого в Днепре. Была трудная попытка припарковаться. Я принял кардинальное решение, от которого наш гость был в шоке. Припарковался.

3. А вот потом мы поехали на экскурсию в мой дом и мою квартиру. Шок на лице архитектора был даже не тогда, когда он смотрел на пальмы, вымощенные полированным мрамором дорожки и плавательный бассейн, а тогда когда он зашёл в подъезд, весь облицованный полированным гранитом. Долго смотрел на себя в вмонтированное в стену огромное зеркало. К моему удивлению его поразил лифт: аккуратный и из нержавейки (такой, только грубее, польский лифт в моем доме во Львове).

4. Шок вызвала моя квартира. Он сказал, глядя на стены, потолки, двери, мебель, что это стиль "Модерн", который никогда не будет казаться устаревшим или аляповатым.

5. Мы пообедали Мусакой и Пирогом с овощами по турецкому рецепту, подавались и 2 вида оливок: черные и зеленые, потом отведали мороженного из козьего молока. Жены начали болтать о своём о дамском, а вот мы пошли смотреть на идущее строительство нового дома за углом.

6. Мой гость, кроме всего прочего, возглавлял кафедру Строительного производства. Мы зашли прямо на первый этаж ведущегося строительства и тщательно осматривали выполненные работы: железобетон, фундамент, колонны, отлитые из бетона лестницы (он обратил внимание на сложную конфигурацию отлитых лестниц).

Он нашёл целых 2 (два) недостатка:

А) фундамент дома снаружи отделан (забыл слово) каким то особым пенопластом и этот пенопласт не самого высокого качества (он его шкрябал пальцами и пытался раскрошить). Этот пенопласт между стенами нулевого этажа и грунтом (частично выглядывал из грунта).

Б) по его мнению, не во всех местах литой из бетона лестницы было выполнено качественно утрамбовывание вибромашинами бетона. Он постоял посмотрел, и сказал: «Хотя при таком сложном рисунке лестницы лучше, наверное и не сделаешь»). С интересом рассматривали технологию заливки бетоном междуэтажных перекрытий - оказывается, сперва на опалубку положили пластиковые трубы, в которых будут электропровода освещения, потому весь потолок выложили легкими вставками из плиток, а потом уже сверху заливали бетоном. В целом остался очень доволен работой, обстановке на стройке и тому, что все начато с голого участка 9 марта утром (на сегодня отливают потолок уже четвёртого этажа).

6. Качество исполнения моей квартиры он оценил на 5+. При этом мы стояли на балконе и смотрели на соседний дом и он сказал, что видит недостатки отделки наружных стен: есть неровности, зализывания, недостаточно хорошо перед покраской выполнена подготовка поверхности.

Мы опустились вниз и осматривали снаружи забор, которым окружен наш дом. Колонны были облицованы плиткой - он щупал междуплиточные швы, смотрел на плитку и сказал, что работа самого высокого качества. Так же высоко оценил выполнение моего балкона - сказал, материалы дорогие, и нержавейка и мрамор, все выполнено очень качественно.

7. Мы посетили вчера небоскрёб в том микрорайоне, о котором Вы пишете: три небоскреба в 20, кажется, этажей. Я там не был раньше. Нас сопровождал гид. Нам интересно было посмотреть планировку квартир именно в высотке. Мне квартиры понравились (были на этаже 10), ему не понравилось планировка: вход с коридора прямо в «залу», если по-нашему, или в кухню-студию, если по европейским меркам. По строительной части никаких замечаний не было. Подземный паркинг и придомовая территория - без вопросов.



Ну вот так: солнце припекает, иду в воду и под зонт.

Текст писал на смартфоне, ошибки не исправляю: яркое солнце и мешает визг девушек в воде... Востаннє редагувалось akurt в Чет 26 кві, 2018 13:04, всього редагувалось 2 разів. У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast. akurt

Повідомлень: 2225 З нами з: 12.02.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 318 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 кві, 2018 11:32 Продолжу после купания. Сижу в шезлонге, пляжный инет - бесплатно. Справу от меня плавают и визжат три девицы. Хорошо!

