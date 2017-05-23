Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
bk45 В отношении возможности или не возможности межэтнического конфликта на религиозной почве: с приходом Эрдогана к власти в Турции страна явно разворачивается от светского государства к исламскому, о чем он,Эрдоган, сам неоднократно заявлял. Безусловно, что в Турции люди очень прагматичные,приветливые и в силу зависимости экономики от туризма, в курортных городах такой переход если и будет , то не скоро и пройдет гладко. Надеюсь,что до конфликтов не дойдет. Для себя я принимал решение о Болгарии потому,что привык исключать для себя возможные проблемы в будущем ( все написанное выше). Хотя Турция и люди мне очень нравятся, как раз некоторые сообщения из мусульманских стран о религиозных конфликтах и заставили меня поменять решение о стране приобретения недвижимости. Хотя первоначально это была Турция. В отношении уважения к местной культуре и знанию языка , тут и так все понятно. Если говоришь свободно на языке страны проживания, то и отношение к тебе как к своему. В отношении приобретения жилья в Болгарии: В общих чертах. Покупать достаточно легко, оформление простое. Если хотите купить придется поездить самому и все пощупать и посмотреть своими глазами. Не доверяйте риелторам, ищите дом или апартаменты построенные из кирпича (тухла по болгарски), перед покупкой наймите самостоятельно болгарского адвоката- он пробьет полностью все документы ( право на строительство, на землю и т.д)Не покупайте апартаменты в комплексе,не ведитесь на наличие бассейнов в дальнейшем попадете на 400-1000 евро в год на содержание.Не покупайте недвижимость на юрлицо- потом есть проблемы с продажей физлицу.При покупке желательно оформлять имущество на одного человека (муж,жена,ребенок). Нотариус при оформлении просто спросит женат или нет и даст подписать соответствующую декларацию. Это для того, чтобы если надумаете продавать - будет значительно проще, не нужно всем ехать в Болгарию к нотариусу. Если будут конкретные вопросы пишите в личку, с удовольствием отвечу.
akurt написав: P.S. У меня есть гениальная идея. Сделаю фото своих трусов - у меня очень интересные - только поменял после душа после пляжа и выложу. А то господа продолжают анализировать каждое мое слово, отыскивая ошибки. Пусть ищут ошибки в строчке трусов. И еще пусть пишут на территории каких химзаводов построены их дома, какой там запах, радиационный фон.
Просто не пишите о строительстве людям которые занимаются им почти 40 лет, а 30 лет назад защитили кандидатскую по динамике сооружений в МИСИ. Да и с турками встречались на конференции по сейсмостойкому строительству в Москве в 1990,а 10 лет назад с их компанией Ренессанс констракшн в Киеве на так и не запущенном строительстве комплекса Парк Горького.
Что-то я не помню, чтобы нанимал строителя с 40-ка летним стажем стать моим рецензентом. Я нигде не говорил, что я хоть как-то хоть какой-то строитель. Я инженер-механик. С пенопластом Вы не угадали. И модерн и эклектика - разные вещи. Не смешите своих сотрудников. Меня тоже. Кстати, в каком стиле сделана Ваша квартира, если она вообще есть? Только не молчите, а напишите. Можете фото в с студию.
P.S. Форумчанин sinus так и не сообщил пока номер рейса, я уже волнуюсь, ведь надо встретить. Форумчанин greenоzon, надеюсь, прочитал ему свою любимую лекцию про алкоголизм, я просто волнуюсь, ведь господин sinus сам на всю Украину заявил, что купит бутылочку виски Шивас, а ведь душа неокрепшая против соблазнов, может «сорваться». Да и постоянное питание Тунцом по 74 гривны за килограмм может сказаться... Волнуюсь. Жду... Как раз до полуночи есть время встретить.
Пан Stanislav! Так Вы купили квартиру в Болгарии СЕБЕ, или нет? Не томите душу. Расскажите. Поделитесь. Мои знакомые купили двушку в Болгарии за 20 000 евро, вкинули в мебель 2 000 евро и надеются вернуть хотя бы бы без стоимости мебели. Особенно если учесть баснословные цены на продукты питания в Болгарии. Но вернуть не получается. Выброшены 20 000 евро.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 26 кві, 2018 19:58, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Stringer написав:так почему не смотрите и не впечатляетесь? я опубликовал выше - меньше 80 грн за кг, настоящий тунец в супермаркете в харькове... а вы все продолжаете о перемороженном хеке в днепре за 80 грн
Потому, что есть сомнения - - хочу еще факты аналогичные. В Харькове ведь тоже " рыба на подворье не растет". Может ваш тунец " убитый" или у нас часто пишут на рыбе цену за 100 грамм. Семга слабосоленая у нас стоит около 80-90 гр. за 100 грамм. Цены то безумные. Я хек не сравниваю с тунцом и семгой. Хек из самых дешевых морских рыб ( кроме кильки ) - поэтому и спросил цену в Харькове , если тунец такой дешевый, то сколько стоит хек? Кстати, хек обычная, банальная на вкус, морская рыба. Кто любит морскую рыбу, но живет далеко от моря - самое то. Не для гурманства, не деликатес, не для для праздничного стола, но нормальный продукт. Мне вот тунец не понятен- равнодушен я к нему и просто цены не знаю у нас на него -потому не впечатлен. Семга - другое дело - нравится очень. Но фотки хека так от вас не дождался.
