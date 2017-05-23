Додано: Чет 26 кві, 2018 21:30

akurt написав: О мусульманской религии. Я думаю, больше надо бояться российских попов в Украине.На самом деле, если быть "не упередженим" - лично я никак не ощущаю влияние мусульманской религии, кроме того, что 5 раз в день "поёт" муэдзин.Сперва на это обращаешь внимание, потом привыкаешь и не слышишь примерно так, как привыкаешь к "тиканью" будильника. О мусульманской религии. Я думаю, больше надо бояться российских попов в Украине.На самом деле, если быть "не упередженим" - лично я никак не ощущаю влияние мусульманской религии, кроме того, что 5 раз в день "поёт" муэдзин.Сперва на это обращаешь внимание, потом привыкаешь и не слышишь примерно так, как привыкаешь к "тиканью" будильника.

Но к женщинам отношение особое -вы сам это заметили ? Очень интересует именно эта тема. У нас как в ЕС - женщины спокойно ходят куда угодно и когда угодно. И никого это не удивляет. В Европе у всех равные права. А на сколько я в курсе - о мусульманской религии.....там женщинам закрыт вход в их храмы, ей закрыт путь в рай, если женщина будет слушать и выполнять все пожелания и приказы мужа - то у нее есть шанс попасть в рай - в единственно возможной для нее роли - скамеечки под ноги для своего мужа. Я не знаком с мусульманством, тем более у них кроме Корана ( Коран как раз читал) - есть еще адат. То есть исторические бытовые традиции в реальной жизни. Они иногда значат больше, чем Коран. Напишите, какое отношение к женщинам в Турции ? Чем отличается от нашего? Если в ЕС - женщина или мужчина хочет быть независимым - там говорят о таких "сингл" - то есть "поют соло" - живет самомстоятельно. В мусульманских странах женщине одной не выжить и тем более не "петь соло". Может я не прав?О российских попах - не понял - они разве убивают кого-то ? Или избивают ? Погромы устраивают ? Навязывают в быту украинцам какие-то обычаи или поступки? Вроде нет. Никогда не пересекался с попами. Так чего их бояться нужно ? Вот мусульмане - известны такие случаи убивают - если им христианин не прочтет суры наизусть, отрывки из Корана, или женщина не в хиджабе ходит и тп. Есть страшные фотографии о таких случаях и все самый страшные теракты по всему миру - тоже - якобы попытки навязать миру мусульманство.