Додано: Чет 26 кві, 2018 21:51

Stanislav написав: akurt Покупал для себя, как инвестиция и как запасной аэродром. По программе для пенсионеров получить разрешение на постоянное проживание очень просто. Постоянно там не живу,в основном весной и осенью . Летом жарко.

О ценах на продукты питания в Болгарии Вас ввели в заблуждение. По основным продуктам цены такие, как в Украине.Если захотеть, то можно все покупать значительно дешевле напрямую у фермеров, приблизительно вдвое. Плюс большое количество сетевых магазинов с низкими ценами. Информация свежая, позавчера покупал овощи и фрукты, мясо.

Ваши знакомые, если хотят продать апартамент, пусть обратятся в хорошее болгарское агенство недвижимости, хотя бы в Явлену. Сейчас болгары хорошо покупают,банки дают ипотечные кредиты под 2,5-3,5%. Ну и смотря в каком городе или селе они имеют недвижимость. От этого во многом зависит спрос. Покупал для себя, как инвестиция и как запасной аэродром. По программе для пенсионеров получить разрешение на постоянное проживание очень просто. Постоянно там не живу,в основном весной и осенью . Летом жарко.О ценах на продукты питания в Болгарии Вас ввели в заблуждение. По основным продуктам цены такие, как в Украине.Если захотеть, то можно все покупать значительно дешевле напрямую у фермеров, приблизительно вдвое. Плюс большое количество сетевых магазинов с низкими ценами. Информация свежая, позавчера покупал овощи и фрукты, мясо.Ваши знакомые, если хотят продать апартамент, пусть обратятся в хорошее болгарское агенство недвижимости, хотя бы в Явлену. Сейчас болгары хорошо покупают,банки дают ипотечные кредиты под 2,5-3,5%. Ну и смотря в каком городе или селе они имеют недвижимость. От этого во многом зависит спрос.

Очень интересует жизнь украинского пенсионера в Болгарии. Верно я понял ? В каком районе вы живете ? Далеко ли от моря ? Знаю что в Болгарии есть очень дешевая недвига, но это наверное времянки далеко от моря и с плохими дорогами ? Когда вы не в Болгарии - как там ваша квартира - просто пустует ? Можно ли ее сдавать летом , когда жара ? ( не обязательно на вашем примере , а вообще как ) На сколько жарко летом ?Есть ли натуральные помидоры и фрукты - персики, клубника , черешни и тп? - Я делю на настоящие и "не настоящие" особенно фрукты и помидоры различаются, они не резиновые - не могу есть овощи и фрукты из голландских семян. Они резиновые и не вкусные, без натурального аромата вкуса. Натуральная клубника максимум через 3 часа потечет. А не натуральная - дней пять может лежать, а потом плесневеет. Много ли рыбы продается своей - ловят там рыбу в Болгарии, дешевле ли она чем у нас ? Дорого ли стоит коммуналка ? буду очень благодарен за ответы. Рассматриваю для себя возможный переезд или как вариант "запасной аэродром".