ну вы же никак не отреагировали на первую фотку с тунцом, а топикстартер так вообще обозвал ее забавной... вот я и подумал: что то доказывать и кого то переубеждать в чем то, мне не нужно, я собственно потому прошлый раз и сфоткал, что удивился, увидев и вспомнив названные вами цены. а получилось, что мое фотографическое творчество в лучшем случае игнорируют - че зря париться? сам я рыбу в украине почти не покупаю - хека и тунца я не люблю и не ем, а семга, сибас и форель - действительно не стоит тех дурных цен, что у нас выставляют. но если вам правда интересно, а не поспорить/доказать - буду в магазине, щёлкну
вот как раз сегодня пришлось ехать в супермаркет рост - ну типа на праздники купить всякого. ужас ужасный - это молодая картошка из турции по 28 грн кг (кстати, любопытно сколько стоит молодая картошка в самой турции?), укроп по 150 грн кг и киндза по 190 грн кг... капец - пучок укропа 25 грн. тушки вашего любимого хека по 25 грн за кг уже нет видать действительно пользуется популярностью, осталось только филе хека по 67 грн за кг. "забавное" фото с тунцом обновил, чтобы было видно, и что цена за кг, и саму рыбу, и что там ещё лежит, и почем ну и чтобы akurt мог чморить своих недругов не только тунцом, но и другими рыбинами
Хек просто замечательный, а тунец по 76,82 - просто песня.
akurt готовит по поводу "чмарить друзей" интересные выводы. Скоро будут. Сегодня 20 дней с начала ветки. Юбилей.
В Турции картофель стоит от 0,75 до 1,75 лиры или примерно от 4,50 гривны до 10 гривен кило. За высокую цену - 10 гривен - я покупаю ТОЛЬКО картофель, выращенный на особой земле в районе Афьона - там бьют подземные термальные источники, типа особые грунты и типа совсем особенная на вкус картошка. А так в магазинах - да... примерно по 4,50 гривен... Ну, для форумчан по 27 гривен - совсе недорого. Народ в основном бАХатый. Грех его не надурить.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
sinus написав:Где Акурт,там и троллизм его дикий! Акурт,завтра от безысходности и безденежья буду в Анталии, готов встретиться? Буду без санитаров))) Наслышан, как ты легко сходишься с людьми-вот и посмотрим!Кстати в Дають Фри могу сэкономить тебе денег на Чивас!
Где же он бродит, сердешный... Может, сегодня капельница не пошла в вену? Ведь написал правду: "Буду без санитаров)))" Как же без санитаров-то???? Это еще хорошо... а вдруг забыл мне сообщить номер рейса и бродит где-то по темноте, а тут - мечеть. Не иначе обрезание сделают... Хорошо, если по всем мусульманским канонам - а ну дёрнется, да отхватят половину???? Или 2/3 от 12???
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt Покупал для себя, как инвестиция и как запасной аэродром. По программе для пенсионеров получить разрешение на постоянное проживание очень просто. Постоянно там не живу,в основном весной и осенью . Летом жарко. О ценах на продукты питания в Болгарии Вас ввели в заблуждение. По основным продуктам цены такие, как в Украине.Если захотеть, то можно все покупать значительно дешевле напрямую у фермеров, приблизительно вдвое. Плюс большое количество сетевых магазинов с низкими ценами. Информация свежая, позавчера покупал овощи и фрукты, мясо. Ваши знакомые, если хотят продать апартамент, пусть обратятся в хорошее болгарское агенство недвижимости, хотя бы в Явлену. Сейчас болгары хорошо покупают,банки дают ипотечные кредиты под 2,5-3,5%. Ну и смотря в каком городе или селе они имеют недвижимость. От этого во многом зависит спрос.
akurt написав:И модерн и эклектика - разные вещи. Не смешите своих сотрудников. Меня тоже.
