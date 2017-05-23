Додано: Чет 26 кві, 2018 23:46

Stringer написав: ну вы женщина, потому и она, а не он если кончено не переменили пол с 2014.филе - это филе, на фото это видно, тушка - это тушка, с головой плавниками и чешуёй, как видно на фото тунца, если вам непонятна разница, то это не мои проблемы. то что вы "знаете" - я так же могу прочесть в мокшанской прессе и без вас,в общем хорошего заработка вам в ольгино, как и для каждого двенадцатого ну вы женщина, потому и она, а не он если кончено не переменили пол с 2014.филе - это филе, на фото это видно, тушка - это тушка, с головой плавниками и чешуёй, как видно на фото тунца, если вам непонятна разница, то это не мои проблемы. то что вы "знаете" - я так же могу прочесть в мокшанской прессе и без вас,в общем хорошего заработка вам в ольгино, как и для каждого двенадцатого

Пол я не менял и это ник kalinavalera1 - мужской был всегда. И в 2012 , и 2014, и в 2018. Кто я в реальной жизни - мужчина , женщина, или еще кто - в инете никого не касается. А если буду общаться в реале - то совсем другое дело. Так что персонаж мужской.Про рыбу я все понял - любой мусор не ем. Даже если дешево. Хвалить жизнь в Украине можно токо за деньги и будучи особо лживым по нутру. И очень нужно ненавидеть Украину и украинцев - чтобы заявлять что жизнь у нас нормальная, хорошая. И мешают украинцам только " русские попы". Жизнь в Украине очень плохая. Потому все отсюда уезжают.Тот кто любит Украину не станет врать , что тут хорошо жить, он скажет правду и будет на деле жизнь в Украине улучшать. Если врать как вы - что у нас все хорошо - то за чем что-то улучшать ? Для украинцев и рыба перемороженная мокрой заморозки сойдет . Ведь и так все якобы "хорошо", как в странах ЕС ?Больше вам отвечать не буду, пусть вам платят за вашу ненависть к украинцам и продажное ни о чем "общение" с кем-то еще.