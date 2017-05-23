Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Stringer написав:ну вы женщина, потому и она, а не он если кончено не переменили пол с 2014.филе - это филе, на фото это видно, тушка - это тушка, с головой плавниками и чешуёй, как видно на фото тунца, если вам непонятна разница, то это не мои проблемы. то что вы "знаете" - я так же могу прочесть в мокшанской прессе и без вас,в общем хорошего заработка вам в ольгино, как и для каждого двенадцатого
Пол я не менял и это ник kalinavalera1 - мужской был всегда. И в 2012 , и 2014, и в 2018. Кто я в реальной жизни - мужчина , женщина, или еще кто - в инете никого не касается. А если буду общаться в реале - то совсем другое дело. Так что персонаж мужской. Про рыбу я все понял - любой мусор не ем. Даже если дешево. Хвалить жизнь в Украине можно токо за деньги и будучи особо лживым по нутру. И очень нужно ненавидеть Украину и украинцев - чтобы заявлять что жизнь у нас нормальная, хорошая. И мешают украинцам только " русские попы". Жизнь в Украине очень плохая. Потому все отсюда уезжают.
Тот кто любит Украину не станет врать , что тут хорошо жить, он скажет правду и будет на деле жизнь в Украине улучшать. Если врать как вы - что у нас все хорошо - то за чем что-то улучшать ? Для украинцев и рыба перемороженная мокрой заморозки сойдет . Ведь и так все якобы "хорошо", как в странах ЕС ? Больше вам отвечать не буду, пусть вам платят за вашу ненависть к украинцам и продажное ни о чем "общение" с кем-то еще.
вот вы и вскрылись, как консерва с просроченным совковым тунцом добро пожаловать в свободный мир, здесь могут писать все кто угодно, высказывать любые мнения и приводить любые факты, даже такие, которые противоречат вашей мокшанской методичке, привыкайте, что вас будут макать клювом в вашу ложь героям слава!
Пан Долярчик! У нас туту чудная ветка! Вам, как человеку, занимающемуся ЖИВЫМ бизнесом, она кое-что показывает особо ярко. Итак, берем классического клалированного пустобреха - того, что наконец-то признался, что он из славного Харькова. Вы же заметили, что при попытке спросить у самых УМНЫХ, откуда они, или чем занимаются, по какой специальности работают - сразу уходят на дно болота и пукаюттам так тихо, что даже бульбы на оперхность болота не выходят. Я думаю, вы таких бы продавцов выгоняли бы в шею. Ни рыба, ни мясо... Итак - первый-ни-рыба-ни мясо - калированный. Наглость и брызги в безграмотных нервных строках ядом так и прут.
sinus написав:
akurt написав:
sinus написав:Где Акурт,там и троллизм его дикий! Акурт,завтра от безысходности и безденежья буду в Анталии, готов встретиться? Буду без санитаров))) Наслышан, как ты легко сходишься с людьми-вот и посмотрим!Кстати в Дають Фри могу сэкономить тебе денег на Чивас!
Где же он бродит, сердешный... Может, сегодня капельница не пошла в вену? Ведь написал правду: "Буду без санитаров)))" Как же без санитаров-то???? Это еще хорошо... а вдруг забыл мне сообщить номер рейса и бродит где-то по темноте, а тут - мечеть. Не иначе обрезание сделают... Хорошо, если по всем мусульманским канонам - а ну дёрнется, да отхватят половину???? Или 2/3 от 12???
Мне,что больше заняться нечем,чтоб тут писать с утра до вечера? Я ж за это деньги не получаю в отличии от вас!Я уже в Анталии! Хотели б встретить -встретили б,а так одни балачки! С Харькова прямой рейс в Анталию только один-других нет.Так что указывать мне ничего не надо было-рейс всего один! Так что пустозвонить это ваш стиль! Я в Ларе сейчас,так что если есть желание встретиться пишите в личку.
Итак, пустобрех - ложь в перемешку c наглостью - в каждом слове. Итак, сколько нам написал рейсов в Анталию? ОДИН. Смотрим вчерашнее табло вылетов из Харькова:
Ой, незадача - рейсов ВЧЕРА было ПРЯМЫХ - ЧЕ_ТЫ_РЕ! ЧЕ-ТЫ-РЕ! Эй, синусишка, где же Шивас? А? Шивас - в студию и фото - только в парке района Лара!
P.S. Для адекватного читателя. Район "Лара" находится на восточной части Анталии. Все дома - примерно 10-15-ти летней давности. Относится к "дорогим" районом не потому, что там что то такое особенное, а потому, что во время строительного бума лет 15 назад все дома (бОльшей частью высотки) были куплены драпающими из убогой жизни Воронежа и Сургута россиянами. По мнению турков в Ларе - 99 процентов жильцов - россияне. Потому там спецмагазины для россиян: "Боярышник", Тушенка свиная, Селедка и так далее. Считается, что в Ларе цены на любые продукты выше, чем вообще в Анталии. Расчет на богатых лохов. Пляжей в Ларе нет (в городской черте) - там обрывистый берег. Отличный парк вдоль Средиземного моря. Есть песчаные пляжи "Лара" - они за городом и чем-то напоминают пляжи в Кирилловке. Ждем фото sinus'а сразу после капельницы в парке Лары. Сегодня с утра небо закрыто тучами - фото получится хорошее. Ну, а я иду гулять с собакой в сад с Мушмулой и с цветущими гранатами.