Забыл вам написать , что мой покойный старший брат был кандидат архитектуры в области теории архитектуры. Ученых советов по этой специальности на весь СССР было аж 3 - 2 в Москве и один в Ленинграде( сравните с строительной механикой). Естественно, в архитектуре и стилях я и близко так не разбираюсь, но кое чему у него научился, в т.ч. и что такое "модерн".
akurt написав:Кстати, в каком стиле сделана Ваша квартира, если она вообще есть? Только не молчите, а напишите. Можете фото в с студию.
На улице я не живу, а к интерьерам отношусь спокойно, т.к. для архитектуры это вторично. Ваше бахвальство мне смешно, т.к. несколько лет пришлось поработать на по-настоящему богатых буратин из Кончи-Заспы с очень разными интерьерами согласно их убогому вкусу.
akurt написав:О мусульманской религии. Я думаю, больше надо бояться российских попов в Украине.На самом деле, если быть "не упередженим" - лично я никак не ощущаю влияние мусульманской религии, кроме того, что 5 раз в день "поёт" муэдзин.Сперва на это обращаешь внимание, потом привыкаешь и не слышишь примерно так, как привыкаешь к "тиканью" будильника.
Но к женщинам отношение особое -вы сам это заметили ? Очень интересует именно эта тема. У нас как в ЕС - женщины спокойно ходят куда угодно и когда угодно. И никого это не удивляет. В Европе у всех равные права. А на сколько я в курсе - о мусульманской религии.....там женщинам закрыт вход в их храмы, ей закрыт путь в рай, если женщина будет слушать и выполнять все пожелания и приказы мужа - то у нее есть шанс попасть в рай - в единственно возможной для нее роли - скамеечки под ноги для своего мужа. Я не знаком с мусульманством, тем более у них кроме Корана ( Коран как раз читал) - есть еще адат. То есть исторические бытовые традиции в реальной жизни. Они иногда значат больше, чем Коран. Напишите, какое отношение к женщинам в Турции ? Чем отличается от нашего? Если в ЕС - женщина или мужчина хочет быть независимым - там говорят о таких "сингл" - то есть "поют соло" - живет самомстоятельно. В мусульманских странах женщине одной не выжить и тем более не "петь соло". Может я не прав?
О российских попах - не понял - они разве убивают кого-то ? Или избивают ? Погромы устраивают ? Навязывают в быту украинцам какие-то обычаи или поступки? Вроде нет. Никогда не пересекался с попами. Так чего их бояться нужно ? Вот мусульмане - известны такие случаи убивают - если им христианин не прочтет суры наизусть, отрывки из Корана, или женщина не в хиджабе ходит и тп. Есть страшные фотографии о таких случаях и все самый страшные теракты по всему миру - тоже - якобы попытки навязать миру мусульманство.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 26 кві, 2018 21:38, всього редагувалось 2 разів.
sinus написав:Где Акурт,там и троллизм его дикий! Акурт,завтра от безысходности и безденежья буду в Анталии, готов встретиться? Буду без санитаров))) Наслышан, как ты легко сходишься с людьми-вот и посмотрим!Кстати в Дають Фри могу сэкономить тебе денег на Чивас!
Где же он бродит, сердешный... Может, сегодня капельница не пошла в вену? Ведь написал правду: "Буду без санитаров)))" Как же без санитаров-то???? Это еще хорошо... а вдруг забыл мне сообщить номер рейса и бродит где-то по темноте, а тут - мечеть. Не иначе обрезание сделают... Хорошо, если по всем мусульманским канонам - а ну дёрнется, да отхватят половину???? Или 2/3 от 12???
Мне,что больше заняться нечем,чтоб тут писать с утра до вечера? Я ж за это деньги не получаю в отличии от вас! Я уже в Анталии! Хотели б встретить -встретили б,а так одни балачки! С Харькова прямой рейс в Анталию только один-других нет.Так что указывать мне ничего не надо было-рейс всего один! Так что пустозвонить это ваш стиль! Я в Ларе сейчас,так что если есть желание встретиться пишите в личку.
akurt написав:Хек просто замечательный, а тунец по 76,82 - просто песня.
akurt готовит по поводу "чмарить друзей" интересные выводы. Скоро будут. Сегодня 20 дней с начала ветки. Юбилей.
В Турции картофель стоит от 0,75 до 1,75 лиры или примерно от 4,50 гривны до 10 гривен кило. За высокую цену - 10 гривен - я покупаю ТОЛЬКО картофель, выращенный на особой земле в районе Афьона - там бьют подземные термальные источники, типа особые грунты и типа совсем особенная на вкус картошка. А так в магазинах - да... примерно по 4,50 гривен... Ну, для форумчан по 27 гривен - совсе недорого. Народ в основном бАХатый. Грех его не надурить.