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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 23:55

  kalinavalera1 написав:
  Stringer написав:ну вы женщина, потому и она, а не он если кончено не переменили пол с 2014.филе - это филе, на фото это видно, тушка - это тушка, с головой плавниками и чешуёй, как видно на фото тунца, если вам непонятна разница, то это не мои проблемы. то что вы "знаете" - я так же могу прочесть в мокшанской прессе и без вас,в общем хорошего заработка вам в ольгино, как и для каждого двенадцатого


Пол я не менял и это ник kalinavalera1 - мужской был всегда. И в 2012 , и 2014, и в 2018. Кто я в реальной жизни - мужчина , женщина, или еще кто - в инете никого не касается. А если буду общаться в реале - то совсем другое дело. Так что персонаж мужской.
Про рыбу я все понял - любой мусор не ем. Даже если дешево. Хвалить жизнь в Украине можно токо за деньги и будучи особо лживым по нутру. И очень нужно ненавидеть Украину и украинцев - чтобы заявлять что жизнь у нас нормальная, хорошая. И мешают украинцам только " русские попы". Жизнь в Украине очень плохая. Потому все отсюда уезжают.

Тот кто любит Украину не станет врать , что тут хорошо жить, он скажет правду и будет на деле жизнь в Украине улучшать. Если врать как вы - что у нас все хорошо - то за чем что-то улучшать ? Для украинцев и рыба перемороженная мокрой заморозки сойдет . Ведь и так все якобы "хорошо", как в странах ЕС ? :D Больше вам отвечать не буду, пусть вам платят за вашу ненависть к украинцам и продажное ни о чем "общение" с кем-то еще.


вот вы и вскрылись, как консерва с просроченным совковым тунцом :mrgreen:
добро пожаловать в свободный мир, здесь могут писать все кто угодно, высказывать любые мнения и приводить любые факты, даже такие, которые противоречат вашей мокшанской методичке,
привыкайте, что вас будут макать клювом в вашу ложь ;-)
героям слава!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 06:49

....а снідають укт-пенсіонери ВИКЛЮЧНО чорною ікрою!)))

  kalinavalera1 написав:Но у нас и не такое от нищеты едят.

....так, були б багатші люди, то б такої х..ні не купляли б! - а так дійсно, є пропозиція такого Ге, - виходить, що і є на це попит!
“сумно, б...дь"! (с) :roll:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 07:26

Пан Долярчик!
У нас туту чудная ветка!
Вам, как человеку, занимающемуся ЖИВЫМ бизнесом, она кое-что показывает особо ярко.
Итак, берем классического клалированного пустобреха - того, что наконец-то признался, что он из славного Харькова.
Вы же заметили, что при попытке спросить у самых УМНЫХ, откуда они, или чем занимаются, по какой специальности работают - сразу уходят на дно болота и пукаюттам так тихо, что даже бульбы на оперхность болота не выходят.
Я думаю, вы таких бы продавцов выгоняли бы в шею.
Ни рыба, ни мясо...
Итак - первый-ни-рыба-ни мясо - калированный. Наглость и брызги в безграмотных нервных строках ядом так и прут.
  sinus написав:
  akurt написав:
  sinus написав:Где Акурт,там и троллизм его дикий! Акурт,завтра от безысходности и безденежья буду в Анталии, готов встретиться? Буду без санитаров))) Наслышан, как ты легко сходишься с людьми-вот и посмотрим!Кстати в Дають Фри могу сэкономить тебе денег на Чивас!


Где же он бродит, сердешный...
Может, сегодня капельница не пошла в вену?
Ведь написал правду: "Буду без санитаров)))"
Как же без санитаров-то????
Это еще хорошо... а вдруг забыл мне сообщить номер рейса и бродит где-то по темноте, а тут - мечеть. Не иначе обрезание сделают...
Хорошо, если по всем мусульманским канонам - а ну дёрнется, да отхватят половину????
Или 2/3 от 12???

Мне,что больше заняться нечем,чтоб тут писать с утра до вечера? Я ж за это деньги не получаю в отличии от вас! Я уже в Анталии! Хотели б встретить -встретили б,а так одни балачки! С Харькова прямой рейс в Анталию только один-других нет.Так что указывать мне ничего не надо было-рейс всего один! Так что пустозвонить это ваш стиль! Я в Ларе сейчас,так что если есть желание встретиться пишите в личку.

Итак, пустобрех - ложь в перемешку c наглостью - в каждом слове. Итак, сколько нам написал рейсов в Анталию? ОДИН.
Смотрим вчерашнее табло вылетов из Харькова:
Зображення

Ой, незадача - рейсов ВЧЕРА было ПРЯМЫХ - ЧЕ_ТЫ_РЕ! ЧЕ-ТЫ-РЕ!
Эй, синусишка, где же Шивас? А? Шивас - в студию и фото - только в парке района Лара!