Так вот район Анталии Коньяалты простирается от самого центра вдоль моря на запад на много километров. Автобус идёт примерно 40 минут. Он состоит из многих микрорайонов, самые интересные: Liman (порт), Hurma, Sarisu.

Здесь ещё 20 лет назад была деревня и фруктовые сады (Во Львове в наши дни строительство ведут на территории брошенных химических, автобусных заводов и рядом с кладбищами).

Пара огромных апельсиновых садов сохранились и сейчас. Самый отдаленный жилой микрорайон называется Сары-Су. Не скажу сейчас, что такое Сары, но Су - это вода,

Так вот там идёт новое строительство, а вот в Хурме и Лимане новых домов почти уже не строят (на соседних улицах три новых стройки, а так уже все застроено 5-6 ти этажными домами. Есть три высотки).

В Сарысу много строек. И там очень много высоток, думаю, не меньше 10-ти.

Именно там протекают три ручья, вероятно, вода из из гор. Ручьи вялотекущие, есть водоросли и камыши. Вечером слышен зов лягушек.

Вот в этом микрорайоне лично я, имеющий вовсе не женское обоняние, слышу запах застоявшийся воды, это правда.

Микрорайон Лиман считается дороже, всем домам 3-10 лет. Есть примерно 4 новых дома, они стоят вдоль скоростной трассы на Кемер и потому мне не нравится их расположение. Но дома с точки зрения дизайна очень красивые.

От моего дома до пляжа по горизонтали (нет спусков и подъёмов) ровно 2000 м. Засекал по смартфону. Я иду пешком по улице с апельсиновыми деревьями 20-25 минут.

Иногда да - как вот сегодня - уезжаю на пляж Сарысу на авто, 3,5 км, парковка платная 5 лир или примерно 35 гривен. Здесь природный сосновый лес и мелкая галька в смеси с песком.



Вчера в офисе моего дома был Начальник нашего ОСББ господин Fikret.

Как раз жена выводила собаку. На прогулку.

Они мило поболтали, он просил оплатить квартплату за январь-апрель в сумме 70*4=280 лир.

Это примерно 70 долларов.

Это за 4 месяца.

Я его тоже потом встретил и сказал, что все ОК!

На том и расстались, улыбаясь...



P.S. Форумчанин sinus так и не сообщил пока номер рейса, я уже волнуюсь, ведь надо встретить.

Форумчанин greenizon надеюсь, прочитал ему свою любимую лекцию про алкоголизм, я просто волнуюсь, ведь господин sinus сам на всю Украину заявил, что купит бутылочку виски Шивас, а ведь душа неокрепшая против соблазнов, может «сорваться». Да и постоянное питание Тунцом по 74 гривны за килограмм может сказаться...

Волнуюсь. Жду... У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast. akurt

Повідомлень: 2225 З нами з: 12.02.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 318 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 кві, 2018 12:55 akurt написав:

Так вот все эти дни с воскресенья я с 15-00 «работаю» с очень известным в Украине архитектором и дизайнером.

Конечно, я даже не намекну, кто это.

Скажу только, что он - учитель сотен архитекторов и дизайнеров

4. Шок вызвала моя квартира. Он сказал, что это стиль @Модерн@, который никогда не будет казаться устаревшим или аляповатым.



6. Мой гость, кроме всего прочего, возглавлял кафедру Строительного производства. Мы зашли прямо на первый этаж ведущегося строительства и тщательно осматривали выполненные работы: железобетон, фундамент, колонны, отлитые из бетона лестницы (он обратил внимание на сложную конфигурацию отлитых лестниц).

Он нашёл целых 2 (два) недостатка:

А) фундамент дома снаружи отделан (забыл слово) каким то особым пенопластом и этот пенопласт не самого высокого качества (он его шкрябал пальцами и пытался раскрошить). Этот пенопласт между стенами нулевого этажа и грунтом (частично выглядывал из грунта).

Б) по его мнению, не во всех местах литой из бетона лестницы было выполнено качественно утрамбовывание вибромашинами бетона. Он постоял посмотрел, и сказал: «Хотя при таком сложном рисунке лестницы лучше, наверное и не сделаешь»). В целом остался очень доволен работой, обстановке на стройке и тому, что все начато с голого участка 9 марта утром (на сегодня отливают потолок уже четвёртого этажа).

