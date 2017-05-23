Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sinus написав:Где Акурт,там и троллизм его дикий! Акурт,завтра от безысходности и безденежья буду в Анталии, готов встретиться? Буду без санитаров))) Наслышан, как ты легко сходишься с людьми-вот и посмотрим!Кстати в Дають Фри могу сэкономить тебе денег на Чивас!
Где же он бродит, сердешный... Может, сегодня капельница не пошла в вену? Ведь написал правду: "Буду без санитаров)))" Как же без санитаров-то???? Это еще хорошо... а вдруг забыл мне сообщить номер рейса и бродит где-то по темноте, а тут - мечеть. Не иначе обрезание сделают... Хорошо, если по всем мусульманским канонам - а ну дёрнется, да отхватят половину???? Или 2/3 от 12???
Мне,что больше заняться нечем,чтоб тут писать с утра до вечера? Я ж за это деньги не получаю в отличии от вас! Я уже в Анталии! Хотели б встретить -встретили б,а так одни балачки! С Харькова прямой рейс в Анталию только один-других нет.Так что указывать мне ничего не надо было-рейс всего один! Так что пустозвонить это ваш стиль! Я в Ларе сейчас,так что если есть желание встретиться пишите в личку.
... оооооо.....-цікаво, як далі будуть події розгортатись (а пан Сінус міг би для підтвердження фото зробити на фоні турецького аеропорта.... - ну, або взагалі, на фоні ХОЧ ЧОГОСЬ ТУРЕЦЬКОГО!) .... і БЕЗ ВІДМАЗОК! - фото клацнути - як два пальця об... асфальт!
Stanislav написав:akurt Покупал для себя, как инвестиция и как запасной аэродром. По программе для пенсионеров получить разрешение на постоянное проживание очень просто. Постоянно там не живу,в основном весной и осенью . Летом жарко. О ценах на продукты питания в Болгарии Вас ввели в заблуждение. По основным продуктам цены такие, как в Украине.Если захотеть, то можно все покупать значительно дешевле напрямую у фермеров, приблизительно вдвое. Плюс большое количество сетевых магазинов с низкими ценами. Информация свежая, позавчера покупал овощи и фрукты, мясо. Ваши знакомые, если хотят продать апартамент, пусть обратятся в хорошее болгарское агенство недвижимости, хотя бы в Явлену. Сейчас болгары хорошо покупают,банки дают ипотечные кредиты под 2,5-3,5%. Ну и смотря в каком городе или селе они имеют недвижимость. От этого во многом зависит спрос.
Очень интересует жизнь украинского пенсионера в Болгарии. Верно я понял ? В каком районе вы живете ? Далеко ли от моря ? Знаю что в Болгарии есть очень дешевая недвига, но это наверное времянки далеко от моря и с плохими дорогами ? Когда вы не в Болгарии - как там ваша квартира - просто пустует ? Можно ли ее сдавать летом , когда жара ? ( не обязательно на вашем примере , а вообще как ) На сколько жарко летом ?
Есть ли натуральные помидоры и фрукты - персики, клубника , черешни и тп? - Я делю на настоящие и "не настоящие" особенно фрукты и помидоры различаются, они не резиновые - не могу есть овощи и фрукты из голландских семян. Они резиновые и не вкусные, без натурального аромата вкуса. Натуральная клубника максимум через 3 часа потечет. А не натуральная - дней пять может лежать, а потом плесневеет. Много ли рыбы продается своей - ловят там рыбу в Болгарии, дешевле ли она чем у нас ? Дорого ли стоит коммуналка ? буду очень благодарен за ответы. Рассматриваю для себя возможный переезд или как вариант "запасной аэродром".
Stringer написав:ужас ужасный - это молодая картошка из турции по 28 грн кг (кстати, любопытно сколько стоит молодая картошка в самой турции?), укроп по 150 грн кг и киндза по 190 грн кг... капец - пучок укропа 25 грн. тушки вашего любимого хека по 25 грн за кг уже нет видать действительно пользуется популярностью, осталось только филе хека по 67 грн за кг."забавное" фото с тунцом обновил, чтобы было видно, и что цена за кг, и саму рыбу, и что там ещё лежит, и почем
Тушки хека = хорошо видны , а ценник плохо, Но я вам верю. Думал не дождусь уже. Это же не 25. А по 67 или 69 по акции у нас можно купить в супермаркетах. Я хожу в две сети супермаркетов. Но тот хек - он не съедобный. Из него течет вода - а это вес меняет цену тоже. Во время жарки такая рыба - вернее тот "порох" что остается, когда стечет вода - рассыпается. Она не годится. Перемороженная. Называют еще "мокрая заморозка". Специально иду в рыбный магазин и там покупаю дороже но хороший, не водянистый и перемороженный хек по 87 и дороже при этом - не филе. Сегодня был в Метро, там цены на рыбу обычно самые умеренные - но тунец, семга, лосось , форель - до 600 гр. за кг - просто сырая рыба. А лобстеры - 1 тысяча 800 гривен за 1 кг.
Но больше всего поразила молодая картошка - 150 гр за 1 кг.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 26 кві, 2018 22:20, всього редагувалось 1 раз.
Stringer Це фото з якого міста міліонерів ? Я не сильний в цінах на рибу але минулого тижня особисто купував живого коропа у Львові на привокзальному базарі по 55гр/кг. За 5гр його при мені уколошкали, викинули тельбухи і повнітю почистили. 26% різниця в ціні...
Львівський БатяР написав:Stringer Це фото з якого міста міліонерів ? Я не сильний в цінах на рибу але минулого тижня особисто купував живого коропа у Львові на привокзальному базарі по 55гр/кг. За 5гр його при мені уколошкали, викинули тельбухи і повнітю почистили...
На фото морская рыба. Речную рыбу сейчас не очень берут. Может на Западной Украине не так ? В во всей речной рыбе в Украине - гельминты. Говорят после тепловой обработки они погибают. Но..... Вы пришлите фотки морской рыбы из Львова - лучше из рыбного магаза - а не из супермаркета. В рыбных обычно качество приемлемое. А в маркетах рыба плохая, мокрая заморозка, одна вода короче....