х х х Прогулялся с собакой... кактусы на фоне цветущих гранатов.
х х х
Мой завтрак.
Вы заметили, что российские форумчане, оккупировавшие этот форум, стыдливо не могут написать о ценах на продукты в Болгарии, которую рекламируют? Поскольку он сами написали, что здесь можно писать что угодно - а главное - это РЕЦЕНЗИИ на мои слова - а о себе - молчок (боятся), то и мы напишем кое-что о ценах в Болгарии.
х х х Вчера был чудный пляжный день: +26, не было прямого солнца - примерно до 14-00. В 14-00 я ушел с пляжа, чтобы не перегреться. А вот для чего покупать в Анталии для меня, любимого, квартирку в стиле "Модерн": - припарковался на платной парковке в сосновом лесу - въезд 5 лир или 30-35 гривен. Авто стоит все время в тени сосны с раскидистыми ветвями. - поставил зонт (я купил дорогой и прочный, чтобы возможным ветром не поломало). Искупался. Вода примерно +20. Стою обсыхаю... жду, пока плавательные шорты просохнут... Эх, где мои 17 лет? Точно помню, что при взвешивании на первом занятии в секции "Легкая атлетика" университета весы показали 61 кг... Кстати, на Большом Каретном - как раз в 17 лет впервые приехал в гости к двоюродной сестре - она в Питере живет на Свечном переулке - это самый-самый самый центр Питера... Рядом - Лиговский проспект, я нему иду по улице Марата... Молодой, 17-ти летний, выпускник школы, уже зачисленный студентом одного из университетов, входящих в 10-ку лучших. Я тогда набрал самый высокий бал среди поступивших абитуриентов. И, уже кстати, тогда давно не мальчик... Эх, Валюша-Валюша, где же ты сейчас, моя Пенелопа... Вокруг - сплошная красота... - уселся в раскладной шезлонг - отбился от атак немых немтуров, которые О СЕБЕ и полтора слова сказать не могут, и смотрю, как у ног девчата резвятся и визжат! Эх, девчата, после того что было вчера вечером и ночью, даже с утра обычного morning wood не было - так что резвитесь пока безопасно, до вечера, за попки щипать не буду...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Stanislav написав:akurtПокупал для себя, как инвестиция и как запасной аэродром.
Прошу, уважаемый Станислав, по пунктам. 1.
Stanislav написав:По программе для пенсионеров получить разрешение на постоянное проживание очень просто.
Что значит "очень просто"? Процедура, документы.
2.
Stanislav написав:О ценах на продукты питания в Болгарии Вас ввели в заблуждение. По основным продуктам цены такие, как в Украине.
Меня трудно ввести в заблуждение - в августе-сентябре помогал приятелю - директору турфирмы (живет в моем доме, квартира на этаж ниже) отправлять в Болгарию на отдых людей. Плюются до сих пор. Мне стыдно смотреть в глаза. А потому - цены - в студию.
3.
Stanislav написав:Если захотеть, то можно все покупать значительно дешевле напрямую у фермеров, приблизительно вдвое. Плюс большое количество сетевых магазинов с низкими ценами.
Тут поподробнее, пожалуйся: а) что означает "если захотеть" - нанять болгарина с повозкой на двух колесах и ехать 4 часа в горное селение? Сколько стоит мусульманин? б) Нанять такси? в) Взять авто на прокат и ездить 3 раза неделю? г) идти пешком в соседнее село? Пожалуйста, чисто техническая процедура: КАК? Название "сетевых магазинов"? Name?
4.
Stanislav написав: Сейчас болгары хорошо покупают,банки дают ипотечные кредиты под 2,5-3,5%. Ну и смотря в каком городе или селе они имеют недвижимость. От этого во многом зависит спрос.
Ну-ка, ну-ка поподробнее про "сейчас болгары хорошо покупают". Ну-ка ну-ка про ипотечные кредиты иностранцам.
Не откажите в любезности. Дайте ответ по 4-м пунктам, это меньше, чем Ваша рецензия на мои заметки.
Вот, жена начала делать фреш из апельсинов (7 гривен кг) и грейпфрутов (13 гривен кг). 4 апельсина и 1 грейпфрут дают 2 больших стакана сока. А я собираюсь на море.... зонт, шезлонги, пачка охлажденного ананасового сока (2 лиры - 13 гривен - 1 литр), три баночки Кока-Кола - баночка 0,33 лира строит меньше 1 лиры или не более 6 гривен - не знаю, сколько она стоит в Украине). До встречи! Прийду с моря - прочитаю ответ Станислава. Станислав, от имени посетителей форума заранее благодарю.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.