7. Мы посетили вчера небоскрёб в том микрорайоне, о котором Вы пишете: три небоскреба в 20, кажется, этажей. Так вот все эти дни с воскресенья я с 15-00 «работаю» с очень известным в Украине архитектором и дизайнером.Конечно, я даже не намекну, кто это.Скажу только, что он - учитель сотен архитекторов и дизайнеров4. Шок вызвала моя квартира. Он сказал, что это стиль @Модерн@, который никогда не будет казаться устаревшим или аляповатым.6. Мой гость, кроме всего прочего, возглавлял кафедру Строительного производства. Мы зашли прямо на первый этаж ведущегося строительства и тщательно осматривали выполненные работы: железобетон, фундамент, колонны, отлитые из бетона лестницы (он обратил внимание на сложную конфигурацию отлитых лестниц).Он нашёл целых 2 (два) недостатка:А) фундамент дома снаружи отделан (забыл слово) каким то особым пенопластом и этот пенопласт не самого высокого качества (он его шкрябал пальцами и пытался раскрошить). Этот пенопласт между стенами нулевого этажа и грунтом (частично выглядывал из грунта).Б) по его мнению, не во всех местах литой из бетона лестницы было выполнено качественно утрамбовывание вибромашинами бетона. Он постоял посмотрел, и сказал: «Хотя при таком сложном рисунке лестницы лучше, наверное и не сделаешь»). В целом остался очень доволен работой, обстановке на стройке и тому, что все начато с голого участка 9 марта утром (на сегодня отливают потолок уже четвёртого этажа).7. Мы посетили вчера небоскрёб в том микрорайоне, о котором Вы пишете: три небоскреба в 20, кажется, этажей.

1)Никогда не видел архитекторов возглавлявших кафедру строительного производства. Это взаимоисключающие вещи, т.к. Архитектор это зодчий, а строительное производство это технология

2)Этот пенопласт называют стиродур, пеноплекс или техноплекс

3)Бетон вибрируется как правило вибратором с булавой,реже поверхностными вибраторами

4)3-4 этажа в месяц обычная норма летом в Киеве

5)20 этажей это в Киеве сейчас меньше типовой высотки в 26 этажей и точно не небоскреб

6)Модерн это стиль эклектики

7) Сары-су - жёлтая вода 1)Никогда не видел архитекторов возглавлявших кафедру строительного производства. Это взаимоисключающие вещи, т.к. Архитектор это зодчий, а строительное производство это технология2)Этот пенопласт называют стиродур, пеноплекс или техноплекс3)Бетон вибрируется как правило вибратором с булавой,реже поверхностными вибраторами4)3-4 этажа в месяц обычная норма летом в Киеве5)20 этажей это в Киеве сейчас меньше типовой высотки в 26 этажей и точно не небоскреб6)Модерн это стиль эклектики7) Сары-су - жёлтая вода back in USSR slavek Повідомлень: 4753 З нами з: 16.08.09 Подякував: 93 раз. Подякували: 842 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 кві, 2018 13:03

akurt написав: А) фундамент дома снаружи отделан (забыл слово) каким то особым пенопластом и этот пенопласт не самого высокого качества (он его шкрябал пальцами и пытался раскрошить). Этот пенопласт между стенами нулевого этажа и грунтом (частично выглядывал из грунта). А) фундамент дома снаружи отделан (забыл слово) каким то особым пенопластом и этот пенопласт не самого высокого качества (он его шкрябал пальцами и пытался раскрошить). Этот пенопласт между стенами нулевого этажа и грунтом (частично выглядывал из грунта).

это скорее всего экструдированный пенополистирол. Насколько я знаю, именно им чаще всего изолируют фундаменты домов.

akurt написав: все начато с голого участка 9 марта утром (на сегодня отливают потолок уже четвёртого этажа). все начато с голого участка 9 марта утром (на сегодня отливают потолок уже четвёртого этажа).

