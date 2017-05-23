Додано: П'ят 27 кві, 2018 07:26

пукают

sinus написав: akurt написав: sinus написав: Где Акурт,там и троллизм его дикий! Акурт,завтра от безысходности и безденежья буду в Анталии, готов встретиться ? Буду без санитаров))) Наслышан, как ты легко сходишься с людьми-вот и посмотрим!Кстати в Дають Фри могу сэкономить тебе денег на Чивас! Где Акурт,там и троллизм его дикий! Акурт,Буду без санитаров))) Наслышан, как ты легко сходишься с людьми-вот и посмотрим!



Где же он бродит, сердешный...

Может, сегодня капельница не пошла в вену?

Ведь написал правду: "Буду без санитаров)))"

Как же без санитаров-то????

Это еще хорошо... а вдруг забыл мне сообщить номер рейса и бродит где-то по темноте, а тут - мечеть. Не иначе обрезание сделают...

Хорошо, если по всем мусульманским канонам - а ну дёрнется, да отхватят половину????

Или 2/3 от 12??? Может, сегодня капельница не пошла в вену?Ведь написал правду: "Как же без санитаров-то????Это еще хорошо... а вдруг забыл мне сообщить номер рейса и бродит где-то по темноте, а тут - мечеть. Не иначе обрезание сделают...Хорошо, если по всем мусульманским канонам - а ну дёрнется, да отхватят половину????Или 2/3 от 12???

Мне,что больше заняться нечем,чтоб тут писать с утра до вечера? Я ж за это деньги не получаю в отличии от вас! Я уже в Анталии! Хотели б встретить -встретили б,а так одни балачки! С Харькова прямой рейс в Анталию только один-других нет.Так что указывать мне ничего не надо было-рейс всего один! Так что пустозвонить это ваш стиль! Я в Ларе сейчас,так что если есть желание встретиться пишите в личку. Мне,что больше заняться нечем,чтоб тут писать с утра до вечера?Так что указывать мне ничего не надо было-рейс всего один! Так что пустозвонить это ваш стиль! Я в Ларе сейчас,так что если есть желание встретиться пишите в личку.

спецмагазины

Пан Долярчик!У нас туту чудная ветка!Вам, как человеку, занимающемуся ЖИВЫМ бизнесом, она кое-что показывает особо ярко.Итак, берем классического клалированного пустобреха - того, что наконец-то признался, что он из славного Харькова.Вы же заметили, что при попытке спросить у самых УМНЫХ, откуда они, или чем занимаются, по какой специальности работают - сразу уходят на дно болота итам так тихо, что даже бульбы на оперхность болота не выходят.Я думаю, вы таких бы продавцов выгоняли бы в шею.Ни рыба, ни мясо...Итак, пустобрех -Итак, сколько нам написал рейсов в Анталию? ОДИН.Смотрим вчерашнее табло вылетов из Харькова:Ой, незадача - рейсов ВЧЕРА было ПРЯМЫХ - ЧЕ_ТЫ_РЕ! ЧЕ-ТЫ-РЕ!Эй,, где же Шивас? А?и фото - только в парке района Лара!Для адекватного читателя.Район "Лара" находится на восточной части Анталии. Все дома - примерно 10-15-ти летней давности. Относится к "дорогим" районом не потому, что там что то такое особенное, а потому, что во время строительного бума лет 15 назад все дома (бОльшей частью высотки) были куплены драпающими из убогой жизни Воронежа и Сургута россиянами.По мнению турков в Ларе - 99 процентов жильцов - россияне.Потому тамдля россиян: "Боярышник", Тушенка свиная, Селедка и так далее.Считается, что в Ларе цены на любые продукты выше, чем вообще в Анталии.Расчет на богатых лохов.Пляжей в Ларе нет (в городской черте) - там обрывистый берег.Отличный парк вдоль Средиземного моря.Есть песчаные пляжи "Лара" - они за городом и чем-то напоминают пляжи в Кирилловке.Ждем фотоа сразу после капельницы в парке Лары.Сегодня с утра небо закрыто тучами - фото получится хорошее.Ну, а я иду гулять с собакой в сад с Мушмулой и с цветущими гранатами.х х хПрогулялся с собакой... кактусы на фоне цветущих гранатов.х х хМой завтрак.Вы заметили, что российские форумчане, оккупировавшие этот форум, стыдливо не могут написать о ценах на продукты в Болгарии, которую рекламируют?Поскольку он сами написали, что здесь можно писать что угодно - а главное - это РЕЦЕНЗИИ на мои слова - а о себе - молчок (боятся), то и мы напишем кое-что о ценах в Болгарии.х х хВчера был чудный пляжный день: +26, не было прямого солнца - примерно до 14-00.В 14-00 я ушел с пляжа, чтобы не перегреться.А вот для чего покупать в Анталии для меня, любимого, квартирку в стиле "Модерн":- припарковался на платной парковке в сосновом лесу - въезд 5 лир или 30-35 гривен.Авто стоит все время в тени сосны с раскидистыми ветвями.- поставил зонт (я купил дорогой и прочный, чтобы возможным ветром не поломало). Искупался. Вода примерно +20. Стою обсыхаю... жду, пока плавательные шорты просохнут... Эх, где мои 17 лет? Точно помню, что при взвешивании на первом занятии в секции "Легкая атлетика" университета весы показали 61 кг...Кстати, на Большом Каретном - как раз в 17 лет впервые приехал в гости к двоюродной сестре - она в Питере живет на Свечном переулке - это самый-самый самый центр Питера... Рядом - Лиговский проспект, я нему иду по улице Марата... Молодой, 17-ти летний, выпускник школы, уже зачисленный студентом одного из университетов, входящих в 10-ку лучших. Я тогда набрал самый высокий бал среди поступивших абитуриентов. И, уже кстати, тогда давно не мальчик... Эх, Валюша-Валюша, где же ты сейчас, моя Пенелопа...Вокруг - сплошная красота...- уселся в раскладной шезлонг - отбился от атак немых немтуров, которые О СЕБЕ и полтора слова сказать не могут, и смотрю, как у ног девчата резвятся и визжат!Эх, девчата, после того что было вчера вечером и ночью, даже с утра обычного morning wood не было - так что резвитесь пока безопасно, до вечера, за попки щипать не буду...