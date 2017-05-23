Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sinus написав:Где Акурт,там и троллизм его дикий! Акурт,завтра от безысходности и безденежья буду в Анталии, готов встретиться? Буду без санитаров))) Наслышан, как ты легко сходишься с людьми-вот и посмотрим!Кстати в Дають Фри могу сэкономить тебе денег на Чивас!
Где же он бродит, сердешный... Может, сегодня капельница не пошла в вену? Ведь написал правду: "Буду без санитаров)))" Как же без санитаров-то???? Это еще хорошо... а вдруг забыл мне сообщить номер рейса и бродит где-то по темноте, а тут - мечеть. Не иначе обрезание сделают... Хорошо, если по всем мусульманским канонам - а ну дёрнется, да отхватят половину???? Или 2/3 от 12???
Мне,что больше заняться нечем,чтоб тут писать с утра до вечера? Я ж за это деньги не получаю в отличии от вас! Я уже в Анталии! Хотели б встретить -встретили б,а так одни балачки! С Харькова прямой рейс в Анталию только один-других нет.Так что указывать мне ничего не надо было-рейс всего один! Так что пустозвонить это ваш стиль! Я в Ларе сейчас,так что если есть желание встретиться пишите в личку.
... оооооо.....-цікаво, як далі будуть події розгортатись (а пан Сінус міг би для підтвердження фото зробити на фоні турецького аеропорта.... - ну, або взагалі, на фоні ХОЧ ЧОГОСЬ ТУРЕЦЬКОГО!) .... і БЕЗ ВІДМАЗОК! - фото клацнути - як два пальця об... асфальт!
Stanislav написав:akurt Покупал для себя, как инвестиция и как запасной аэродром. По программе для пенсионеров получить разрешение на постоянное проживание очень просто. Постоянно там не живу,в основном весной и осенью . Летом жарко. О ценах на продукты питания в Болгарии Вас ввели в заблуждение. По основным продуктам цены такие, как в Украине.Если захотеть, то можно все покупать значительно дешевле напрямую у фермеров, приблизительно вдвое. Плюс большое количество сетевых магазинов с низкими ценами. Информация свежая, позавчера покупал овощи и фрукты, мясо. Ваши знакомые, если хотят продать апартамент, пусть обратятся в хорошее болгарское агенство недвижимости, хотя бы в Явлену. Сейчас болгары хорошо покупают,банки дают ипотечные кредиты под 2,5-3,5%. Ну и смотря в каком городе или селе они имеют недвижимость. От этого во многом зависит спрос.
Очень интересует жизнь украинского пенсионера в Болгарии. Верно я понял ? В каком районе вы живете ? Далеко ли от моря ? Знаю что в Болгарии есть очень дешевая недвига, но это наверное времянки далеко от моря и с плохими дорогами ? Когда вы не в Болгарии - как там ваша квартира - просто пустует ? Можно ли ее сдавать летом , когда жара ? ( не обязательно на вашем примере , а вообще как ) На сколько жарко летом ?
Есть ли натуральные помидоры и фрукты - персики, клубника , черешни и тп? - Я делю на настоящие и "не настоящие" особенно фрукты и помидоры различаются, они не резиновые - не могу есть овощи и фрукты из голландских семян. Они резиновые и не вкусные, без натурального аромата вкуса. Натуральная клубника максимум через 3 часа потечет. А не натуральная - дней пять может лежать, а потом плесневеет. Много ли рыбы продается своей - ловят там рыбу в Болгарии, дешевле ли она чем у нас ? Дорого ли стоит коммуналка ? буду очень благодарен за ответы. Рассматриваю для себя возможный переезд или как вариант "запасной аэродром".
