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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:22
bk45 Покупайте апартаменты в жилых домах, НЕ апартотелях. Желательно,чтобы соседи были болгары ,тогда апартамент всегда под присмотром. Выбирая апартамент определите для себя, для каких целей он нужен: если для круглогодичного проживания ,то нужно выбирать апартамент с окнами на юг и запад, он зимой будет значительно теплее,меньше расходов на отопление. У меня в такой квартире в январе температура +17 без отопления ( на улице +5).Это за счет солнечной стороны и соседей(внизу живут болгары и топят постоянно-у меня тепло).
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Stanislav
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:56
Stanislav написав:bk45
Покупайте апартаменты в жилых домах, НЕ апартотелях. Желательно,чтобы соседи были болгары ,тогда апартамент всегда под присмотром. Выбирая апартамент определите для себя, для каких целей он нужен: если для круглогодичного проживания ,то нужно выбирать апартамент с окнами на юг и запад, он зимой будет значительно теплее,меньше расходов на отопление. У меня в такой квартире в январе температура +17 без отопления ( на улице +5).Это за счет солнечной стороны и соседей(внизу живут болгары и топят постоянно-у меня тепло).
Cпс! Очень полезно и интересно. У меня возможно и круглогодичное проживание, но обычно стараюсь всегда иметь "запасной вариант" - то есть - если не буду жить круглогодично, то вы не ответили - возможно ли сдача квартиры в аренду ? Наверное рядом с морем дорогая квартира , и тут нужно искать определенный компромисс - между ценой близостью к морю ? могу конечно написать и в личку, но интересно будет всем я думаю. Жару плохо переношу. А какие районы Болгарии лучше для покупки недвиги - для круглогодичного проживания или для сдачи в аренду ?
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kalinavalera1
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:23
Stanislav Пан Станислав! Очень интересно полезно узнать о жизни иностранцев в Болгарии. Для меня - из-за жары и христианства - Болгария на много предпочтительнее Турции. Пан Акурт очень подробно описал жизнь в Турции. И там очень много плюсов. Но есть для меня два очень веских минуса. Жара и мусульманство. Болгарию уже рассматривал. Цены заманчивые.
Обратил внимание - что для сдачи удобны квартиры в густонаселенных промышленных центрах - где есть работа. Но там тогда и недвига дорогая очень и как правило нет моря. Пытался выбрать район -но так и не смог. Есть близкие к Турции районы - но там жара как в Турции, море есть -но заселены районы не густо, с транспортом тоже не очень - имею ввиду рейсовые автобусы. Покупать в центре курортного города - там все дорого и смысл особо нет. Хотелось если покупать - то что бы природа близко к натуральной, чистый воздух и тп. Но и до моря не далеко и до супермаркетов и для цивилизации тоже. Рестораны и бары , клубы не нужны. Я тоже не пью, и уважаю спокойную домашнюю жизнь. И так что б не самый жаркие районы. Хотя может это не так и важно в Болгарии? Жару выше 30-35 я плохо переношу, это вопрос здоровья.У меня реально в Ялте был солнечный удар , и не один раз, и тепловые удары. Сориентируйте по районам Болгарии - где лучше покупать ?
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kalinavalera1
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:27
akurt написав:
Пока я был на пляже - погода просто суперовая - приходил инспектор Анталия-Водоканала, сам снял показания счетчиков и сразу распечатал нам квитанцию.
За месяц с 28 марта по 27 апреля мы потребили 6 кубов воды.
Счет такой:
6 кубовх3 лиры = 18 лир
водоотвод - 6,30 лиры
налог 8% ( в Украине - 20%) - 1,94 лиры.
Итого счета на 28,16 лиры или 28,16х6,5=183 гривны.
Оплачиваю через интернет-банк.
Сейчас обедаем, а в 16-00 не надо быть в самом центре: встреча с форумчанином sinus
- он вручает мне бутылку Chivas Regal
, купленную, как он и обещал, за 73 доллара в Дьюти-фри.
sinus написав:
Где Акурт,там и троллизм его дикий! Акурт,завтра от безысходности и безденежья буду в Анталии, готов встретиться? Буду без санитаров))) Наслышан, как ты легко сходишься с людьми-вот и посмотрим!Кстати в Дають Фри могу сэкономить тебе денег на Чивас!
Погода хорошая, на солнце 32 градуса показывает,море холодное,купаться можно,но очень быстро-напоминает по температуре Чёрное в июне.Отдыхаю,пью виски сам, так как Акурт забоялся встречаться (личка пуста)купил Чивас в Дьюти Фри за 29 евро.Но такое ощущение, что у Акурта йогурт крепче, раз он собрался со мной в центре встречаться,да и ещё в 6,а я об этом не в курсе,то это уже пьяный дерилий))Голоса..они такие)))
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:28
kalinavalera1 написав: akurt написав:
Прогулялся с собакой... кактусы на фоне цветущих гранатов.
Фото кактусов - чудесные. Что вы все себя фотаете,а фото собаки нет ?
Так собака может и фоткает
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:29
kalinavalera1 написав:Stanislav
Пан Станислав! Очень интересно полезно узнать о жизни иностранцев в Болгарии. Для меня - из-за жары и христианства - Болгария на много предпочтительнее Турции. Пан Акурт очень подробно описал жизнь в Турции. И там очень много плюсов. Но есть для меня два очень веских минуса. Жара и мусульманство. Болгарию уже рассматривал. Цены заманчивые.
Обратил внимание - что для сдачи удобны квартиры в густонаселенных промышленных центрах - где есть работа. Но там тогда и недвига дорогая очень и как правило нет моря. Пытался выбрать район -но так и не смог. Есть близкие к Турции районы - но там жара как в Турции, море есть -но заселены районы не густо, с транспортом тоже не очень - имею ввиду рейсовые автобусы. Покупать в центре курортного города - там все дорого и смысл особо нет. Хотелось если покупать - то что бы природа близко к натуральной, чистый воздух и тп. Но и до моря не далеко и до супермаркетов и для цивилизации тоже. Рестораны и бары , клубы не нужны. Я тоже не пью, и уважаю спокойную домашнюю жизнь. И так что б не самый жаркие районы. Хотя может это не так и важно в Болгарии? Жару выше 30-35 я плохо переношу, это вопрос здоровья.У меня реально в Ялте был солнечный удар , и не один раз, и тепловые удары. Сориентируйте по районам Болгарии - где лучше покупать ?
Лучше Сандальски,до среди земного моря 100 км,природа супер,цены дешевые.
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