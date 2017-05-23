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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 17:01

bk45 В отношении возможности или не возможности межэтнического конфликта на религиозной почве: с приходом Эрдогана к власти в Турции страна явно разворачивается от светского государства к исламскому, о чем он,Эрдоган, сам неоднократно заявлял. Безусловно, что в Турции люди очень прагматичные,приветливые и в силу зависимости экономики от туризма, в курортных городах такой переход если и будет , то не скоро и пройдет гладко. Надеюсь,что до конфликтов не дойдет. Для себя я принимал решение о Болгарии потому,что привык исключать для себя возможные проблемы в будущем ( все написанное выше). Хотя Турция и люди мне очень нравятся, как раз некоторые сообщения из мусульманских стран о религиозных конфликтах и заставили меня поменять решение о стране приобретения недвижимости. Хотя первоначально это была Турция.
В отношении уважения к местной культуре и знанию языка , тут и так все понятно. Если говоришь свободно на языке страны проживания, то и отношение к тебе как к своему.
В отношении приобретения жилья в Болгарии: В общих чертах. Покупать достаточно легко, оформление простое. Если хотите купить придется поездить самому и все пощупать и посмотреть своими глазами. Не доверяйте риелторам, ищите дом или апартаменты построенные из кирпича (тухла по болгарски), перед покупкой наймите самостоятельно болгарского адвоката- он пробьет полностью все документы ( право на строительство, на землю и т.д)Не покупайте апартаменты в комплексе,не ведитесь на наличие бассейнов в дальнейшем попадете на 400-1000 евро в год на содержание.Не покупайте недвижимость на юрлицо- потом есть проблемы с продажей физлицу.При покупке желательно оформлять имущество на одного человека (муж,жена,ребенок). Нотариус при оформлении просто спросит женат или нет и даст подписать соответствующую декларацию. Это для того, чтобы если надумаете продавать - будет значительно проще, не нужно всем ехать в Болгарию к нотариусу.
Если будут конкретные вопросы пишите в личку, с удовольствием отвечу.
Stanislav
 
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