Stringer написав:ужас ужасный - это молодая картошка из турции по 28 грн кг (кстати, любопытно сколько стоит молодая картошка в самой турции?), укроп по 150 грн кг и киндза по 190 грн кг... капец - пучок укропа 25 грн. тушки вашего любимого хека по 25 грн за кг уже нет видать действительно пользуется популярностью, осталось только филе хека по 67 грн за кг."забавное" фото с тунцом обновил, чтобы было видно, и что цена за кг, и саму рыбу, и что там ещё лежит, и почем
Тушки хека = хорошо видны , а ценник плохо, Но я вам верю. Думал не дождусь уже. Это же не 25. А по 67 или 69 по акции у нас можно купить в супермаркетах. Я хожу в две сети супермаркетов. Но тот хек - он не съедобный. Из него течет вода - а это вес меняет цену тоже. Во время жарки такая рыба - вернее тот "порох" что остается, когда стечет вода - рассыпается. Она не годится. Перемороженная. Называют еще "мокрая заморозка". Специально иду в рыбный магазин и там покупаю дороже но хороший, не водянистый и перемороженный хек по 87 и дороже до 120 гр при этом - не за филе. Сегодня был в Метро, там цены на рыбу обычно самые умеренные - но тунец, семга, лосось , форель - до 600 гр. за кг - просто сырая рыба, деликатесная она, но так что бы с зарплаты врача - учителя - на всю можно было купить 4 кг рыбы и все ? А лобстеры - 1 тысяча 800 гривен за 1 кг.
Но больше всего поразила молодая картошка - 150 гр за 1 кг.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 26 кві, 2018 22:33, всього редагувалось 2 разів.
Stringer Це фото з якого міста міліонерів ? Я не сильний в цінах на рибу але минулого тижня особисто купував живого коропа у Львові на привокзальному базарі по 55гр/кг. За 5гр його при мені уколошкали, викинули тельбухи і повнітю почистили. 26% різниця в ціні...
Львівський БатяР написав:Stringer Це фото з якого міста міліонерів ? Я не сильний в цінах на рибу але минулого тижня особисто купував живого коропа у Львові на привокзальному базарі по 55гр/кг. За 5гр його при мені уколошкали, викинули тельбухи і повнітю почистили...
На фото морская рыба. Речную рыбу сейчас не очень берут. Может на Западной Украине не так ? В во всей речной рыбе в Украине - гельминты. Говорят после тепловой обработки они погибают. Но..... Вы пришлите фотки морской рыбы из Львова - лучше из рыбного магаза - а не из супермаркета. В рыбных обычно качество приемлемое. А в маркетах рыба плохая, мокрая заморозка, одна вода короче....
Львівський БатяР написав:Stringer Це фото з якого міста міліонерів ? Я не сильний в цінах на рибу але минулого тижня особисто купував живого коропа у Львові на привокзальному базарі по 55гр/кг. За 5гр його при мені уколошкали, викинули тельбухи і повнітю почистили. 26% різниця в ціні...
это фото для миллиардеров из днепра, которые покупают тушки хека по 80 грн за кг, "несъедобный, из которого течёт вода", а за перемороженный платят 120 грн кг, но не верят, что реально в украине филе хека, без головы, плавников и чешуи, чисто филе - стоит 67 грн за кг, а тунец в этом городе миллиардеров днепре - стоит 600 грн за кг, в то время как я сфоткал в харькове, он стоит аж 67 грн за кг. понятно, что на базаре цены немного ниже. ну то таке - кому супчик жидковат, кому жемчуг мелковат. я думал валерия реально переплачивает у себя в днепре, но видимо просто любит зраду филе на фото называет тушками, тунец у неё магазине по 600 гр, картошка по 150 грн реальные цены в 76 грн за филе тунца, и в 28 грн за молодую картошку (которые кстати тоже не маленькие) игнорирует и тупо для форума умножает на 5-8. походу она житель северной прибрежной полосы евразии, или тупо жертва мокшанской пропаганды, а может просто платный ольгинский тролль, она ж не признается теперь никогда
Востаннє редагувалось Stringer в Чет 26 кві, 2018 23:13, всього редагувалось 1 раз.