молодцы, что тут скажешь

akurt написав: 7. Мы посетили вчера небоскрёб в том микрорайоне, о котором Вы пишете: три небоскреба в 20, кажется, этажей. Я там не был раньше. Нас сопровождал гид. Нам интересно было посмотреть планировку квартир именно в высотке. Мне квартиры понравились (были на этаже 10), ему не понравилось планировка: вход с коридора прямо в «залу», если по-нашему, или в кухню-студию, если по европейским меркам. По строительной части никаких замечаний не было. Подземный паркинг и придомовая территория - без вопросов. 7. Мы посетили вчера небоскрёб в том микрорайоне, о котором Вы пишете: три небоскреба в 20, кажется, этажей. Я там не был раньше. Нас сопровождал гид. Нам интересно было посмотреть планировку квартир именно в высотке. Мне квартиры понравились (были на этаже 10), ему не понравилось планировка: вход с коридора прямо в «залу», если по-нашему, или в кухню-студию, если по европейским меркам. По строительной части никаких замечаний не было. Подземный паркинг и придомовая территория - без вопросов. у меня сейчас такая планировка. У нее есть и свои плюсы, например - минимальный расход жил площади на коридор. Почем парко место в таких домах, знаете?

akurt написав: самые интересные: Liman (порт), Hurma, Sarisu. самые интересные: Liman (порт), Hurma, Sarisu. если вы в курсе ценовой политики, расскажите, какие там цены? Особенно интересен их формат жилья 1+1, и не сильно далеко от моря- в пределах 1-2 км.

akurt написав: Это примерно 70 долларов.Это за 4 месяца. Это примерно 70 долларов.Это за 4 месяца. по-белому завидую Спасибо вам за столь развернутый ответэто скорее всего экструдированный пенополистирол. Насколько я знаю, именно им чаще всего изолируют фундаменты домов.молодцы, что тут скажешьу меня сейчас такая планировка. У нее есть и свои плюсы, например - минимальный расход жил площади на коридор. Почем парко место в таких домах, знаете?если вы в курсе ценовой политики, расскажите, какие там цены? Особенно интересен их формат жилья 1+1, и не сильно далеко от моря- в пределах 1-2 км.по-белому завидую bk45 Повідомлень: 3 З нами з: 23.04.18 Подякував: 1 раз. Подякували: 1 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 кві, 2018 13:12 По повожу заведующего кафедрой - Вам, безусловно, виднее.

Кроме того, возможно, я ошибся и то была кафедра "Здания и сооружения" - как-то мне, сидя на пляже, не пришло в голову звонить в отель, где сейчас находится наш гость и уточнять.

Замечу только, что живущий в эти дни с штате Коннектикут мой знакомый профессор возглавлял кафедру Теоретической механики, потому кафедру Строительной механики и был Главным ведущим сотрудником Лаборатории динамики.

Мой учитель возглавлял последовательно:

кафедру Машиностроения, кафедру Теоретической механики, кафедру "Строительная механика" и потом кафедру "Электрический подвижной состав".

Один из моих нынешних соавторов по книге возглавлял кафедру "Высшая математика", а сейчас возглаляет кафедру "Автомомбильный транспорт".



P.S. У меня есть гениальная идея.

Сделаю фото своих трусов - у меня очень интересные - только поменял после душа после пляжа и выложу.

А то господа продолжают анализировать каждое мое слово, отыскивая ошибки. Пусть ищут ошибки в строчке трусов.

И еще пусть пишут на территории каких химзаводов построены их дома, какой там запах, радиационный фон. Востаннє редагувалось akurt в Чет 26 кві, 2018 13:49, всього редагувалось 2 разів. У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast. akurt

Повідомлень: 2225 З нами з: 12.02.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 318 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 кві, 2018 13:13 kalinavalera1 написав: Stringer написав: так почему не смотрите и не впечатляетесь? я опубликовал выше - меньше 80 грн за кг, настоящий тунец в супермаркете в харькове... а вы все продолжаете о перемороженном хеке в днепре за 80 грн так почему не смотрите и не впечатляетесь? я опубликовал выше - меньше 80 грн за кг, настоящий тунец в супермаркете в харькове... а вы все продолжаете о перемороженном хеке в днепре за 80 грн