P.S. Для адекватного читателя.
Район "Лара" находится на восточной части Анталии. Все дома - примерно 10-15-ти летней давности. Относится к "дорогим" районом не потому, что там что то такое особенное, а потому, что во время строительного бума лет 15 назад все дома (бОльшей частью высотки) были куплены драпающими из убогой жизни Воронежа и Сургута россиянами.
По мнению турков в Ларе - 99 процентов жильцов - россияне.
Потому там спецмагазины для россиян: "Боярышник", Тушенка свиная, Селедка и так далее.
Считается, что в Ларе цены на любые продукты выше, чем вообще в Анталии.
Расчет на богатых лохов.
Пляжей в Ларе нет (в городской черте) - там обрывистый берег.
Отличный парк вдоль Средиземного моря.
Есть песчаные пляжи "Лара" - они за городом и чем-то напоминают пляжи в Кирилловке.
Ждем фото sinus'а сразу после капельницы в парке Лары.
Сегодня с утра небо закрыто тучами - фото получится хорошее.
Ну, а я иду гулять с собакой в сад с Мушмулой и с цветущими гранатами.

х х х
Прогулялся с собакой... кактусы на фоне цветущих гранатов.
Зображення

х х х

Мой завтрак.
Зображення
Зображення

Вы заметили, что российские форумчане, оккупировавшие этот форум, стыдливо не могут написать о ценах на продукты в Болгарии, которую рекламируют?
Поскольку он сами написали, что здесь можно писать что угодно - а главное - это РЕЦЕНЗИИ на мои слова - а о себе - молчок (боятся), то и мы напишем кое-что о ценах в Болгарии.

х х х
Вчера был чудный пляжный день: +26, не было прямого солнца - примерно до 14-00.
В 14-00 я ушел с пляжа, чтобы не перегреться.
А вот для чего покупать в Анталии для меня, любимого, квартирку в стиле "Модерн":
- припарковался на платной парковке в сосновом лесу - въезд 5 лир или 30-35 гривен.
Зображення
Авто стоит все время в тени сосны с раскидистыми ветвями.
- поставил зонт (я купил дорогой и прочный, чтобы возможным ветром не поломало). Искупался. Вода примерно +20. Стою обсыхаю... жду, пока плавательные шорты просохнут... Эх, где мои 17 лет? Точно помню, что при взвешивании на первом занятии в секции "Легкая атлетика" университета весы показали 61 кг...
Кстати, на Большом Каретном - как раз в 17 лет впервые приехал в гости к двоюродной сестре - она в Питере живет на Свечном переулке - это самый-самый самый центр Питера... Рядом - Лиговский проспект, я нему иду по улице Марата... Молодой, 17-ти летний, выпускник школы, уже зачисленный студентом одного из университетов, входящих в 10-ку лучших. Я тогда набрал самый высокий бал среди поступивших абитуриентов. И, уже кстати, тогда давно не мальчик... Эх, Валюша-Валюша, где же ты сейчас, моя Пенелопа...
Зображення
Вокруг - сплошная красота...
- уселся в раскладной шезлонг - отбился от атак немых немтуров, которые О СЕБЕ и полтора слова сказать не могут, и смотрю, как у ног девчата резвятся и визжат!
Зображення
Эх, девчата, после того что было вчера вечером и ночью, даже с утра обычного morning wood не было - так что резвитесь пока безопасно, до вечера, за попки щипать не буду...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 08:59

НА ТЕМУ ВЕТКИ.
  Stanislav написав:akurt Покупал для себя, как инвестиция и как запасной аэродром.


Прошу, уважаемый Станислав, по пунктам.
1.
  Stanislav написав:По программе для пенсионеров получить разрешение на постоянное проживание очень просто.

Что значит "очень просто"? Процедура, документы.

2.
  Stanislav написав:О ценах на продукты питания в Болгарии Вас ввели в заблуждение. По основным продуктам цены такие, как в Украине.

Меня трудно ввести в заблуждение - в августе-сентябре помогал приятелю - директору турфирмы (живет в моем доме, квартира на этаж ниже) отправлять в Болгарию на отдых людей. Плюются до сих пор. Мне стыдно смотреть в глаза.
А потому - цены - в студию.

3.
  Stanislav написав:Если захотеть, то можно все покупать значительно дешевле напрямую у фермеров, приблизительно вдвое. Плюс большое количество сетевых магазинов с низкими ценами.

Тут поподробнее, пожалуйся: а) что означает "если захотеть" - нанять болгарина с повозкой на двух колесах и ехать 4 часа в горное селение? Сколько стоит мусульманин? б) Нанять такси? в) Взять авто на прокат и ездить 3 раза неделю? г) идти пешком в соседнее село? Пожалуйста, чисто техническая процедура: КАК? Название "сетевых магазинов"? Name?

4.
  Stanislav написав: Сейчас болгары хорошо покупают,банки дают ипотечные кредиты под 2,5-3,5%. Ну и смотря в каком городе или селе они имеют недвижимость. От этого во многом зависит спрос.


Ну-ка, ну-ка поподробнее про "сейчас болгары хорошо покупают".
Ну-ка ну-ка про ипотечные кредиты иностранцам.

Не откажите в любезности. Дайте ответ по 4-м пунктам, это меньше, чем Ваша рецензия на мои заметки.

Вот, жена начала делать фреш из апельсинов (7 гривен кг) и грейпфрутов (13 гривен кг).
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Зображення
4 апельсина и 1 грейпфрут дают 2 больших стакана сока.
Зображення
А я собираюсь на море.... зонт, шезлонги, пачка охлажденного ананасового сока (2 лиры - 13 гривен - 1 литр), три баночки Кока-Кола - баночка 0,33 лира строит меньше 1 лиры или не более 6 гривен - не знаю, сколько она стоит в Украине).
До встречи!
Прийду с моря - прочитаю ответ Станислава.
Станислав, от имени посетителей форума заранее благодарю.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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