Stringer написав:реально в украине филе хека, без головы, плавников и чешуи, чисто филе - стоит 67 грн за кг,
Я знаю , что это за якобы "хек" - это не съедобный мусор- там одна вода замороженная. Пишите честно , а то у вас вчера хек стоил 25 гр за кг и был не съедобным " на любителя". Сегодня вы МОКРУЮ ЗАМОРОЗКУ выдаете за филе хека. Купите этого хека и дайте стечь воде. Для того, что бы его запечь ил жарить нужно его высушить. Останется вес меньше половины. То есть более 134 гр за кг. Это обычная морская рыба, без особого привкуса типа сельди или скумбрии. Но у нас и не такое от нищеты едят. С чего вы взяли - что я "она" ? Какая пропаганда - я сам покупаю продукты. И стараюсь средней ценовой категории. Конечно я не покупаю мусор или морскую воду вместо рыбы - даже если это продают очень дешево. Нужна рыба - а не мусор. Я не покупаю дешевое " сгущенное молоко в котором совсем нет молока тп мусор не съедобный.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 26 кві, 2018 23:21, всього редагувалось 1 раз.
Stringer написав:реально в украине филе хека, без головы, плавников и чешуи, чисто филе - стоит 67 грн за кг,
я знаю , что это за хек - он не съедобный - там одна вода замороженная.
а в россии хек съедобный? или где вы ещё покупаете съедобный хек?
При чем тут Россия , понятия не имею как там. Вы наемный что ли ? К чему Рашу приплели ? На заказ? А почему меня должна волновать Раша ? Типа в Украине продукты отвратительного качества или нормальные так дороже золота, так это Путлер виноват ? Дипломаты должны нормально работать - как и все правительство а не обострять конфликты.
Я уже писал - покупаю в специализированных рыбных магазах рыбу - они не большие - часто знаю даже хозяев. Там чаще нормальная рыба.
Я патриот Украины - моей страны, и меня волнует , что в ней плохая жизнь у людей. В Украине экономика не работает и правительство такое, что хочет жить только в кредит уже 27 лет. Что делают в Раше - это их проблемы. Не самая лучшая страна это точно. Но раз туда уехал каждый 12 украинец " на заработки" то наверное лучше там чем у нас. Для меня Раша не идеал. Ищу другие варианты - в ЕС.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 26 кві, 2018 23:33, всього редагувалось 1 раз.
Stringer написав:реально в украине филе хека, без головы, плавников и чешуи, чисто филе - стоит 67 грн за кг,
Я знаю , что это за якобы "хек" - это не съедобный мусор- там одна вода замороженная. Пишите честно , а то у вас вчера хек стоил 25 гр за кг и был не съедобным " на любителя". Сегодня вы МОКРУЮ ЗАМОРОЗКУ выдаете за филе хека. Купите этого хека и дайте стечь воде. Для того, что бы его запечь ил жарить нужно его высушить. Останется вес меньше половины. То есть более 134 гр за кг. Это обычная морская рыба, без особого привкуса типа сельди или скумбрии. Но у нас и не такое от нищеты едят. С чего вы взяли - что я "она" ? Какая пропаганда - я сам покупаю продукты. И стараюсь средней ценовой категории. Конечно я не покупаю мусор или морскую воду вместо рыбы - даже если это продают очень дешево. Нужна рыба - а не мусор. Я не покупаю дешевое " сгущенное молоко в котором совсем нет молока тп мусор не съедобный.
ну вы женщина, потому и она, а не он если кончено не переменили пол с 2014. филе - это филе, на фото это видно, тушка - это тушка, с головой плавниками и чешуёй, как видно на фото тунца, если вам непонятна разница, то это не мои проблемы. то что вы "знаете" - я так же могу прочесть в мокшанской прессе и без вас, в общем хорошего заработка вам в ольгино, как и для каждого двенадцатого покупайте рыбу в консервах и вскрывайтесь