Потому, что есть сомнения - - хочу еще факты аналогичные. В Харькове ведь тоже " рыба на подворье не растет". Может ваш тунец " убитый" или у нас часто пишут на рыбе цену за 100 грамм. Семга слабосоленая у нас стоит около 80-90 гр. за 100 грамм. Цены то безумные. Я хек не сравниваю с тунцом и семгой. Хек из самых дешевых морских рыб ( кроме кильки ) - поэтому и спросил цену в Харькове , если тунец такой дешевый, то сколько стоит хек? Кстати, хек обычная, банальная на вкус, морская рыба. Кто любит морскую рыбу, но живет далеко от моря - самое то. Не для гурманства, не деликатес, не для для праздничного стола, но нормальный продукт. Мне вот тунец не понятен- равнодушен я к нему и просто цены не знаю у нас на него -потому не впечатлен. Семга - другое дело - нравится очень. Но фотки хека так от вас не дождался. Потому, что есть сомнения - - хочу еще факты аналогичные. В Харькове ведь тоже " рыба на подворье не растет". Может ваш тунец " убитый" или у нас часто пишут на рыбе цену за 100 грамм. Семга слабосоленая у нас стоит около 80-90 гр. за 100 грамм. Цены то безумные. Я хек не сравниваю с тунцом и семгой. Хек из самых дешевых морских рыб ( кроме кильки) - поэтому и спросил цену в Харькове , если тунец такой дешевый, то сколько стоит хек? Кстати, хек обычная, банальная на вкус, морская рыба. Кто любит морскую рыбу, но живет далеко от моря - самое то. Не для гурманства, не деликатес, не для для праздничного стола, но нормальный продукт. Мне вот тунец не понятен- равнодушен я к нему и просто цены не знаю у нас на него -потому не впечатлен. Семга - другое дело - нравится очень. Но фотки хека так от вас не дождался.

ну вы же никак не отреагировали на первую фотку с тунцом, а топикстартер так вообще обозвал ее забавной...

вот я и подумал: что то доказывать и кого то переубеждать в чем то, мне не нужно,

я собственно потому прошлый раз и сфоткал, что удивился, увидев и вспомнив названные вами цены.

а получилось, что мое фотографическое творчество в лучшем случае игнорируют - че зря париться?

сам я рыбу в украине почти не покупаю - хека и тунца я не люблю и не ем, а семга, сибас и форель - действительно не стоит тех дурных цен, что у нас выставляют.

но если вам правда интересно, а не поспорить/доказать - буду в магазине, щёлкну ну вы же никак не отреагировали на первую фотку с тунцом, а топикстартер так вообще обозвал ее забавной...вот я и подумал: что то доказывать и кого то переубеждать в чем то, мне не нужно,я собственно потому прошлый раз и сфоткал, что удивился, увидев и вспомнив названные вами цены.а получилось, что мое фотографическое творчество в лучшем случае игнорируют - че зря париться?сам я рыбу в украине почти не покупаю - хека и тунца я не люблю и не ем, а семга, сибас и форель - действительно не стоит тех дурных цен, что у нас выставляют.но если вам правда интересно, а не поспорить/доказать - буду в магазине, щёлкну Stringer Повідомлень: 7503 З нами з: 23.01.13 Подякував: 206 раз. Подякували: 1029 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 кві, 2018 13:30 bk45:

Да, верно: "...это скорее всего экструдированный пенополистирол."

Уезжаю на встречу в отель, некогда.



P.S. Форумчанин sinus так и не сообщил пока номер рейса, я уже волнуюсь, ведь надо встретить.

Форумчанин greenоzon, надеюсь, прочитал ему свою любимую лекцию про алкоголизм, я просто волнуюсь, ведь господин sinus сам на всю Украину заявил, что купит бутылочку виски Шивас, а ведь душа неокрепшая против соблазнов, может «сорваться». Да и постоянное питание Тунцом по 74 гривны за килограмм может сказаться...

Волнуюсь. Жду... У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast. akurt

Повідомлень: 2225 З нами з: 12.02.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 318 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 45464748 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостейМодератори: Faceless Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 221 , 222 , 223

Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21 2225 154940

jump Сер 25 кві, 2018 16:42 Нерухомість у Львові 1 ... 279 , 280 , 281

Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58 Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58 2808 391480

Долярчик Нед 22 кві, 2018 19:58 Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8 , 9 , 10

R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25 95 16515

alisamaxzin Вів 20 лют, 2018 14:36 реклама